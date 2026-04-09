Трогательный момент в НБА. Сын погибшего игрока посетил матч в форме отца из Единой лиги

Казалось, не так давно американский форвард Дрю Гордон выступал в Единой лиге ВТБ, а между тем прошло уже без малого пять лет. Свою карьеру в России Гордон начал ещё в 2017 году, когда перешёл в «Зенит». Позже были «Автодор», «Локомотив-Кубань» и различные достижения, а затем – трагическая смерть в мае 2024 года. Однако память о нём живёт не только в сердцах болельщиков, но и в самых трогательных моментах на паркетах НБА.

Перед началом матча «Денвер Наггетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (136:134 ОТ) на площадку вышли племянники звезды «самородков» Аарона Гордона — сыновья покойного Дрю. Один из мальчиков был одет в игровую майку краснодарского клуба. Красная джерси «Локо» на площадке НБА стала живым напоминанием о российском этапе карьеры их отца, ведь Дрю провёл несколько ярких сезонов и закрепил за собой статус одного из самых эффективных атлетичных форвардов лиги. Аарон задержался какое-то время с детьми на паркете. На кадрах видно, как он внимательно слушает племянников, которые что-то объясняют ему.

Статистика Дрю в Европе всегда была впечатляющей. В сезоне-2016/2017, выступая за литовский «Летувос Ритас», он стал лучшим по подборам во всём Еврокубке (9,6 в среднем за матч). Именно в статусе одного из самых доминирующих игроков на щите он и переехал в Россию. В дебютном сезоне в Единой лиге (2017/2018) американец держал планку, став безусловным лидером «Зенита» по подборам (6,9 в среднем за матч) — у второго в списке Сергея Карасёва их было почти в два раза меньше (3,6) — и войдя в топ-5 в регулярном чемпионате. В Единой лиге он признавался лучшим игроком недели, самым ценным игроком месяца и принимал участие в Матчах звёзд.

Одной из самых ярких страниц его карьеры стал матч «Зенита» с французским АСВЕЛом 25 октября 2017 года. Тогда форвард установил абсолютный рекорд петербургского клуба, сделав 18 подборов за игру (семь – в нападении и 11 – в защите), добавив к ним 20 очков.

Переход Дрю в «Локомотив-Кубань» в начале 2021 года стал важным усилением для краснодарцев. После травмы Алана Уильямса южанам требовался мощный и опытный исполнитель под кольцом, способный сразу включиться в борьбу. Гордон идеально подошёл под пик-н-рольный стиль «Локо»: его атлетизм и умение завершать атаки после передач Уилла Каммингса и Мантаса Калниетиса сделали его одним из ключевых элементов ротации. Символично, что именно в майке краснодарского клуба, где он вновь показал свой высокий уровень, его сын появился на арене в Денвере.

Аарон Гордон не раз отмечал, что старший брат был для него наставником и примером для подражания. После гибели Дрю баскетболист «Денвера» сменил игровой номер на 32-й — именно под ним его брат выступал на протяжении большей части профессиональной карьеры, в том числе и в Краснодаре. Для болельщиков железнодорожников, как и для поклонников других российских команд, появление мальчугана в форме «Локо» на арене НБА может стать ещё одним поводом вспомнить яркого форварда, чья карьера была связана с отечественным баскетболом.