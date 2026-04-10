Главная Баскетбол Статьи

Филадельфия потеряла Джоэла Эмбиида перед концом сезона-2025/2026: как команда будет бороться за плей-офф без лидера, Пол Джордж

Джоэлу Эмбииду срочно сделали операцию. «Филадельфии» грозит зона плей-ин
Артемий Берстенев
Джоэлу Эмбииду срочно сделали операцию
Комментарии
Пришло время Пола Джорджа.

Перед игрой с «Хьюстоном» «Филадельфия» неожиданно лишилась своего лидера. Джоэл Эмбиид попал в больницу — у него обнаружили аппендицит, и пришлось срочно делать операцию.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
113 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 29, Томпсон - 19, Смит II - 19, Исон - 15, Окоги - 9, Шенгюн - 8, Холидей - 7, Шеппард - 6, Капела - 1, Ньютон, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Кроуфорд, Грин
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Эджкомб - 21, Граймс - 20, Убре - 16, Джордж - 7, Драммонд - 5, Эдвардс - 4, Барлоу - 2, Бона - 2, Уокер - 2, Лоури, Уотфорд, Боучэмп, Мартин

Сначала в отчёте клуба говорилось просто о болезни, а потом уточнили, что дело в аппендиксе, и операция прошла успешно. Когда он вернётся, пока неясно. Обычно на восстановление уходит от недели до месяца, но всё зависит от конкретного случая.

У «Филадельфии» всё это произошло тогда, когда было особенно важно не ошибиться. Перед игрой с «Хьюстоном» они занимали восьмую строчку и немного отставали от шестого места, которое позволяет сразу попасть в плей-офф. Если оказаться с седьмого по 10-е место — предстоит плей-ин. Эмбиид из-за травмы мало играл, но всё равно был лучшим в атаке. Теперь, когда его не хватает в самой концовке сезона, команде приходится быстро перестраиваться.

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Джорджу придётся брать на себя больше ответственности. Сам форвард недавно вернулся после 25-матчевой дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — игрок говорил, что использовал препарат не по назначению, чтобы справиться с психологическими трудностями. После возвращения Джордж несколько раз здорово сыграл: 28 очков с «Чикаго», 26 — с «Шарлотт», 39 — против «Вашингтона».

В ближайших играх он, скорее всего, станет главным в атаке. Даже если Эмбиид быстро восстановится, он, вероятно, не сыграет в последних двух матчах регулярки, и если «Филадельфия» не поднимется выше шестого места, то, как мы уже упоминали, придётся играть через плей-ин — а значит, участие Эмбиида в важных матчах под вопросом.

Неприятности со здоровьем постоянно мешают Джоэлу в плей-офф. С 2018 года он пропускал матчи из-за самых разных травм: то перелом лица, то разрыв мениска, то болезнь или травма пальца. В 2024-м добавился паралич, а теперь — аппендицит. В итоге команда теряет ключевого игрока именно тогда, когда он нужен больше всего.

НБА — регулярный чемпионат
11 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
