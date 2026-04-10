Купер Флэгг не заслужил награду «Лучшему новичку сезона» в НБА. Объясняем почему

Прямо сейчас в НБА, помимо битв за лучшие места перед плей-офф, также идёт борьба за индивидуальные награды баскетболистов по итогу регулярного чемпионата. Одна из самых ожесточённых и интересных — за награду «Лучшему новичку сезона». На неё претендуют бывшие партнёры по университету «Дьюка» — Купер Флэгг и Кон Книппел. Баскетболисты разных судеб в рамках дебютного сезона, и они уже разделили общественность на несколько частей.

Купер Флэгг — суперзвезда ещё со школьных времён. Был школьником номер один перед переходом в студенческий баскетбол, на нём хайпили, в том числе и НБА за много лет до попадания в сильнейшую лигу мира. У Кона Книппела иная судьба. Да, он тоже считался топовым школьником, приходя в «Дьюк» под 14-м номером национального рейтинга, но очевидно, как в школьные годы, так и в студентах он был в тени Купера Флэгга. Купер стал первым пиком драфта, об этом знали все заранее. А вот Кон числился в преддрафтовых моках примерно во второй половине первой десятки — примерно с шестого по 10-й пик. Но «Шарлотт» решил рискнуть и выбрал его под четвёртым пиком, что вызвало большие вопросы общественности. Однако, как показывает сезон, это было точно не зря. Писали, что «Хорнетс» прибегли при этом выборе к помощи искусственного интеллекта. Если это правда, то такой ИИ мы одобряем.

Казалось, что Флэгг и Книппел попали в команды примерно одного уровня — не танкующие франшизы, но и ещё не способные стабильно и уверенно побеждать. С «Далласом» так и произошло. Хоть Флэгг и попал в окружение сразу четырёх холлоффеймеров (Кидд, Дэвис, Ирвинг, Томпсон), однако сказать, что он выдал суперсезон, нельзя. Действительно, этот сезон получился скомканным для «Далласа». А вот у Книппела и «Шарлотт» ситуация совершенно иная. «Хорнетс» не играли в плей-офф девять сезонов, последние три сезона одерживали в среднем 22 победы и считались одной из слабейших франшиз лиги. Но с приходом Книппела всё поменялось. Он как будто стал недостающим пазлом в системе «Шарлотт», и сейчас «Хорнетс» реально способны выйти в постсезон.

Давайте статистически сравним дебютный сезон Флэгга и Книппела

Купер Флэгг Кон Книппел 25-55 Результат команды 43-37 68 Количество матчей 79 21,0 Очки 18,7 6,7 Подборы 5,3 4,6 Передачи 3,4

Кажется, что всё очевидно — Флэгг лучше по всем статистическим показателям. Он заслужил награду!

Однако давайте копнём глубже. Как насчёт продвинутых метрик? На самом деле их огромное количество, но в большинстве случаев за основу многие эксперты берут четыре показателя: WS, VORP, BPM, DRTG. Давайте пройдёмся по каждой.

WS (Win Shares) — оценка того, сколько побед команде принес конкретный игрок. Метрика распределяет командные победы между игроками на основе их статистического вклада. Однако стоит отметить, что WS, безусловно, будет выше в побеждающих системах. Если брать среднее значение, то исторически считается, что показатель 5 WS — важный стартер, 10 WS — уровень игрока Матча всех звёзд. 15+ WS — уровень MVP.

VORP (Value Over Replacement Player) — показатель ценности игрока при его нахождении на паркете по сравнению с другими баскетболистами. Исторически считается, что показатель 2 VORP — важный стартер, 4 VORP — уровень игрока Матча всех звёзд. 6+ VORP — уровень MVP.

BPM (Box Plus/Minus) — оценка влияния игрока на разницу очков команды на 100 владений, основанная на общей статистике матча. Исторически считается, что показатель 2 BPM — важный стартер, 5 BPM — уровень игрока Матча всех звёзд. 8+ BRM — уровень MVP.

DRTG (Defensive Rating) — защитный рейтинг игрока, индивидуальная эффективность в обороне. Показывает, сколько очков команда пропускает на 100 владений, когда игрок находится на площадке. Исторически считается, что до 109 — элитная защита, 110-112 — хороший уровень защиты, 115 и более — низкий уровень защиты.

Вот теперь давайте сравним Флэгга и Книппела в этих статистических показателях

Купер Флэгг Кон Книппел 3,7 WS 8,0 1,9 VORP 3,1 1,3 BPM 2,9 115 DRTG 116

Как мы видим, тут ситуация совершенно иная. Оба новичка ужасно защищаются, и над этим им, очевидно, стоит поработать. Книппел больше принёс побед своей команде, но выше было указано, что показатель WS априори будет лучше у того, чья команда больше побеждает. Напомним, «Шарлотт» одержал в этом сезоне почти на 20 побед больше, чем «Маверикс». По показателю VORP тотальное преимущество Книппела — де-факто он почти в два раза полезнее для общекомандной игры, чем Купер Флэгг. Причём по этой метрике Кон играет на уровне, близком к баскетболисту Матча всех звёзд, в то время как Флэгг — на уровне если не ролевика, то серого стартера. По BPM Книппел тоже с запасом превосходит своего экс-партнёра по «Дьюку».

Ну и куда же без субъективнейшего eye-test — визуальной оценки игры баскетболистов, буквально на глаз. И тут, по мнению автора, Книппел также куда более предпочтительный вариант, чем Купер Флэгг. Кон более целостный, системообразующий и банально важный игрок для «Шарлотт», чем Купер для «Далласа». Причём Книппел является таковым на более длинной дистанции, чем Купер, который сыграл на 11 матчей меньше.

Купер Флэгги и Кон Книппел, сезон-2025/2026 Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Да, ачивка «Лучшему новичку сезона» — это в общем и целом статистическая награда, причем статистическая по первому признаку, который приводился в материале, по которому Флэгг лучше Книппела по всем показателям. Плюс не забываем, что НБА — это аффилированная лига, которая преследует свои интересы, и ей явно выгоднее отдать награду Флэггу, которым она хайпила задолго до его прихода, а не стрелять себе в ногу. Но если всё же подходить к вопросу с холодной головой и максимальной объективностью, то Купер Флэгг не заслуживает награды «Лучшему новичку сезона».

И не потому что с ним что-то не так, а просто потому что Книппел был лучше в сравнении с ним. Это не говорит о том, что Флэгг в итоге проведёт менее великую карьеру, отнюдь. У Купера Флэгга неограниченный талант и поле для роста, в то время как Книппел, наоборот, может так и остаться белым шутером до конца карьеры. Но если все мы хотим объективности, то «Лучшим новичком сезона» должен быть признан Кон Книппел. Однако при этом далеко не факт, что так оно и произойдёт.