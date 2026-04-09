Ляп или сговор? Клуб НБА проверят за странную концовку матча

Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Лига НБА расследует матч Сакраменто — Голден Стэйт из-за спорного фола на Сете Карри в концовке встречи: сезон-2025/2026, видео

Артемий Берстенев
Странное решение главного тренера «Сакраменто».

После матча «Сакраменто» — «Голден Стэйт» лига начала расследование из-за спорного момента в его концовке. Дело не в судейской ошибке и не в странной комбинации — речь о сигнале с тренерской скамейки. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания. Больше всего вопросов вызвал фол на Сете Карри за 3:15 до конца. В клубе уверяют, что неправильно оценили ситуацию, но хронология эпизода позволяет по-разному понять произошедшее — поэтому и началась проверка.

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 21, Подзиемски - 20, Карри - 17, Бэсси - 14, Спенсер - 14, Пэйтон II - 12, Карри - 9, Леонс - 2, Грин - 1, Ричард, Порзингис, Сантос
Сакраменто Кингз: Хейз - 18, Рейно - 17, Макдермотт - 16, Ачиува - 13, Клиффорд - 12, Плауден - 11, Кардуэлл - 8, Картер - 6, Монк - 4, Лавин, Мюррэй, Юбэнкс

В момент, когда «Сакраменто» выигрывал 101:100 и уверенно вёл игру, Дуг Кристи дал команду Дугу Макдермотту сфолить — он хотел остановить время. Кристи подумал, что у команды всё под контролем — есть фол на отдачу и тайм-ауты. На деле же «Кингз» уже были в бонусе и без пауз, за фол назначили штрафные, Карри забил оба, «Голден Стэйт» вырвался вперёд и победил. Из-за этой неточной оценки ситуации «Сакраменто» снова проиграл — команда теперь «делит дно» с «Ютой», и к тренерским ошибкам стало больше вопросов.

Внутри команды говорят, что это обычная ошибка, не связанная с желанием что-то изменить в результате. Однако в этом сезоне даже такие ситуации разбирают особенно внимательно. Всё потому, что манипуляции с составом и эксперименты с ролями заставили руководство лиги пристальнее следить за действиями, которые могут сказаться на честности игры.

Шэмс Чарания
инсайдер НБА

«Но, как мне говорят источники в «Кингз», Дуг Кристи совершил ошибку — стратегическую ошибку. Он думал, что у него есть фол, который можно отдать, оставалось больше трёх минут, и он хотел таким образом получить бесплатный тайм-аут. Он был уверен, что может сфолить, не опасаясь последствий. Однако на самом деле никакого фола у него не было. То есть, по версии «Кингз», это была ошибка, и сейчас по всей лиге обсуждают именно этот момент: что это было — сознательный слив или часть перестройки команды?»

Адам Сильвер и раньше говорил, что НБА умеет быстро реагировать на спорные моменты — примеры уже есть. Лигу интересует не только, что задумал игрок, но и как его решение сказалось на ходе игры. История с «Сакраменто», скорее всего, будет изучаться тщательно — посмотрят, насколько действия команды соответствуют стандартам управления концовкой и где проходят границы допустимых промахов на этом уровне. Решение, которое примут в итоге, по сути, будет знаком для всех, как стоит вести себя в будущем.

