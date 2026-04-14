Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!

В ночь на 15 апреля пройдут первые матчи плей-ин турнира НБА 2026 года. По их итогам станут известны последние участники плей-офф, которые займут седьмые и восьмые места в посевах своих конференций. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого события.
Напомним, формат турнира следующий: сначала между собой играют команды, занявшие седьмое и восьмое места в регулярном чемпионате. Победитель получает седьмой посев и напрямую выходит в плей-офф. Проигравший встречается с победителем матча между девятой и 10-й командами — в этой игре решается, кто завоюет восьмой посев и также попадёт в основную сетку плей-офф.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал грядущую серию плей-офф с «Хьюстоном».
«Мы тщательно подготовимся, будем сражаться и постараемся выиграть эту серию. Важно сосредоточиться на собственной игре, но теперь многое будет зависеть и от соперника».
Есть высокая вероятность того, что «озёрники» начнут серию без звёздных игроков — Луки Дончича и Остина Ривза.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил, что команда готовится к тому, что Кавай Леонард будет активно зарабатывать фолы.
«Леонард намерен часто провоцировать нарушение — он будет использовать приёмы, которые сейчас приобрели популярность в НБА. Многие баскетболисты прибегают к этому — стараются ловко использовать правила, чтобы чаще выходить на линию штрафных. В нашей команде Брандин Подземски тоже успешно применяет такие тактики. Поэтому мы отлично понимаем, чего ожидать, и готовимся к этому, как и соперники, когда играют против BP».