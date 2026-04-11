Есть миллион. Кто первым взял семизначный контракт после денежной революции в WNBA

Долгое время уровень зарплат в женской НБА оставался предметом острых дискуссий и поводом для критики. Причём на низкие оклады указывали не только сами баскетболистки, но и их коллеги из мужской лиги, выражавшие профессиональную солидарность. Из-за финансовой стагнации звёзды первой величины были вынуждены проводить межсезонье в заграничных командировках, включая Россию и Китай, чтобы обеспечить себе достойный доход. Однако с подписанием нового коллективного соглашения этой многолетней тенденции может прийти конец.

Масштабный семилетний трудовой договор лига и профсоюз игроков утвердили в прошлом месяце. Этот документ не только гарантирует своевременный старт сезона, но и радикально меняет систему распределения доходов, открывая путь к стремительному росту благосостояния спортсменок. Именно в рамках этого соглашения стали возможны выплаты, которые ещё пару лет назад казались недостижимыми.

Первый миллион в истории

Джеки Янг Фото: Ian Maule/Getty Images

Первопроходцем в этой новой реальности стала защитница «Лас-Вегас Эйсес» Джеки Янг, которая согласовала условия первого семизначного контракта в истории WNBA. По информации источников, 28-летняя выпускница «Нотр-Дама» подпишет однолетнее соглашение на сумму $ 1,19 млн. Янг, выбранная под первым номером на драфте 2019 года, является трёхкратной чемпионкой женской НБА и двукратной олимпийской чемпионкой. Её средние показатели за карьеру — 14 очков, 4,2 передачи и 4,1 подбора — подтверждают статус одного из самых эффективных двусторонних игроков лиги.

Также контракты на сумму в более $ 1 млн получили Бриттни Грайнер («Коннектикут»), Келси Митчелл («Индиана»), Бритни Сайкс и Марина Мэбри (обе — «Торонто»), но именно Янг была первой, кто подписала такое соглашение.

Для «Эйсес» сохранение Янг стало ключевым шагом в удержании чемпионского «большого трио». Ранее о своём намерении остаться в команде заявила четырёхкратный MVP Эйжа Уилсон, которая вместе с Янг и Челси Грей составляет костяк коллектива. Примечательно, что многие ожидали первого в истории лиги миллионного оклада от Кейтлин Кларк, но звезда «Индианы Фивер» всё ещё связана контрактом новичка и сможет претендовать на подобные цифры не ранее 2027 года.

Революция в доходах

Кейтлин Кларк в майке с надписью «Платите нам то, что нам причитается» перед Матчем всех звёзд WNBA — 2025 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Новое соглашение меняет экономику не только для признанных звёзд, но и для новичков, выходящих на драфт в Нью-Йорке в этом месяце. Показателен пример той же Кларк: если в первые два сезона её зарплата составляла скромные $ 85 тыс., то в 2026 году она вырастет на 521% и достигнет отметки в $ 528 тыс. И если ранее основной капитал Кейтлин формировался за счёт щедрых спонсорских сделок, то теперь сама игра в лиге будет приносить сопоставимые или, во всяком случае, весьма существенные по сравнению с прежними доходы.

Согласно новым правилам, зарплаты топ-игроков теперь могут достигать $ 1,4 млн в год. Это должно позволить лиге сохранять конкурентоспособность и удерживать таланты дома, обеспечивая им условия, соответствующие их мировому статусу. Юбилейный 30-й сезон, который стартует в мае, WNBA встретит на небывалом экономическом подъёме.

Если резюмировать, то рекордная сделка Янг — не просто личное достижение баскетболистки, а символ окончательной трансформации женской НБА в финансово привлекательную индустрию. Повышение зарплатного фонда и приток новых инвестиций создают фундамент, о котором игроки прошлых поколений могли только мечтать. В этом контексте нельзя не согласиться с мнением комиссионера лиги Кэти Энгельберт, которая подчеркнула, что наступает новая смелая эпоха, ставшая возможной благодаря преданности игроков, владельцев клубов, болельщиков и всей большой семьи WNBA. Лига не просто расширяет свои границы, она переписывает правила игры, делая ставку на долгосрочное благополучие своих главных звёзд и постепенно завершая эпоху вынужденных поездок за рубеж.