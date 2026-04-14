Фанаты в ужасе, тролли в восторге. Как болезнь изменила лицо и тело Тайриза Халибёртона

В соцсетях «Индианы» появилась свежая фотография Халибёртона, при этом никаких комментариев, что с ним и как проходит восстановление, не последовало. На фото видно, как лидер команды, который не играет из-за разрыва ахилла, изменился внешне. Болельщики моментально подметили, что он явно набрал вес, и стали всё это обсуждать в комментариях.

Тайриз Халибёртон, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба «Индианы Пэйсерс»

После операции на ахилловом сухожилии Халибёртон восстановливался по стандартному протоколу, где ему ограничили нагрузки, следили за состоянием мышцы и постепенно возвращали к тренировкам. Обычно это сказывается на физической форме, но изменения, которые заметили на фото, оказались куда более резкими, чем бывает при такой реабилитации. Это и привлекло внимание. Позже Тайриз объяснил, что почти два месяца лечился от опоясывающего лишая — заболевание дало осложнения и задело область лица.

Тайриз Халибёртон защитник «Индианы» «У моего отца это проявилось на животе и уже на поздней стадии, как бывает у многих. У меня же всё началось с лица. Я не мог появляться перед камерой: один глаз почти полностью закрылся, сыпь поразила всё лицо. Врачи предупреждали о сильном зуде, но сначала его не было — лишь плотная, болезненная сыпь. Как только она начала спадать, пришёл зуд, и это оказалось намного мучительнее, чем я ожидал. Вот почему я теперь почти всегда в очках — чтобы лишний раз не касаться лица. Из-за постоянного зуда я даже потерял часть брови, глаза остаются опухшими».

Реакция в интернете разгорелась сразу. Как только фото оказалось в соцсетях, тут же стали появляться едкие и шутливые комментарии. Самый популярный — игра слов с фамилией баскетболиста: Haliburton превратили в Haliburger. Эту шутку заметил и сам Халибёртон, который потом рассказал о ней в эфире, добавив, что такие сообщения стали появляться всё чаще за последние недели.

Тайриз Халибёртон защитник «Индианы» «Бывают дни полегче, но в целом — состояние тяжёлое. С этим я живу до сих пор, принимаю разные лекарства, однако они пока не помогают. Всё это сказалась и на моей форме: я набрал вес и стал выглядеть крупнее — многие это обсуждают в соцсетях, но изменить ничего нельзя. Надеюсь, что скоро это закончится. Уже прошло два месяца, а сказать, когда всё пройдёт, сложно».

К концу сезона Тайриз снова тренировался и начал играть на полных командных тренировках пять на пять — это обычно последний шаг перед возвращением на площадку. Теперь, когда сезон для «Индианы» завершён (команда, кстати, совсем недавно играла в финале), у него появилось больше времени спокойно восстановиться, не спеша из-за расписания. Медики в следующие месяцы займутся тем, чтобы привести его в хорошую физическую форму, скорректировать вес и медленно нарастить нагрузки перед стартом сезона-2026/2027.