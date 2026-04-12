ЦСКА — первый в истории чемпион Basket Cup. УНИКСу помешала одна провальная четверть

Финал! И этим почти всё сказано. За первый в истории трофей WINLINE Basket Cup боролись ЦСКА и УНИКС — гранды нашего баскетбола. О том, как проходила решающая встреча — в материале «Чемпионата».

Команды стартовали осторожно, но точный трёхочковый бросок от Алексея Шведа положил начало яркому финалу. Не прошло и двух минут, как Маркус Бингэм схлопотал неспортивный фол за захват Ливио Жан-Шарля. Игра не шла у Каспера Уэйра: разыгрывающий брал на себя много бросков, они оказывались неточными. УНИКС благодаря Джалену Рейнольдсу, Михаилу Беленицкому и Шведу оформил рывок 8:1. Андреас Пистиолис тут же взял тайм-аут, чтобы охладить пыл казанцев. У армейцев не получалось вскрыть оборону соперника, к тому же москвичи плохо действовали на подборе. Лука Митрович тоже получил неспортивный фол. ЦСКА вернул в игру Никита Курбанов, набравший пять очков кряду. Это дало армейцам почувствовать уверенность — команда рванула вперёд — 8:0. Митрович дал команде габаритов на обеих сторонах паркета.

Настало время Велимира Перасовича вмешаться в игру своей паузой. Это особо не помогло казанцам, так как москвичи очень прилично разогнались — Семён Антонов забросил «трёшку», Мело Тримбл оформил 2+1. ЦСКА за несколько минут полностью перевернул игру. Армейцы за последние четыре минуты сделали рывок 17:3, выиграв четверть со счётом 22:17. У УНИКСа мяч просто перестал залетать в кольцо. Команда создавала хорошие свободные попытки на старте второго отрезка, но всё мимо. У москвичей тоже были трудности, однако им удавалось набирать очки. За это отвечали Антониус Кливленд, Иван Ухов, Антон Астапкович и Уэйр. 10:2 — рывок от ЦСКА. В концовке отрезка ситуация не изменилась — армейцы показывали невероятный уровень борьбы в каждом владении, казанцы сделали ставку на индивидуальные действия и «трёшки», но ничего не получалось. УНИКС набрал всего шесть очков за 10 минут — катастрофа. Москвичи забрали четверть со счётом 16:6.

Джален Рейнольдс и Никита Курбанов Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв никак не изменил настрой ЦСКА, так как игроки команды продолжили шикарно действовать на обеих сторонах паркета. Тримбл собирал на себе фолы и забросил «трёшку». Армейцы улетели вперёд в отрезке — 7:2, однако у УНИКСа включились Андрей Лопатин (2+1), Дмитрий Кулагин и Швед (оба реализовали по трёхочковому). Казанцы вышли вперёд в четверти — 11:8. Хоть москвичи и вели в районе 15 очков, но игра выравнялась. Подопечные Перасовича неплохо стали действовать в обороне, впрочем, стабильно вскрывать защиту армейцев не удавалось. Тем не менее четверть — именно за УНИКСом с минимальным преимуществом — 17:16.

УНИКС перестал полагаться на бесконечные трёхочковые, сделав ставку на доставку мяча в «пост» или под кольцо. И это дало свои плоды, так как казанцы посадили ЦСКА на фолы и находили хорошие попытки в «краске». Команда Перасовича подобралась на расстояние 11 очков благодаря отличным действиям Рейнольдса и Дишона Пьерра — 48:59. После удачной «трёшки» от Кулагина показалось, что УНИКС может сейчас догнать армейцев, однако подопечные Пистиолиса снова довели до комфортной для себя разницы (65:55). Как бы ни старались казанцы, доcтать москвичей не удалось. ЦСКА одержал победу со счётом 73:62.

У Тримбла не шёл бросок (реализовал лишь 3 из 12), но он всё равно набрал 16 очков. Мело часто вставал на штрафную линию — из-за чего такая результативность. Митрович был невероятно полезен: шесть очков, девять подборов и две передачи. Кливленд отлично помогал со скамейки — 12 очков, четыре подбора, две передачи и столько же перехватов. Ещё стоит отметить Курбанова, который записал на свой счёт девять очков и четыре подбора. В составе УНИКСа выделялся Рейнольдс — 14 очков, пять подборов, три передачи, четыре перехвата и два блок-шота. Кулагин добавил от себя 11 очков и семь подборов, Швед — 12 очков, четыре подбора и столько же передач.

УНИКС реализовал лишь один трёхочковый из 19 (5,3%) за первую половину — ужасный показатель. В дальнейшем он стал получше (15,2%), но всё равно невероятно сложно победить с такой реализацией как из-за дуги, так и в целом с игры (32,9%). Конечно, решающей стала вторая четверть, в которой казанцы набрали всего лишь шесть очков. ЦСКА плохо вошёл в матч, зато затем прибавил по всем фронтам. У армейцев в определённый момент появился огонь в глазах, благодаря этому неимоверному желанию не уступать ни на сантиметре площадке москвичи и стали чемпионами первого в истории международного турнира Basket Cup. Поздравляем ЦСКА с этим достижением!