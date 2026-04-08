Ушёл из жизни Душко Вуйошевич — легендарный наставник «Партизана» и бывший тренер ЦСКА

Проиграл армейцам в «Финале четырёх» Евролиги и тут же возглавил их. Чем запомнился югославский специалист?

8 апреля баскетбол понёс невосполнимую утрату: в столице Сербии Белграде в возрасте 67 лет скончался легендарный тренер Душко Вуйошевич. Специалист, ставший олицетворением целой эпохи в европейском спорте, на протяжении многих лет мужественно сражался с тяжёлыми недугами. Состояние тренера резко ухудшилось в середине марта, когда он был госпитализирован с тяжёлым воспалением лёгких на фоне осложнений после недавней трансплантации почки. Несмотря на все усилия врачей, сердце великого наставника не выдержало нагрузки.

Легенда «Партизана»

Душко Вуйошевич родился 3 марта 1959 года в Подгорице. Его путь в большом баскетболе стартовал очень рано: начав с работы с молодёжными командами, он уже в 26 лет возглавил основной состав белградского «Партизана». Именно с этим клубом была связана большая часть его карьеры — здесь он стал настоящим символом и архитектором побед.

Под руководством Вуйошевича чёрно-белые выиграли невероятные 12 чемпионских титулов в различных национальных первенствах и пять раз побеждали в Адриатической лиге. Душко считался одним из самых влиятельных специалистов региона: его ценили за феноменальную работу с молодёжью, строжайшую дисциплину и детальную тактическую подготовку. Помимо «Партизана», он возглавлял сборные Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, а также успешно работал в чемпионатах Испании, Италии, Франции и Румынии.

Армейский этап

Российским болельщикам Вуйошевич прежде всего известен по работе в московском ЦСКА. Югославский специалист возглавил армейцев летом 2010 года. Хотя его период в Москве оказался непродолжительным, назначение тренера такого масштаба стало большим событием для отечественного баскетбола. Душко прибыл в стан красно-синих, имея за плечами титул лучшего тренера Европы: в сезоне-2008/2009 он был удостоен престижного приза имени Александра Гомельского, а непосредственно перед переездом в Россию вывел свой родной «Партизан» в «Финал четырёх» Евролиги. Символично, что в том турнире в матче за третье место его команда в упорнейшей борьбе уступила именно ЦСКА в овертайме (88:90 ОТ).

В ЦСКА, несмотря на то что московский этап карьеры Вуйошевича был коротким и остался далеко в прошлом, оперативно отреагировали на трагическое известие, отметив масштаб личности Душко и его статус в баскетболе: «ПБК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста».

Последняя битва

Здоровье начало подводить мэтра ещё в середине прошлого десятилетия из-за осложнений, вызванных диабетом и прочими заболеваниями. Последние годы жизнь Вуйошевича зависела от регулярных процедур диализа. В мае 2025 года в Минске ему провели сложную операцию по пересадке почки, однако ослабленный организм столкнулся с новыми вызовами — агрессивной пневмонией и кардиологическими проблемами. Душко, покоривший баскетбольный Олимп, останется в памяти как бескомпромиссный профессионал и один из самых ярких учителей в истории игры.