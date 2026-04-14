Контракт на $ 1 млн вместо российской тюрьмы. Новый поворот в судьбе Бриттни Грайнер

Всего несколько лет назад имя Бриттни Грайнер в России было хорошо знакомо лишь фанатам баскетбола. Американская спортсменка на протяжении многих лет выступала за екатеринбургский УГМК и всё это время считалась одной из главных легионерок чемпионата. Однако после февраля 2022 года её имя узнали даже те, кто никогда не интересовался спортом. Задержание в аэропорту Шереметьево и последующий суд в Химках сделали звёздную центровую ключевой фигурой затяжного дипломатического скандала. Грайнер была приговорена к девяти годам колонии общего режима за хранение гашишного масла. Проведя в заключении почти 10 месяцев, американка вернулась домой в результате обмена, а сегодня её карьера совершает беспрецедентный финансовый рывок: 35-летняя баскетболистка подписывает контракт стоимостью более $ 1 млн.

По информации американских инсайдеров, новым клубом Грайнер станет «Коннектикут Сан». Переход во многом можно считать стратегическим: ожидается, что в 2027 году франшиза переедет в Хьюстон — родной город спортсменки. Таким образом, соглашение с «Коннектикутом» выглядит не только выгодным в финансовом плане, но и символическим, ведь Бриттни получает возможность продолжить карьеру дома.

Столь внушительная сумма контракта стала возможной благодаря недавно ратифицированному коллективному трудовому соглашению WNBA. Документ значительно поднял потолок зарплат, позволив ведущим игрокам впервые в истории лиги заключать семизначные контракты. Совсем недавно статус первой в этом списке закрепила за собой защитница «Лас-Вегас Эйсес» Джеки Янг, подписавшая соглашение на $ 1,19 млн. Теперь в элитный клуб самых высокооплачиваемых представителей WNBA вошла и Бриттни.

Бриттни Грайнер во время представления игроков в лиге Unrivaled, 2026 год Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Для Грайнер, которой в октябре исполнилось 35 лет, этот контракт — не только признание, но и шанс перезагрузить карьеру. Прошлый год, который спортсменка проводила в «Атланте Дрим», выдался для неё крайне непростым и статистически скромным. Статная центровая в среднем за матч набирала 9,8 очка, 5,2 подбора, 0,8 передачи и 1,2 блок-шота, что ниже её среднестатистических показателей за карьеру. Концовку регулярного чемпионата предыдущего сезона и серию плей-офф 10-кратная участница Матча всех звёзд WNBA и вовсе начинала на скамейке запасных. Тем не менее опыт есть опыт, и трёхкратная олимпийская чемпионка в следующем сезоне наверняка сможет стать настоящим активом для «Коннектикута».

История Грайнер — яркий пример того, как жизнь может совершить крутой поворот всего за несколько лет. Ещё не так давно Бриттни летала в Россию из США, чтобы получать $ 1 млн (по данным СМИ, оклад спортсменки был примерно таким), а теперь будет зарабатывать аналогичную сумму на родине. Американские баскетболистки давно стремились привлечь внимание к вопросу повышения зарплат, и Бриттни была одной из них. Теперь же, когда финансовый вопрос решён, внимание болельщиков наконец-то сможет полностью сосредоточиться на игре, а не на цифрах в контрактах.