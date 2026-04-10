История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!

Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Леброн и Бронни Джеймсы стали авторами уникального достижения в истории НБА — сын ассистировал отцу и наоборот: сезон-2025/2026

Артемий Берстенев
Матчи между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» давно уже больше, чем просто очередная строчка в календаре — вокруг них всегда много разговоров, независимо от того, какое место занимают команды в таблице. Однако в этот раз интерес был вызван не личным соперничеством звёзд, а особым стечением обстоятельств, и даже отсутствие Стефена Карри на площадке не помешало ажиотажу.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 17, Уильямс - 17, Бэсси - 12, Леонс - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Пэйтон II - 10, Крайер - 8, Мелтон - 2, Грин - 2, Ричард, Сантос
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Эйтон - 21, Ларэвиа - 16, Кеннард - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 10, Тимме - 4, Вандербилт - 2, Бафкин - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Манон

С самого начала было видно, что «Лейкерс» мощнее и собраннее — они вели игру, а у «Уорриорз» было множество проблем: травмы, очередная рокировка стартовой пятёрки (уже 41-я за сезон). Брэндин Подзиемски и Нейти Уильямс набрали по 17 очков, Чарльз Бэсси хорошо играл в подборе, но команде Стива Керра всё равно удавались только отдельные эпизоды.

Главной звездой у «озёрников» снова стал Леброн Джеймс. Он играл очень грамотно — не совершал лишних движений и не рисковал. За 32 минуты Леброн набрал 26 очков, отдал 11 передач и сделал восемь подборов, реализовав 11 из 17 бросков с игры. Ещё трижды он попал из-за дуги. В третьей четверти Леброн на короткое время уходил в раздевалку после столкновения, однако быстро вернулся и продолжил играть на том же уровне. Во второй половине стало видно, что «Лейкерс» лучше организованы — они постепенно увеличивали отрыв, а у «Голден Стэйт» начались проблемы в атаке. Ситуацию усугубила травма Эл Джей Крайера: защитник ушёл с площадки с болью в ноге, после чего гости окончательно захватили инициативу.

В матче был важный момент, который, на первый взгляд, не показался чем-то особенным. За 51 секунду до конца первой четверти Бронни Джеймс перехватил мяч, быстро среагировал и отдал пас Леброну — тот забил сверху. Это был первый случай в НБА, когда сын отдал результативную передачу отцу. В третьей четверти эпизод повторился в зеркальном варианте: теперь Леброн ассистировал Бронни на трёхочковый. По сути, обычная комбинация, но для статистики — вторая подобная передача в истории.

Плюс особое значение этому матчу придали сразу несколько моментов. До сегодняшнего дня в НБА было только одно похожее взаимодействие — когда Леброн отдал передачу Бронни в матче с «Бруклином». Тогда это считалось редкостью. Теперь же появился новый, ранее не встречавшийся вариант — отец и сын ассистировали друг другу в одной игре. За всю почти вековую историю лиги такого ещё не было, хотя за это время случалось много необычного — и 100 очков Чемберлена, и возможные квинтупл-даблы. А до недавнего времени совместная игра Леброна и Бронни вообще казалась почти невозможной.

Если по сути: за матч случилось как минимум два исторических события — сын ассистировал отцу, отец — сыну, и оба отличились взаимной поддержкой на площадке. Всё это — в реальной игре!

