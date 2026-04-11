Игра, достойная золота! «Парма» совершила немыслимый камбэк и забрала бронзу у «Зенита»

Свои полуфинальные матчи «Бетсити Парма» и «Зенит» проиграли, но у команд ещё был шанс проявить себя в WINLINE Basket Cup в игре за третье место. Бронза нового международного турнира — тоже достижение, поэтому спустя рукава никто играть точно не будет. Как проходила важнейшая встреча?

Не успел начаться матч, как Лев Свинин вколотил красивейший слэм-данк. Старт остался за «Пармой»: клуб благодаря всё тому же Свинину и Терреллу Картеру оформил рывок 6:2. Пермяки лидировали совсем недолго, потому что у «Зенита» качественно включился Ксавьер Мун, набравший пять очков кряду. Игра выравнялась — каждая команда эффективно атаковала, но и не забывала о защите. После «трёшки» от Джонни Джузэнга и «двушки» Луки Шаманича бело-голубые вышли вперёд — 16:13. Картер продолжил штурмовать «краску» соперника, получил помощь центровой от Захарова, который удачно собирал на себе фолы. Однако в концовке своё слово сказал Трент Фрейзер, во многом из-за усилий капитана «Зенит» оставил за собой четверть со счётом 27:19.

Андрей Воронцевич не только закрыл первый отрезок своим точным дальним попаданием, но и на старте второго отметился «трёшкой». У «Пармы» за дело взялся Виктор Сандерс. На счету защитника восемь очков для команды кряду. Однако у «Зенита» полетело из-за дуги: реализовали по трёхочковому броску Фрейзер и Воронцевич. Питерцы оформили для себя комфортное преимущество — 38:27. Игра не шла у лидера пермяков Брендана Адамса. Разыгрывающий лишь спустя 14 минут на паркете набрал первые для себя очки. Тем временем Мун, Мартюк и Шаманич делали разницу на площадке. Евгений Пашутин взял тайм-аут, чтобы остановить хозяев. Пауза пошла на пользу пермякам, так как после неё Свинин набрал четыре очка, однако в защите у «Пармы» всё ещё были проблемы. Мун забросил «трёшку» и оформил 2+1, Мартюк в быстром отрыве положил свободный лэй-ап. 30:20 — четверть за «Зенитом».

Ксавьер Мун и Брендан Адамс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Во второй половине «Парма» взвинтила темп и стала выкладываться на полную. Это дало свои плоды — команда набрала 14 очков за 5,5 минуты. Выделялись Сандерс, Картер и Адамс. Джузэнг ответил двумя «трёшками», но «Зенит» в целом отставал в отрезке — 10:14. Сразу после этого началась настоящая перестрелка среди опытных россиян: Захаров забил издали, Воронцевич ответил своему визави, но затем Александр реализовал ещё два трёхочковых броска. Захаров буквально за две минуты набрал девять очков! «Парма» буквально закидала соперника дальними «бомбами». У «Зенита» ответа в целом не нашлось, поэтому питерцы отдали отрезок со счётом 18:25.

Видимо, питерцев не устроил расклад дел, который произошёл в третьей четверти, потому что на заключительный отрезок подопечные Деяна Радоньича вышли с совсем другим настроем. «Зенит» оформил рывок 7:0, а Пашутин моментально взял тайм-аут. Лишь Картер прервал неудачную серию пермяков, набрав очки. Но затем у бело-голубых произошёл спад в нападении, а «Парма» напротив — включилась. Адамс забросил две «трёшки» подряд, приблизившись к сопернику на расстояние девяти очков — 75:84. Радоньич взял паузу, чтобы привести в чувство своих игроков. После выхода на паркет Емченко и Джузэнг набрали на двоих пять очков, однако Сандерс и Захаров положили по «трёшке», ещё сильнее сократив отставание (81:89).

Последние три минуты получились действительно жаркими, потому что «Парма» не собиралась останавливаться. Иван Егоров забил издали, а Картер положил «двушку» с фолом. Преимущество «Зенита» составляло всего лишь два очка — 89:87. Джузэнг взял на себя сложнейший средний бросок, не долетевший до цели. Адамс точным лэй-апом сравнял счёт. Затем Сандерс положил «трёшку» и сразу следом — «двушку». Бело-голубые на протяжении почти четырёх последних минут не могли набрать очков. «Парма» совершила невероятный камбэк и обыграла соперника со счётом 95:89.

Захаров провёл великолепный полуфинал, но в матче за третье место Александр был тем, кто в самый нужный момент повёл «Парму» за собой. Форвард записал на свой счёт 22 очка, четыре подбора и два перехвата. Сандерс исправился за неудачную прошлую игру, набрав 21 очко, шесть подборов и четыре передачи. Картер добавил от себя 20 очков, два подбора и семь передач. Нельзя не сказать и про Адамса, у которого не летело, но во второй половине он полностью исправился, закончив встречу с дабл-даблом: 14 очков, шесть подборов и 10 передач. Свинин был очень полезен вне цифр, однако при этом собрал неплохую статистику — 11 очков и два подбора.

В составе «Зенита» выделялся Мун. Ксавьер набрал 19 очков, семь подборов и шесть передач. Джузэнг в основном отвечал за атаку — 13 очков. Воронцевич и Шаманич записали на свой счёт по 12 очков каждый. Бело-голубые провели фантастическую первую половину. Команда выглядела в разы сильнее своего оппонента по игре, однако после перерыва питерцы снова сдали, как это было во встрече и с ЦСКА.

«Парма» уступала по ходу матча в 20 очков, но совершила неверояный камбэк и забрала бронзовые медали Basket Cup. Причём клуб из Перми выступал без трёх основных игроков — Глеба Фирсова, Джалена Адамса и Александра Шашкова. На помощь команде были вызваны парни из молодёжного состава. «Парма» всемером одолела «Зенит» — нонсенс и история на наших глазах. Невероятные эмоции подарили нам обе команды, хоть и немного разные. Ждём финал, в котором завтра, 12 апреля, чемпиона будут выявлять ЦСКА и УНИКС.