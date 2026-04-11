Всё или ничего. Никола Йокич может остаться без наград в НБА

Про правило 65 матчей в НБА в последнее время не говорил только ленивый. Даже тема с раскладами на плей-офф пока ушла на второй план, потому что уж слишком горяча полемика, связанная с пресловутыми ограничениями из-за конкретного количества игр.

Сначала это коснулось Луки Дончича и Кейда Каннингема, которые проводили фантастические сезоны, но не получат никаких наград, теперь это может грозить и Николе Йокичу. Центровой провёл ровно 64 игры на данный момент. У него остался шанс влезть в последний вагон в оставшейся единственной встрече, чтобы уложиться в правило 65 матчей. «Денвер» сыграет с «Сан-Антонио». С турнирной точки зрения противостояние уже не несёт никакой ценности, потому что «Спёрс» уже точно вторые на Западе, «Наггетс» — третьи или четвёртые, однако для лидера «самородков» это противостояние важно как никогда.

Виктор Вембаньяма уже уложился в 65 матчей. Он является претендентом на награды самому ценному игроку сезона (MVP) и лучшему защитнику (DPOY). Йокич же проводит шикарный сезон, но рискует остаться без попадания в одну из символических пятёрок. Подлил масла в огонь и тренер «Денвера» Дэвид Адельман, заявивший следующее после игры с «Оклахомой», в которой Никола не появился.

Дэвид Адельман главный тренер «Денвера» «Это правило нависает над нами прямо сейчас. Мы должны принять правильное решение и действовать по плану. Либо он отыграет необходимое количество минут, либо мы просто пойдём дальше».

Конечно, мы и до этого знали, что Йокич — не про погоню за индивидуальными наградами, а про команду, чемпионство и отдачу всего себя без остатка игре. Но, наверное, из-за одной игры остаться без исторического признания не хочется совсем, потому что Николы не будет ни в одном списке, когда станут упоминаться лучшие игроки сезона-2025/2026, если такое произойдёт. Да и попадание в символические сборные приносят игрокам существенную прибавку к будущим возможным контрактам. Как ни крути, это важно и является частью наследия игрока, хоть сам Йокич и утверждает, что его не интересуют такие вещи.

Статистика центрового поражает — 27,8 очка, 12,9 подбора, 10,9 передачи и 1,4 перехвата. Никола провёл вторую регулярку со средним трипл-даблом за сезон. Такого добивались лишь он и Расселл Уэстбрук в истории НБА! Влияние Джокера на игру «Денвера» поразительно и не поддаётся никаким цифрам. Всё намного глубже запрятано, чтобы оценить зависимость клуба от всего лишь одного игрока. Можно без доли сомнений заявить, что «Наггетс» — и есть Йокич. Он — система, и никак иначе!

Ещё можно вспомнить, что Йокич — лидер НБА по дабл-даблам и трипл-даблам в этом сезоне. Также Никола первый — по подборам и передачам в среднем за игру и эффективности, второй — по Win Shares после Гилджес-Александера, шестой — по проценту эффективности бросков (TS%), восьмой — по очкам в среднем за игру, девятый — по проценту попаданий с игры. Наглядно видно, насколько Джокер впечатляет в этом сезоне. Будет вопиющим преступлением не дать ему время в последней игре регулярки. Адельман, по мнению автора, обязан выпустить Йокича как минимум на 15 минут, чтобы центровой сумел претендовать на хотя бы попадание в сборные лучших игроков сезона. Потому что MVP уже точно станет либо Вембаньяма, либо Гилджес-Александер.