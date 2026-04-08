Решка — Майкл Джордан, орёл — Мэджик Джонсон. Как бросок монеты решил судьбу НБА

Чтобы понять масштаб драмы 1979 года, следует вспомнить, как тогда была устроена система выбора новичков в НБА. В те времена не существовало привычной нам лотереи с шариками. Судьба первого номера решалась максимально просто: подбрасыванием монеты. В этой дуэли сходились две худшие команды лиги — по одной от Западной и Восточной конференций. Победитель забирал право первого выбора, тогда как проигравший был вынужден довольствоваться вторым номером.

19 апреля 1979 года в этой исторической лотерее сошлись «Чикаго Буллз», занявший последнее место на Западе (в те годы клуб выступал именно в этой конференции), и «Лос-Анджелес Лейкерс». Последние получили право на жребий благодаря сделке трёхлетней давности с «Нью-Орлеан Джаз», который был худшим на Востоке.

Комиссионер лиги Ларри О’Брайен организовал телефонную конференцию, где решалась судьба первого номера драфта. Под ним все ожидали увидеть Мэджика Джонсона — перспективного разыгрывающего, способного серьёзно усилить любую франшизу.

Генеральный менеджер «Буллз» Род Торн решил подогреть интерес города к команде, а заодно разделить ответственность. Клуб провёл голосование, и болельщики «Чикаго» выбрали орла. Позже Торн вспоминал об этом с грустной иронией: сам он всегда ставил на решку, но в этот раз решил довериться мнению общественности. Когда во время звонка с комиссионером и представителем «Лейкерс» Биллом Шерманом он озвучил выбор фанатов, монета взлетела в воздух в офисе комиссионера в Нью-Йорке и легла на стол решкой.

Победа досталась калифорнийцам. «Чикаго» пришлось довольствоваться вторым номером выбора, под которым клуб забрал Дэвида Гринвуда — добротного игрока, который, однако, не был фигурой уровня Мэджика.

Чикаго или колледж?

Мэджик Джонсон Фото: Focus on Sport/Getty Images

Для «Буллз» такой исход означал потерю возможности заполучить главного таланта, однако для самого игрока результат жребия мог стать поводом и вовсе отложить переход в лигу. Спустя годы возникло два взгляда на то, хотел ли Джонсон играть в Иллинойсе. Сам Мэджик в поздних интервью признавался, что был счастлив избежать переезда в Чикаго с его суровыми зимами. Перспективный юноша даже заявлял, что, если бы жребий выиграли «Буллз», он бы просто вернулся в университет штата Мичиган ещё на год, чтобы дождаться следующего шанса попасть в Лос-Анджелес к опытному Кариму Абдул-Джаббару.

Однако окружение игрока помнит ситуацию иначе. Его тогдашний агент Джордж Эндрюс утверждал, что Мэджик симпатизировал «Чикаго». Аргументы были логичными: близость к родному дому и наличие в составе клуба мощного центрового Артиса Гилмора. Руководство «Буллз» также не верило в угрозу его возвращения в колледж, считая, что Джонсон уже перерос студенческий уровень и готов к профессиональной карьере.

Последствия одного броска

Майкл Джордан и Мэджик Джонсон Фото: Focus on Sport/Getty Images

Удача «Лейкерс» в том споре за первый номер в итоге породила эру Showtime — период зрелищного баскетбола, который помог НБА вырасти в глобальный бренд. Но для «Чикаго» этот проигрыш стал «подарком из будущего». Торн и сам Джонсон впоследствии сходились в одном: если бы Мэджик оказался в «Буллз», команда стала бы слишком конкурентоспособной, чтобы претендовать на высокие места на драфте в ближайшие годы. Это означает, что в 1984 году у клуба не было бы возможности выбрать Майкла Джордана. По иронии судьбы, именно затяжной кризис, начавшийся с того самого падения монеты, позволил «Чикаго» дождаться своего главного козыря на многие годы.

Случай с монетой 1979 года оказался действительно особенным. Мэджик завоевал для «Лейкерс» пять чемпионств. Если бы жребий пал иначе, Джордан мог бы надеть форму «Филадельфии» или «Далласа», а история «Чикаго» была бы совсем другой. И пусть в конечном счёте «Буллз» пришлось отложить свой успех на несколько лет, результат оправдал десятилетие ожиданий и точно того стоил.