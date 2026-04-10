Топовая игра от россиянина и яркая перестрелка. УНИКС пробился в финал Basket Cup

Новый внутрисезонный турнир WINLINE Basket Cup подошёл к апогею — к «Финалу четырёх». В первом полуфинальном матче УНИКС бился с «Бетсити Пармой». В Единой лиге ВТБ в последний раз пермякам удалось совершить сенсацию и обыграть казанцев, что же нас ждало сегодня?

Встреча началась с того, что УНИКС полностью захватил игру под свой контроль. Маркус Бингэм совершил перехват и записал на свой счёт 2+1, Андрей Лопатин и Алексей Швед положили по «трёшке». Казанцы оформили рывок 9:1, после чего последовал тайм-аут от Евгения Пашутина. «Парме» помогла пауза, так как Виктор Сандерс и Брендан Адамс забили издали, но в то же время команда под руководством Велимира Перасовича находила моменты для взятия кольца. Лопатин набрал пять очков, а Швед снова оказался точен с дальней дистанции. Пермяки прилично добавили в атаке, но в защите были проблемы. Включился Ксавьер Манфорд, оформивший четыре очка, и продолжил поливать всё тот же Лопатин. Андрей за неполные семь минут на паркете записал себе в актив 11 очков! Ему помог и Бингэм — восемь очков. УНИКС разгромил соперника на старте — 36:21.

У лидеров УНИКСа шла игра: за дело взялся Джален Рейнольдс, набравший пять очков кряду. «Парма» не собиралась сдаваться, потому что Александр Захаров и Террелл Картер оформили на двоих семь очков. Однако только у пермяков началось что-то получаться, казанцы гасили рывки соперника. Лопатин поймал «горячую руку» — положил 2+1 и ещё одну «трёшку». Андрей впервые промахнулся лишь после своей седьмой попытки с игры. Брендан Адамс тоже проводил шикарную встречу, но ему вместе с Картертом никак не удавалось достать УНИКС, который улетел на «+20» — 56:36. Нельзя не отметить и усилия Михаила Беленицкого, ведь форвард не только шикарно защищался, подбирал, но и набирал очки. Подопечные Перасовича забрали и эту четверть со счётом 26:19.

Казанцы снова начали с места в карьер: Бингэм набрал пять очков, Лопатин — два. Но Захаров взял на себя ношу лидера и оформил семь очков «Пармы» кряду, заставив Перасовича взять паузу, так как тренеру не понравилась защита подопечных. На этом рывок пермяков не остановился — после тайм-аута Виктор Сандерс положил «трёшку», а Картер — «двушку». УНИКС позволил сопернику набрать 12 очков кряду. Если в первой половине главенствовала атака, то во второй на первый план вышла защита. Подопечные Перасовича подтянулись в счёте к сопернику, разница продолжала составлять в районе 20 очков. Третья десятиминутка снова осталась за казанцами — 18:15.

На старте заключительного отрезка «Парма» потеряла Картера из-за перебора фолов. Теперь уже лишь Адамсу и Захарову пришлось отдуваться за всех, и они с этим прекрасно справлялись, набрав на двоих девять очков. Рывок подопечных Пашутина со счётом 9:4. Перасович отреагировал тайм-аутом. Особо он не помог, потому что всё тот же дуэт Адамс — Захаров великолепно чувствовал себя в атаке, реализуя броски как с ближней, так и с дальней дистанции. Последний отрезок остался за «Пармой» (28:24), но УНИКС всё равно очень уверенно победил с результатом 104:83.

Лопатин сегодня был неостановим: 24 очка, четыре подбора и два перехвата. Но по статистике россиянина затмил Адамс, набравший 28 очков, два подбора и девять передач. Правда, Брендан сыграл на девять минут больше, чем Андрей. Захаров провёл очень сильный матч, собрав статистику из 23 очков и шести подборов. Рейнольдс записал на свой счёт 20 очков, шесть подборов и три передачи. Бингэм добавил от себя 15 очков, два подбора и две передачи.

7 из 10 «трёшек» реализовал УНИКС в первой четверти. После этого было очень трудно вернуться в игру «Парме». К тому же стоит отдельно сказать, что пермяки выступали без трёх игроков основной обоймы — Глеба Фирсова, Джалена Адамса и Александра Шашкова. Это и стало огромной проблемой прежде всего для обороны подопечных Пашутина. Без двух сильных бигменов Картеру было сегодня невероятно трудно, поэтому он быстро и схватил пять фолов, а заменить его было некем. УНИКС же великолепно двигал мяч и в целом отменно выступил прежде всего в атаке. Казанцы заслуженно прошли в финал Basket Cup, осталось дождаться второго участника решающей игры.