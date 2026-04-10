Новичок сотворил историю, битва лучших центровых и три удивления. Неделя в НБА — сочная

Осталось несколько дней до финиша регулярного чемпионата НБА. Каждый клуб решает свои задачи перед стартом плей-офф, но яркие выступления никуда не делись — даже от тех команд, которые ни на что не претендуют. Давайте вспомним самые интересные индивидуальные перформансы в период с 4 по 10 апреля.

Купер Флэгг: 19-летний парень вписал своё имя в историю

19-летний парень после огромного количества травм лидеров в «Далласе» и обмена Энтони Дэвиса в «Вашингтон» превратился в главную ударную силу клуба из Техаса. С такой ношей справятся не все, однако Флэгг — уникальный случай. Купер не только ведёт за собой команду, но и находится в топе сразу по нескольким статистическим показателям — очкам (лучший — 21,0), подборам (третий — 6,7), передачам (второй — 4,6) и перехватам (лучший — 1,2). Свою исключительность Флэгг показал в матче с «Орландо», в котором оформил 51 очко, шесть подборов и три передачи. Купер стал самым молодым в истории лиги, кому покорилась планка в 50 очков в НБА.

Но на этом парень не остановился и буквально в следующей же игре с «Лейкерс» записал на свой счёт 45 очков, восемь подборов и девять передач, едва не оформив монструозный трипл-дабл. Флэгг бьётся за звание лучшего новичка с Коном Книппелом, поэтому под конец регулярки активизировался не на шутку, хоть «Даллас» уже давно распрощался с шансами на плей-офф.

Никола Йокич — Виктор Вембаньяма: красочная дуэль лучших центровых НБА

На данный момент Йокич и Вембаньяма являются двумя лучшими центровыми в НБА. Ни у кого не хватит аргументов, чтобы оспорить данное заявление, потому что слишком уж хороши лидеры «Денвера» и «Сан-Антонио». Два бигмена устроили яркое шоу в очном противостоянии. «Самородки» на протяжении долгого времени отыгрывались и смогли перевести встречу в овертайм, где дожали «шпор» — 136:134 ОТ. И без искромётной игры Джокера такого бы не случилось!

Никола едва не собрал трипл-дабл — 40 очков, восемь подборов, 13 передач. И добавил к этому три блок-шота. Вембаньяма не отстал и тоже провёл выдающуюся игру: 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов. Лучшие из лучших во всей красе!

Джеремая Фирс: лучший матч в карьере от железного новичка

Мало от кого из новичков ждёшь стабильности. В игровом плане у Фирса не всё так радужно, потому что в целом у «Нью-Орлеана» огромные проблемы по всем фронтам. Однако 19-летний парень удивляет другим — он провёл все 80 игр в этой регулярке. Его средние показатели — 13,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи — очень недурно. Эти результаты позволили Джеремаи на протяжении всего сезона входить в топ-10 новичков.

Фирс ни разу в сезоне не добирался до 30 очков, дважды у него было 28. Но в игре с «Ютой» оформил сразу 40 очков, выдав лучший матч в карьере. К этому он добавил пять подборов, шесть передач и три перехвата. Конечно, «Джаз» сливают сезон ради хорошего пика на будущем драфте, однако прогресс игрока «Пеликанс» под конец регулярки очевиден.

Райян Рупер: удивительный трипл-дабл

21-летний Рупер уже третий год мелькает в лиге. Два предыдущих сезона защитник провёл в «Портленде», ничем особым не выделяясь. Перед дедлайном обменов Райяна отчислили из состава «Трэйл Блэйзерс». «Мемфис» воспользовался этим и буквально через пару дней подписал с французом 10-дневный контракт. У «Гриззлиз» были огромные проблемы с первой и второй позициями, поэтому Рупер сразу пришёлся к месту и получил много игрового времени.

В среднем за 14 игр в «Мемфисе» у Рупера 11,3 очка, 5,6 подбора и 1,8 передачи. Но это всё меркнет перед тем, что Райян сделал в игре с «Милуоки». Защитник собрал трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. И ещё оформил четыре перехвата. Неплохо для того, кого вышвырнули из другого клуба?!

Терренс Шеннон: карьер-хай от того, от кого не ждали

Конец регулярки — время, когда молодым дают больше шансов проявить себя, чтобы лидеры отдохнули перед стартом плей-офф. Такую возможность получил и Шеннон. За свои два сезона в «Миннесоте» Терренс в среднем оформлял 4,5 очка и 1,3 подбора. В общем, был дальним игроком скамейки, получая немного игрового времени.

И Шеннон воспользовался своим шансом сполна! 33 очка, два подбора и пять передач в игре с «Орландо». У Терренса уже было 25 очков в матче с «Лейкерс» в прошлом сезоне, но теперь он обновил свой личный рекорд, показав, что может приносить пользу.