Плей-офф НБА не за горами. Собрали все возможные пары главного события года

Завтра, 13 апреля, состоится последний игровой день регулярного чемпионата НБА. Совсем скоро мы узнаем, кто уже точно гарантировал себе место в плей-офф, а кто будет бороться за выход в постсезон из плей-ин. Давайте разбирать все сценарии и возможные пары.

Восточная конференция

Кейд Каннингем Фото: David Jensen/Getty Images

Первые четыре команды уже точно не изменят своё положение никаким образом. «Детройт» — лучший в этом сезоне на Востоке, следом за ним идут «Бостон», «Нью-Йорк» и «Кливленд». «Атланта» гарантировала себе топ-6, но, если победит «Майами» в последнем матче регулярки, точно будет пятой, если нет — может упасть на шестое место. За прямое попадание в плей-офф до сих пор сражаются три команды — «Торонто», «Орландо» и «Филадельфия». Если «Рэпторс» обыграют «Бруклин», точно окажутся в топ-6, однако, если при этом «Атланта» оступается в своей игре, тогда «Торонто» — пятый на Востоке. При своём поражении «хищники» могут упасть до восьмого места (зависит от результатов матчей «Орландо» — «Бостон» и «Филадельфия» — «Милуоки»).

У «Орландо» и «Филадельфии» шансы на прямое попадание в плей-офф хуже, чем у «Торонто». Для того чтобы «Мэджик» оказались в топ-6, им необходимо побеждать «Бостон» и надеяться на то, что «Рэпторс» уступят «Бруклину». Если «Орландо» проиграет, а «Филадельфия» выиграет, то клуб из Флориды опустится на восьмую строчку в конференции. «Сиксерс» же для прямого попадания в плей-офф обязаны побеждать «Милуоки» и надеяться на ошибки со стороны «Торонто» и «Орландо». При поражении — точно восьмые.

«Шарлотт» на данный момент занимает девятое место на Востоке, но, чтобы сохранить эту позицию, клубу необходимо либо побеждать «Нью-Йорк», либо верить в то, что «Майами» уступит «Атланте». Тем не менее именно «Хорнетс» и «Хит» будут играть между собой в плей-ин в матче на вылет, в регулярке им осталось определить, за кем будет преимущество домашнего паркета.

Возможные пары плей-офф Восточной конференции:

«Детройт» (1) может встретиться с «Торонто», «Орландо», «Филадельфией», «Шарлотт» или «Майами». Всё будет зависеть от итогов последнего дня регулярки и того, кто возьмёт худший (8) посев в плей-ин;

«Бостон Селтикс» (2) может встретиться с «Торонто», «Орландо», «Филадельфией», «Шарлотт» или «Майами». Всё зависит от того, кто возьмёт лучший (7) посев в плей-ин;

«Нью-Йорк» (3) может встретиться с «Атлантой», «Торонто», «Орландо» или «Филадельфией» — теми, кто может занять шестое место. Всё зависит от последнего дня регулярки;

«Кливленд» (4) может встретиться с «Атлантой», «Торонто» — с теми, кто может занять пятое место.

Западная конференция

Шей Гилджес-Александер Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Здесь всё намного проще, чем на Востоке. «Оклахома» уже точно первая, «Сан-Антонио» — второй, «Хьюстон» — пятый, «Миннесота» — шестая. Основная интрига в том, на каком месте закончат регулярку «Денвер» и «Лейкерс». «Наггетс» сохранят за собой третью строчку, если одолеют «Сан-Антонио» в заключительном матче или же клуб из Лос-Анджелеса уступит «Юте». Если же Никола Йокич и Ко проиграют «Спёрс», а «озёрники» побеждают «Джаз», то команда с Леброном Джеймсом во главе при равенстве очков будет котироваться выше из-за того, что есть победа в сезонной серии над «Денвером» (2-1), и «Лейкерс» — чемпион Тихоокеанского дивизиона, а «Наггетс» — вторые в Северо-Западном.

С топ-6 разобрались, в плей-ин ситуация такая, что «Финикс» точно на седьмом месте, «Голден Стэйт» — точно на 10-м. «Клипперс» при победе над «Уорриорз» в последнем матче или поражении «Портленда» в игре с «Сакраменто» останутся на восьмой строчке. Если же «Трэйл Блэйзерс» выиграют свою встречу, а «Лос-Анджелес» — нет, восьмыми окажутся «первопроходцы». Если же обе команды побеждают или проигрывают свои встречи, ситуация в таблице остаётся без изменений.

Возможные пары плей-офф Западной конференции:

«Оклахома» (1) может встретиться с «Финиксом», «Клипперс», «Портлендом» или «Голден Стэйт». Иными словами, с тем, у кого будет худший (8) посев в плей-ин;

«Сан-Антонио» (2) может встретиться с «Финиксом», «Клипперс», «Портлендом» или «Голден Стэйт». С тем, кто заберёт лучший посев (7) в плей-ин;

«Денвер» (на данный момент третий) может встретиться как с «Миннесотой» (6), так и с «Хьюстоном» (5). Всё будет зависеть от результатов последнего игрового дня;

У «Лейкерс» (на данный момент четвёртые) ситуация аналогичная «Денверу» — всё будет зависеть от итогов последних матчей в регулярке. «Озёрники» могут попасть и на «Хьюстон» (5) и на «Миннесоту» (6).

Стадия плей-ин начнётся 15 апреля, а закончится 18 апреля. После этой стадии мы и узнаем все точные пары предстоящего плей-офф НБА 2026 года, а пока можем лишь поразмышлять, кому был бы удобен такой или иной соперник.