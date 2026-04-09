Разворот на Восток: станет ли Китай альтернативой Евролиге для российского баскетбола?

Российский баскетбол уже пятый год находится в условиях международной изоляции. Отстранение отечественных клубов от Евролиги и Еврокубка, которое длится с начала 2022 года, из временной меры постепенно превращается в долгосрочную реальность. И если раньше были какие-то надежды на возвращение к международным матчам, то теперь всё чаще признаётся, что в обозримом будущем об этом придётся забыть. В этих условиях перед руководством ведущих клубов и самой Единой лиги ВТБ встаёт закономерный вопрос о поиске новых векторов развития. Президент ЦСКА Андрей Ватутин в недавнем интервью «Матч ТВ» обозначил одно из наиболее перспективных, по его мнению, направлений — сотрудничество с китайскими командами.

Андрей Ватутин президент ЦСКА «Уверяю вас, Евролига куда больше озабочена собственными задачами, потенциальным сотрудничеством или соперничеством с европейским проектом НБА, повышением собственной капитализации, а многолетнее и успешное участие российских клубов плавно переходит в разряд воспоминаний. Без полноценного политического урегулирования конфликта возвращение мне не представляется возможным. В Китае занимающихся баскетболом более 300 млн человек, это в два раза больше населения России. Уверен, о сотрудничестве с таким гигантом стоило и стоит подумать очень внимательно. В том числе и нашим клубам. Надо придумывать какие-то истории, пробовать варианты».

Китайский феномен: сотни миллионов игроков

Для мировых организаций, в том числе спортивных, Китай давно перестал быть исключительно бездонным рынком сбыта. Спорт здесь развивается стремительными темпами, и баскетбол не исключение. Общее население КНР, превышающее 1,4 млрд человек, создаёт беспрецедентный фундамент для развития любой индустрии.

Данные профильных аналитических платформ, таких как SportSurge, подтверждают: Поднебесная сегодня является крупнейшим в мире баскетбольным рынком по количеству вовлечённых людей. По самым консервативным оценкам, около 250 млн человек в стране хотя бы раз играли в баскетбол (по более широкой методике некоторые ресурсы, как и Ватутин, приводят цифру в 300 млн), что превращает этот вид спорта в по-настоящему национальный. Всего же в мире насчитывается около 450 млн человек, кто играет в баскетбол или выходит на площадку время от времени. Такое преимущество Китая делает местный рынок уникальной базой для ТВ-рейтингов и рекламных контрактов.

Помимо сухой статистики, за потенциальным партнёрством стоит и мощный административный ресурс. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчёркивал значимость спорта для престижа и здоровья нации, что в китайских реалиях автоматически делает спортивную индустрию приоритетным направлением для государственных и частных инвестиций. Баскетбол в этом плане занимает одну из лидирующих позиций. Потенциальное взаимодействие открывает перед Единой лигой двери к сотрудничеству с крупнейшими спонсорами и рынку медиаправ, за влияние на котором борются ведущие мировые игроки.

Развитие инфраструктуры в КНР также идёт опережающими темпами: современные многофункциональные арены есть в каждом мегаполисе, а качественные площадки стали нормой практически для каждого городского двора. Дополнительным драйвером для развития отношений может стать и действующий между Россией и Китаем режим безвизовый режим. Для болельщиков это упростило бы логистику посещения матчей и сделало бы потенциальные совместные турниры максимально доступными для широкой аудитории.

О специфике самой игры и ажиотаже внутри страны рассказывал Алексей Швед, выступавший в местном чемпионате. По словам разыгрывающего, у китайского баскетбола есть свои характерные черты, отличающие его от европейских стандартов. Спортсмен отмечал, что правила в КНР представляют собой нечто среднее между НБА и Европой: четверти длятся по 12 минут, а сама игра отличается крайне высоким темпом и жёсткостью.

Возможные препятствия

Алексей Швед в чемпионате Китая Фото: Страница «Шаньси Лунгс» в социальных сетях

Однако за масштабными перспективами скрываются и серьёзные практические барьеры, которые пока делают полноценную интеграцию труднодостижимой. Ключевой вызов — это логистика. Прямой перелёт из Москвы или Санкт-Петербурга в крупные баскетбольные центры Китая занимает от восьми до 10 часов. Для российских команд подобные перемещения не в новинку, однако в данном случае они создадут дополнительное давление, которое выльется в ещё бóльшую нагрузку на игроков.

Второй немаловажный аспект — соревновательная составляющая. Несмотря на колоссальную массовость, уровень команд Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) остаётся довольно неоднородным. Для ведущих российских клубов, ориентированных на стандарты и тактическую выучку сильнейших европейских турниров, разница может оказаться заметной.

Подытоживая, сотрудничество с Китаем — сложная стратегическая игра, требующая продуманных решений. Как подчеркнул Ватутин, без политического урегулирования возвращение в Европу остаётся туманным. В этих обстоятельствах разворот в сторону Поднебесной перестаёт быть просто красивым лозунгом и мог бы стать наиболее рациональным вариантом развития, позволяющим российскому баскетболу сохранить статус значимого международного игрока. Более того, в условиях, когда в Китай стремятся заходить крупнейшие мировые организации, в том числе НБА, партнёрство с местной лигой выглядело бы для Единой лиги своевременным решением. Вопрос лишь в том, как именно воплотить эту идею в жизнь, учитывая все логистические и спортивные нюансы.