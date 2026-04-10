АСВЕЛ Лион — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Финал четырёх Basket Cup, сезон-2025/2026, ЦСКА — Зенит: матч 10 апреля, счёт, результат, Мело Тримбл, Мартюк, баскетбол

«Зенит» бился, но растворился в концовке. ЦСКА поборется за чемпионство в Basket Cup
Никита Бирюков
ЦСКА пробился в финал Basket Cup
В первой половине была равная борьба, во второй — нет.

Первый финалист WINLINE Basket Cup уже известен — УНИКС, который оказался сильнее «Бетсити Пармы». Во втором полуфинале нас ждала очень яркая вывеска ЦСКА — «Зенит». Каждое противостояние этих клубов дарило нам уйму эмоций, но главный вопрос — кто поспорит за первый трофей нового турнира?

«Зенит» великолепно вошёл в игру, оформив рывок 7:2. Затем включился Самсон Руженцев, оформивший семь очков для ЦСКА. Армейцы сравняли счёт (12:12). Атаки летели одна за одной, причём питерцы во многом благодаря усилиям Трента Фрейзера и Джонни Джузэнга снова вышли вперёд — 17:12. Но выход со скамейки Мело Тримбла, Никиты Курбанова, Антониуса Кливленда и Луки Митровича изменил всё, потому что москвичи заметно прибавили в нападении, а в защите не позволяли ничего создать сине-бело-голубым. ЦСКА оформил рывок 8:0 в концовке первого отрезка, забрав четверть со счётом 24:20.

Москвичи проснулись и планомерно начали добывать преимущество. Наконец-то заработали «трёшки»: по одной на свой счёт записали Кливленд и Семён Антонов. Лука Шаманич ответил своим попаданием издали и оформил 2+1. Джузэнг забил со средней дистанции, чем заставил Андреаса Пистиолиса взять тайм-аут. Игра полностью выравнялась, так как на удачное действие одних другие отвечали своим. Тримбл тащил ЦСКА на себе, у «Зенита» выделялись всё тот же Джузэнг и Владислав Емченко. «Зенит» за две минуты до перерыва сравнял счёт в матче — 41:41. Концовка отрезка осталась за питерцами — качественно сыграли Андрей Воронцевич и Ксавьер Мун. 28:21 – четверть за сине-бело-голубыми.

Видимо, ЦСКА задела игра на последних минутах второго отрезка, потому что после перерыва клуб выглядел совсем иначе. Армейцы действовали очень уверенно, особенно Тримбл, забивший 2+1 и «трёшку», а также Кливленд, реализовавший два дальних броска. Деян Радоньич моментально отреагировал тайм-аутом после удачного рывка москвичей (8:0). Пауза помогла «Зениту», так как после неё Мун набрал четыре очка, и ещё Шаманич попал издали и успешно завершил проход. От преимущества ЦСКА в 10 очков не осталось и следа — 66:62. Правда, четверть всё равно ушла в актив клуба под руководством Пистиолиса — 21:14.

Защита и борьба вышли на первый план в решающей десятиминутке. Оно и немудрено, потому что на кону стоял выход в финал. ЦСКА удавалось балансировать между эффективной обороной и набором очков, оформив мини-рывок (5:2). Фрейзер и Мартюк отвечали своими удачными действиями, однако этого не хватало, чтобы достать армейцев. Шанс у «Зенита» появился после того, как второй технический фол получил Каспер Уэйр. Один из лидеров москвичей досрочно завершил встречу. Но когда дело касается клатча, то у ЦСКА есть Тримбл, который буквально взвалил команду на свои плечи. Сперва Мело забил два штрафных, а после – «трёшку». Разница между москвичами и питерцами достигла 14 очков — 81:67. Звезда армейцев на этом не остановился, реализовав ещё один дальний бросок. Подопечные Пистиолиса довели дело до победы со счётом 88:74.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 25, Кливленд - 16, Уэйр - 11, Ухов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 5, Антонов - 3, Астапкович - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов
Зенит: Мартюк - 15, Джузэнг - 14, Мун - 13, Шаманич - 13, Фрейзер - 9, Емченко - 5, Воронцевич - 3, Бако - 2, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Узинский

Однозначно, лучшим игроком был Тримбл. На счету Мело 25 очков, семь подборов, три передачи и три перехвата. Сегодня его было просто не остановить. Сильную игру провёл и Кливленд — 16 очков, три подбора и одна передача. Уэйр, не доигравший встречу до конца, записал себе в актив 11 очков и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным оказался Мартюк, который набрал 15 очков и три подбора. Царивший в первой половине Джузэнг во второй был не так активен, но всё равно оформил 14 очков, шесть подборов и четыре передачи. Шаманич и Мун завершили матч с 13 очками каждый.

Во второй половине «Зенит» рассыпался. ЦСКА хорошо удавалось сажать на фолы соперника, плюс Тримбл отменно пользовался сменами при пик-н-роллах, оставляя не у дел оппонентов при игре один на один. Стоит отметить и защиту армейцев, которая вышла на совсем другой уровень в последние 20 минут игры. Сине-бело-голубые так и не нашли ключи к тому, чтобы вскрыть её. Также питерцев сегодня подвела реализация с дальней дистанции — 23,3%. «Зенит» завтра, 11 апреля, сыграет во встрече за третье место с «Бетсити Пармой». ЦСКА же в финале Basket Cup будет биться с УНИКСом за первый трофей в истории этого нового турнира. Ждём ярких оставшихся матчей!

Топовая игра от россиянина и яркая перестрелка. УНИКС пробился в финал Basket Cup
