Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Новичок сотворил историю, битва лучших центровых и три удивления. Неделя в НБА — сочная
Никита Бирюков
Конец регулярки подарил нам немало ярких моментов.

Осталось несколько дней до финиша регулярного чемпионата НБА. Каждый клуб решает свои задачи перед стартом плей-офф, но яркие выступления никуда не делись — даже от тех команд, которые ни на что не претендуют. Давайте вспомним самые интересные индивидуальные перформансы в период с 4 по 10 апреля.

Купер Флэгг: 19-летний парень вписал своё имя в историю

Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

19-летний парень после огромного количества травм лидеров в «Далласе» и обмена Энтони Дэвиса в «Вашингтон» превратился в главную ударную силу клуба из Техаса. С такой ношей справятся не все, однако Флэгг — уникальный случай. Купер не только ведёт за собой команду, но и находится в топе сразу по нескольким статистическим показателям — очкам (лучший — 21,0), подборам (третий — 6,7), передачам (второй — 4,6) и перехватам (лучший — 1,2). Свою исключительность Флэгг показал в матче с «Орландо», в котором оформил 51 очко, шесть подборов и три передачи. Купер стал самым молодым в истории лиги, кому покорилась планка в 50 очков в НБА.

Но на этом парень не остановился и буквально в следующей же игре с «Лейкерс» записал на свой счёт 45 очков, восемь подборов и девять передач, едва не оформив монструозный трипл-дабл. Флэгг бьётся за звание лучшего новичка с Коном Книппелом, поэтому под конец регулярки активизировался не на шутку, хоть «Даллас» уже давно распрощался с шансами на плей-офф.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда

Никола Йокич — Виктор Вембаньяма: красочная дуэль лучших центровых НБА

Фото: Justin Edmonds/Getty Images

На данный момент Йокич и Вембаньяма являются двумя лучшими центровыми в НБА. Ни у кого не хватит аргументов, чтобы оспорить данное заявление, потому что слишком уж хороши лидеры «Денвера» и «Сан-Антонио». Два бигмена устроили яркое шоу в очном противостоянии. «Самородки» на протяжении долгого времени отыгрывались и смогли перевести встречу в овертайм, где дожали «шпор» — 136:134 ОТ. И без искромётной игры Джокера такого бы не случилось!

Никола едва не собрал трипл-дабл — 40 очков, восемь подборов, 13 передач. И добавил к этому три блок-шота. Вембаньяма не отстал и тоже провёл выдающуюся игру: 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов. Лучшие из лучших во всей красе!

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Джеремая Фирс: лучший матч в карьере от железного новичка

Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Мало от кого из новичков ждёшь стабильности. В игровом плане у Фирса не всё так радужно, потому что в целом у «Нью-Орлеана» огромные проблемы по всем фронтам. Однако 19-летний парень удивляет другим — он провёл все 80 игр в этой регулярке. Его средние показатели — 13,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи — очень недурно. Эти результаты позволили Джеремаи на протяжении всего сезона входить в топ-10 новичков.

Фирс ни разу в сезоне не добирался до 30 очков, дважды у него было 28. Но в игре с «Ютой» оформил сразу 40 очков, выдав лучший матч в карьере. К этому он добавил пять подборов, шесть передач и три перехвата. Конечно, «Джаз» сливают сезон ради хорошего пика на будущем драфте, однако прогресс игрока «Пеликанс» под конец регулярки очевиден.

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
156 : 137
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 40, Пул - 34, Хоукинс - 25, Пиви - 20, Куин - 17, Одуро - 9, Луни - 7, Дикинсон - 2, Александер - 2, Уильямсон, Джонс, Джордан, Бей
Юта Джаз: Чендлер - 31, Мбенг - 26, Уильямс - 19, Сенсабо - 18, Чьебв - 12, Кончар - 12, Хинсон - 10, Филиповски - 9, Кольер, Михайлюк, Харклесс, Лав

Райян Рупер: удивительный трипл-дабл

Фото: John Fisher/Getty Images

21-летний Рупер уже третий год мелькает в лиге. Два предыдущих сезона защитник провёл в «Портленде», ничем особым не выделяясь. Перед дедлайном обменов Райяна отчислили из состава «Трэйл Блэйзерс». «Мемфис» воспользовался этим и буквально через пару дней подписал с французом 10-дневный контракт. У «Гриззлиз» были огромные проблемы с первой и второй позициями, поэтому Рупер сразу пришёлся к месту и получил много игрового времени.

В среднем за 14 игр в «Мемфисе» у Рупера 11,3 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи. Но это всё меркнет перед тем, что Райян сделал в игре с «Милуоки». Защитник собрал трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. И ещё оформил четыре перехвата. Неплохо для того, кого вышвырнули из другого клуба?!

НБА — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
131 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Роллинз - 24, Райан - 21, Тёрнер - 19, Принс - 19, Дженг - 17, Симс - 12, Грин - 6, Нэнс - 5, Кузма - 4, Адетокунбо - 2, Адетокунбо - 2, Харрис, Джексон
Мемфис Гриззлиз: Рупер - 33, Клейтон-мл - 20, Миллер-Уайтхэд - 16, Проспер - 13, Хендрикс - 11, Окани - 9, Баль - 8, Уильямсон - 5, Кауард, Спенсер, Джексон, Гибсон

Терренс Шеннон: карьер-хай от того, от кого не ждали

Фото: Rich Storry/Getty Images

Конец регулярки — время, когда молодым дают больше шансов проявить себя, чтобы лидеры отдохнули перед стартом плей-офф. Такую возможность получил и Шеннон. За свои два сезона в «Миннесоте» Терренс в среднем оформлял 4,5 очка и 1,3 подбора. В общем, был дальним игроком скамейки, получая немного игрового времени.

И Шеннон воспользовался своим шансом сполна! 33 очка, два подбора и пять передач в игре с «Орландо». У Терренса уже было 25 очков в матче с «Лейкерс» в прошлом сезоне, но теперь он обновил свой личный рекорд, показав, что может приносить пользу.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
132 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 20, Бейн - 18, Вагнер - 17, Битадзе - 14, Да Силва - 12, Картер - 11, Саггс - 11, Кэйн - 8, Блэк - 7, Моралес - 6, Вагнер - 4, Картер - 4, Ричардсон, Каслтон, Пенда
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 33, Макдэниелс - 18, Рид - 15, Дивинченцо - 12, Хиланд - 9, Беранже - 9, Андерсон - 8, Инглс - 7, Филлипс - 6, Кларк - 3, Пуллин, Фриман, Зикарски
