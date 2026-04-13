Док Риверс уволен с поста тренера Милуоки — причины решения и роль Янниса Адетокунбо: сезон-2025/2026 НБА и плей-офф

Первая отставка тренера в НБА после регулярки! «Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
Александр Зотеев
«Милуоки» решил не церемониться с Риверсом
Очередная «жертва» Янниса Адетокунбо?

13 апреля «Бакс» провели последнюю игру этого сезона в НБА, так как не смогли попасть не только в зону плей-офф, но и в зону плей-ин. «Олени» проиграли «Филадельфии», и почти сразу же после завершения встречи главный инсайдер всея НБА Шэмс Чарания сообщил, что «Милуоки» увольняет главного тренера Дока Риверса.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Граймс - 20, Эдвардс - 17, Драммонд - 12, Джордж - 11, Убре - 11, Эджкомб - 9, Барлоу - 7, Уокер - 7, Бона - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Терри - 2, Лоури, Мартин
Милуоки Бакс: Райан - 22, Грин - 19, Симс - 15, Принс - 14, Дженг - 11, Джексон - 9, Адетокунбо - 8, Адетокунбо - 8, Портер, Портис, Нэнс

Он проработал в команде чуть больше двух лет — с января 2024 года, когда «Бакс» достаточно неожиданно уволили Эдриана Гриффина, с которым выиграли 30 матчей из 43. В том сезоне при Риверсе «Милуоки» закончил третьим на Востоке, но в первом же раунде громко проиграл «Индиане». Да, тогда за «Бакс» не играл Яннис Адетокунбо, получивший травму. В следующем сезоне, пером полноценном для Риверса, «Милуоки» стал уже пятым в конференции, однако вновь жёстко отлетел «Пэйсерс» в первом раунде. Тут уже Яннис играл, набирал в среднем 33 очка за матч, но всё для «Бакс» закончилось в пяти встречах. Нынешний сезон — отрицательный баланс побед и поражений, как итог — 11-е место в Восточной конференции и пролёт даже мимо плей-ин.

Нет смысла рассуждать о тонкостях работы Риверса, его сильных и слабых сторонах и прочем. Нынешние проблемы клуба далеко не только в Риверсе, он лишь стал заложником ситуации. В целом появление Дока в «Милуоки» было сомнительным. Риверс де-факто приходил на «живое» место. Эдриан Гриффин стал тренером «Бакс» перед сезоном-2023/2024, сменив многолетнего наставника Майка Буденхольцера. Стоит отметить, что то был первый опыт Гриффина вообще в качестве главного тренера. Команда топово стартовала — 30-13.

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Казалось, у «Милуоки» всё неплохо, но как бы не так. Одной из главных «примадон» НБА является Яннис Адетокунбо, ему вечно что-то не нравится, он пытается что-то выбить из руководства угрозами ухода и прочим. Всё началось с того, что по его требованию команда начала подписывать его братьев. Окей, для НБА это не в новинку. Потом пошли слухи, что у него возник конфликт с Буденхольцером, который в итоге команду покинул. Хотя, справедливости ради, распад союза Майка и «Бакс» реально напрашивался, однако Яннис послужил жёстким катализатором. Затем Адетокунбо не постеснялся практически в открытую «слить» нового тренера Гриффина, с которым команда выигрывала 70% матчей.

Назначение более лояльного к звёздам Риверса тоже было одобрено Яннисом, в противном случае греческий небожитель сразу же начал бы грозить пальчиком, что запросит ультимативный обмен из команды. До этого было такое же ультимативное требование обменять Дэмьена Лилларда, но с ним не получилось. В итоге «Милуоки» абсолютно заслуженно пролетели мимо плей-офф — без второй звезды, без главного тренера, зато с тремя Адетокунбо.

И тут проблема явно не в Доке Риверсе. При Яннисе ничего не изменится — хоть Фила Джексона попроси возглавить команду. Пока игрок ставит себя выше интересов команды, пока он держит весь фронт-офис в страхе, прикрываясь профсоюзом игроков НБА, чтобы его не дай бог не сослали куда-нибудь в «Юту» или «Вашингтон», — всё так и останется. Кто знает, может, Адетокунбо всё же решится покинуть команду летом или опять будет спекулировать своим обменом, зарабатывая на ставочных проектах. «Милуоки» — яркий пример того, что команда стала заложником одного человека, который не только не делает её лучше, но и разлагает изнутри, коллекционируя «жертвы». Док Риверс — новый экспонат в этом списке.

