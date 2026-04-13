Два ярких россиянина и три топ-легионера. Насыщенная неделя в Единой лиге

Главным героем 24-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник «Зенита» Джонни Джузэнг. За него отдали голоса 24,7% пользователей. За прошедшие семь дней было не так много матчей в нашем чемпионате, однако яркие индивидуальные перформансы присутствовали.

Октавиус Эллис — «Уралмаш»: дабл-дабл в сложнейшей игре на выезде

Обыграть «Зенит» даже дома — то ещё испытание. «Уралмашу» удалось его выдержать! В целом у команды из Екатеринбурга выделялась сразу группа игроков — Гарретт Нэвелс, Антон Карданахишвили и Джавонте Даглас, но Эллис стоял особняком. Центровой не ощущал соперников в «краске», оформив дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. К этому Октавиус добавил ещё две передачи. 32 балла эффективности говорят сами за себя. Уральцы удивили на прошлой неделе, а Эллис буквально блистал!

Джеремайя Мартин — «Локомотив-Кубань»: стабильный снайпер со скамейки

Краснодарцы начали неделю ужасно – с разгромного поражения во встрече с ЦСКА (69:99). Но даже во мраке был свой лучик света, которым оказался Мартин, записавший на свой счёт 15 очков, три подбора, четыре передачи, два перехвата и четыре (!) блок-шота (что-то запредельное для защитника). Следом «Локо» встречался с «Пари НН». Шансов у нижегородцев остановить мотивированных железнодорожников не было. Джеремайя и в этом матче был великолепен: 20 очков, две передачи и пять перехватов. Настоящий лидер со скамейки!

Иван Ухов — ЦСКА: топ-игра от россиянина в матче недели

Армейцы на прошедшей неделе встречались только с «Локо» из-за участия в WINLINE Basket Cup (ЦСКА стал первым чемпионом внутрисезонного турнира). Москвичи плохо вошли в игру, однако затем просто снесли соперника со своего пути. Ухов был одним из катализаторов успеха. Иван набрал 20 очков, сделал три подбора, отдал шесть передач и совершил один перехват всего лишь за 20 минут на паркете. При этом защитник реализовал все четыре трёхочковых. Шикарная эффективность от опытного российского игрока.

Террелл Картер — «Бетсити Парма»: инициатор мощного камбэка

«Самара» ошарашила «Парму» в первой половине. Пермякам дома пришлось собраться с силами, чтобы отыграть 11-очковое отставание. И без Картера этого бы не произошло! Террелл был очень полезен на обеих сторонах паркета, помогая всем, чем можно. В итоге форвард завершил игру с 19 очками, шестью подборами, пятью передачами, одним перехватом и одним блок-шотом. А самое главное — «Парма» совершила камбэк, одержав непростую победу со счётом 76:65.

Андрей Зубков — МБА-МАИ: колоссальная эффективность

Москвичи на прошлой неделе встречались с «Пари НН» (92:85). Игра сложилась для МБА-МАИ довольно просто во многом благодаря тому, что Зубков был просто великолепен. Андрей практически не промахивался с игры и со штрафной линии, выдав умопомрачительную статистику: 30 очков, девять подборов и три передачи. Всё это вылилось в один из лучших показателей в сезоне Единой лиги по эффективности (42 балла). Шикарная неделя от лидера МБА-МАИ.