3 версии будущего драфта НБА. Чем рискуют клубы после 2027-го?

28 мая Совет управляющих НБА рассмотрит пакет изменений драфт-лотереи. Речь идёт о самой глубокой корректировке системы с 2019 года, когда лига выровняла шансы для трёх худших команд. Теперь задача сформулирована иначе: снизить выгоду от целенаправленного ухудшения результатов на дистанции сезона .

Неожиданно самым жёстким способом борьбы с умышленными проигрышами в лиге может стать не новая система лотереи, а возможность комиссионера наказывать клубы крупными штрафами и отбирать их драфт-пики. Как говорят инсайдеры, свежие предложения могут дать путь к очень строгим мерам. Если раньше за схожие нарушения команды отделывались небольшими штрафами (например, «Юта» недавно заплатила полмиллиона долларов — и на этом всё), то теперь к этому вопросу готовы подойти куда серьёзнее.

По данным NBC Sports, комиссионер теперь может не только штрафовать команды, но и отодвигать их пик на драфте в конец первого раунда — на 30-е место. В сочетании с многомиллионными штрафами это становится реально строгим наказанием, которое способно удержать клубы от намеренного слива сезона. По сути, теперь проигрывать ради хороших драфт-пиков становится невыгодно. Лига считает, что именно финансовые потери — лучший способ остановить махинации. Как выразился один из её представителей: «Когда бьёшь по кошельку, это работает».

Три концепта и логика выбора

На обсуждение вынесены три модели, которые не являются готовыми законопроектами. Итоговый регламент будет собран из их элементов. Базовым считается вариант с 18 командами. По информации Шэмса Чарания, именно он получил наибольшую поддержку. В лотерее участвуют 10 худших команд и восемь участников плей-ин. Первые получают равные 8% на первый пик, остальные делят 20% по нисходящей шкале. Существенное отличие — через лотерею распределяются все 18 позиций, а не только верхняя часть драфта.

Во втором варианте участвует уже 22 команды: к основной группе присоединяются клубы, вылетевшие в первом раунде плей-офф. Главное новшество — суммируются результаты двух последних лет, а ещё хотят ввести минимальный порог побед. В лотерее на драфте при таком подходе участвуют только четыре первых пика.

В третьем варианте остаётся 18 команд, но жеребьёвка проходит в два этапа. Сначала пять худших команд получают одинаковые шансы попасть в первую пятёрку. Потом проводится отдельный розыгрыш для остальных. При этом худшие коллективы не могут опуститься ниже 10-го места.

Архитектура фаворита

Новая концепция меняет несколько важных правил. Теперь в лотерее участвуют 18 команд, и даже если клуб попал в плей-ин, он всё равно может получить высокий пик. Раньше это было невозможно, и борьба за попадание в плей-офф строго отделялась от борьбы за хорошие пики. Сейчас такой границы нет. Кроме того, теперь распределение позиций полностью зависит от лотереи, и худшая команда может выбраться совсем низко. В старой системе худшие по сезону хотя бы гарантированно получали топ-5 пик, а теперь — нет.

Да и проигрывать больше всех смысла нет: десяти худшим командам дали равные шансы, а часть шансов на драфте дополнительно передали тем, кто играет в плей-ин. Разница между неудачниками и остальными стала меньше.

Штрафовать за поражения ради драфта пока не работает — команды всё равно продолжают намеренно проигрывать концовку сезона ради лучших позиций на драфте. Лига думает, как изменить систему, чтобы и лидерам, и аутсайдерам давали равные шансы, может быть, учитывать успехи в прошлом. Сильвер признаёт: бывает трудно понять, что происходит — клуб действительно хочет обновить состав или просто сдаёт матчи ради драфта.

Ограничения и потенциальные эффекты

Из-за равных шансов на драфте итоговое место больше не даёт преимуществ — поэтому связь между успехом и неудачей потерялась. Смысл перемен — не в том, что исчезло желание побеждать, а в том, что мотивации поменялись местами: команды из плей-ина могут и пробиться в плей-офф, и получить высокий пик. А команда из середины оказалась в самой неудобной ситуации — им смысл играть только ради того, чтобы не упасть вниз. Так стираются различия между командами, прогресс замедляется, да и сама удача на драфте стала определяющей.

Изменения в 2019‑м уже сделали лотерею чуть более справедливой, но танкинг никуда не делся. Сейчас хотят, чтобы в жеребьёвке участвовало больше команд, и шансы были более равными. Ещё одна идея — строже наказывать нарушителей: например, отправлять их драфт-пик в конец первого раунда. Это уже влияет не на деньги клуба, а на его спортивные перспективы.

28 мая клубы проголосуют за новый проект изменений — всё будет рассматриваться сразу одним пакетом. Чтобы его приняли, нужно большинство голосов собственников команд. Если даже всё одобрят, новая система начнёт работать только с 2027 года, так что драфт-2026 пройдёт по-старому. Голосование определит не только, как будет устроена лотерея, но и какие стимулы получат клубы — именно в этих рамках они будут выстраивать свою стратегию на сезон.

Подытоживая

Проблема, с которой борется лига, не ограничивается просто странными составами под конец сезона — она куда масштабнее. По данным ESPN, в разгар сезона-2025/2026 до 10 команд одновременно предпочитали бороться за более высокий драфт-пик. Это уже не единичные случаи, а почти треть НБА, которые по мнению руководства, специально манипулируют результатами. Не зря Адам Сильвер назвал это «идеальным штормом».

Все эти волнения возникли по веской причине: на подходе драфт 2026 года, и специалисты единогласно считают его очень сильным — там будут настоящие таланты, такие как Эй Джей Дибанца, Кэмерон Бузер и Дэррин Питерсон.

Тем не менее эксперты говорят, что будущие драфты не будут богаты талантом, поэтому сейчас у аутсайдеров лучший шанс поймать будущую звезду. Многие клубы понимают, что такой возможности может больше не быть, и из-за этого нынешний драфт превратился в настоящую гонку: ради удачного выбора некоторые готовы пожертвовать победами.