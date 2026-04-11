Мог перепить любого, но на паркете был неудержим. Как Сабонис покорил НБА вопреки всему

Все мы давно привыкли к доминированию европейцев в НБА. Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма определяют облик лиги в наши дни. Однако фундамент для этого успеха закладывался ещё в 1990-е годы. Одним из ключевых первопроходцев, чьё влияние на игру центровых ощущается до сих пор, стал литовец Арвидас Сабонис. Несмотря на то что он приехал в США уже в возрасте 30 лет, его карьера в «Портленд Трэйл Блэйзерс» оставила неизгладимый след в памяти не только соперников, но и партнёров по команде.

Если сегодня довольно многие игроки спокойно сохраняют уровень до 36-38 лет, то три десятилетия назад подобная продолжительность карьеры была не такой распространённой. Сабонис пришёл в НБА в тот момент, когда большинство бигменов уже проходят пик. К этому моменту за его плечами были долгие годы выступления в СССР и Европе. В «Портленде» он уже не был тем доминирующим атлетом, который уничтожал соперников в Старом Свете.

И всё же, несмотря на физические ограничения и груз прошлых травм, Сабонис продолжал восхищать окружающих своим игровым интеллектом. Бывший форвард «Портленда» Рашид Уоллес в недавнем эфире подкаста All The Smoke поделился тремя фактами об Арвидасе, которые лучше всего характеризуют литовского спортсмена.

Рашид Уоллес бывший игрок «Портленда» «О Сабасе можно сказать три вещи. Во-первых, он лучший пасующий бигмен, которого я когда-либо видел или с которым играл. Во-вторых, я не знаю ни одного человека, способного перепить его. Не уверен, пьёт ли он сейчас, но тогда равных ему не было. И в-третьих, я всегда слышал истории о его молодых годах. Мне ужасно жаль, что нам не довелось застать хотя бы один его сезон в той форме, когда он наваливал сверху так же легко, как делал это дома. В целом Сабас — отличный мужик».

Помимо чисто игровых качеств, Уоллес вспомнил и о тонком чувстве юмора литовца, которое тот часто использовал как щит от излишнего внимания прессы: «Он чертовски забавный. Все думали, что он не говорит по-английски. Сидит он в раздевалке, репортёры засыпают его вопросами, а он только пожимает плечами. Но как только журналист уходит ни с чем, Сабас совершенно спокойно произносит: «Я просто не хотел с ним общаться».

Ещё один экс-игрок «Портленда» Дэймон Стадемайр также с теплотой вспоминает литовца, называя его особенным партнёром. По словам защитника, Сабонис обладал удивительной способностью включаться на максимум именно тогда, когда это было необходимо — например, если на трибунах присутствовали его друзья из Европы. Да, чемпионом НБА Арвидас так и не стал. Однако Стадемайр уверен: если бы советский центровой оказался в «Портленде» на пике формы и застал эпоху Клайда Дрекслера, то точно взял бы перстень.

Арвидас Сабонис и Шакил О’Нил Фото: Kevork Djansezian/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Несмотря на то что Арвидас приехал в лигу, имея за плечами багаж травм, его средние показатели за семь сезонов в НБА составили 12 очков и 7,3 подбора. Характерно, что после первого медицинского осмотра врачи «Портленда» были в ужасе: изучив рентгеновские снимки его стопы, доктор Дон Робертс заявил генеральному менеджеру, что на их основании Сабонису можно смело выдавать разрешение на парковку для инвалидов, но никак не допускать до профессионального баскетбола.

Однако литовец продолжал играть вопреки боли и медицинским прогнозам. Примечателен случай, когда накануне третьего матча плей-офф полуфинала Западной конференции с «Ютой Джаз» в сезоне-1999/2000 у Сабониса заклинило голеностоп и он почти не мог передвигаться. После манипуляций врачей сустав «щёлкнул» и встал на место, после чего Арвидас как ни в чём не бывало вышел на паркет и набрал 22 очка, что помогло «Портленду» повести в серии 3-0.

Сухие цифры никогда не отражали влияния на игру Сабониса. Арвидас словно опередил своё время. Литовца вполне можно назвать прототипом современного центрового, способного не только бороться под щитом, но и дирижировать атакой с периметра. Сегодня это наследие живёт не только в его сыне Домантасе, но и в самой философии игры. Глядя на то, как Никола Йокич диктует темп матча, невозможно не заметить в этом почерк великого литовца.