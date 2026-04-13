Мы увидели, каким может быть российский баскетбол. Basket Cup поднял его на ступень выше

В Санкт-Петербурге накануне завершился «Финал четырёх» первого в истории внутрисезонного турнира Winline Basket Cup, в организации которого Единой лиге ВТБ помогали партнёры и титульные спонсоры. Помимо очевидной задачи турнира — увеличить количество матчей между лидерами и дать лучшим нашим командам международный опыт, этот кубок сделал и другое важное дело — открыл наш баскетбол с новой стороны.

Лучшая игра с мячом достойна большего внимания в России, но, несмотря на серьёзный уровень чемпионата, нам очевидно не хватает медийного внимания к баскетболу, а самой Единой лиге — яркого околоспорта. Однако если матчи плей-офф будут похожими на Basket Cup — интерес гарантирован.

Слоган Basket Cup — «На уровень выше». И это не простая маркетинговая уловка. Турнир и правда получился удачным в плане организации. По матчдэю даже игры группового этапа сильно выделялись на фоне матчей регулярного сезона Единой лиги, а то, что увидели зрители на трибунах КСК «Арена» в Санкт-Петербурге в минувшие выходные на «Финале четырёх» — вообще отдельная история. Начнём с того, насколько в принципе сложно в Питере собрать полный зал на матче между УНИКСом и ЦСКА в турнире, о котором ранее никто не знал. Наверняка организаторы надеялись на успех домашней команды, однако «Зенит» всех тотально подвёл — сначала провалился в группе и получил в соперники по полуфиналу ЦСКА. Сдержать армейцев не удалось, так ещё и в игре за бронзу подопечные Деяна Радоньича оконфузились.

В Санкт-Петербург приехала значительная делегация как из Москвы, так и из Татарстана, благо провести уикенд в городе на Неве всегда хорошая идея, но большинство зрителей были из Питера. И едва ли они остались недовольны выбором места досуга в воскресенье, поскольку шоу началось ещё до матча. Шоу в прямом смысле слова — церемония открытия финала сравнима по организации с лучшими практиками Евролиги и НБА, а концерт Басты с самыми популярными треками стал поводом привести на стадион даже тех, кто в принципе не интересуется баскетболом. Единая лига уже практиковала такой формат, организуя масштабные «Битвы чемпионов», выделяя в календаре матчи между ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом», но даже эту высокую планку промоутерам Basket Cup удалось преодолеть. При взгляде на происходящее хотелось сказать: «А можно так каждый раз?»

Идеально было всё — от партнёрских акций в фойе и перерывах, до тона освещения и огромного медиакуба. Здорово всё смотрелось и на телекартинке. В трансляции регулярно мелькали вставки со звёздными гостями события, которые много шутили и разбавляли обстановку. Так для кого-то рваный темп баскетбольного матча с частыми паузами, остановками и тайм-аутами не выглядел тягучим. Наоборот, после того как получили порцию юмора, смотреть за действиями баскетболистов на площадке было ещё интереснее. Постарались и в плане раскрутки лиц финала, активировав новые опции для представителей медиа. Даже обычно закрытый УНИКС в рамках Basket Cup был открыт для камер и микрофонов. И хотя наши клубы не любят лишнее внимание, но, если мы действительно хотим делать успешный спортивный продукт, важно помнить, что подобные активности важны не меньше, а может, даже и больше, чем громкие трансферы.

Чисто с баскетбольной точки зрения мы получили ещё больше матчей между нашей «большой четвёркой», правда, в финал вместо «Локомотива-Кубань» прорвалась яркая «Парма» Евгения Пашутина. Однако что ещё важнее — впервые с 2022 года наши команды получили полноценный международный опыт. Не в рамках товарищеских встреч, предсезонных турниров, а в реальной борьбе как внутри страны, так и на европейских площадках. Конечно, кто-то скажет, что «Мега» из Белграда и «Икогеа» из Лакташи не «Реал» с «Барселоной» и даже не «Црвена Звезда» с «Партизаном», но, во-первых, они показали достойную игру с балканской изюминкой, а во-вторых, надо начинать хотя бы с чего-то. Найти в плотном календаре окна участникам Евролиги, да ещё и под соперничество с россиянами, всё равно едва ли бы вышло.

И всё-таки ключевое при просмотре финала ЦСКА — УНИКС стало понятно – и без еврокубков можно жить. Наша Единая лига достойна большего, главное – дать ей шанс.