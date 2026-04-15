Катастрофа для «Майами»: Адебайо схватил травму, а Болл закрыл их сезон победным броском

Плей-ин НБА — 2025/2026, Шарлотт Хорнетс — Майами Хит, 15 апреля 2026 года: обзор матча, травма Бэма Адебайо и бросок Ламело Болла

Артемий Берстенев
Но «Шарлотт» ещё не гарантировал себе участие в плей-офф.

На стадии плей-ин команды стараются не рисковать — здесь цена ошибки слишком высока, чтобы позволять себе импровизацию. Но этот матч пошёл по другому сценарию: и «Шарлотт», и «Майами» не раз принимали необычные решения. Итог — напряжённая борьба, овертайм и счёт 127:126. Ламело Болл набрал 30 очков и отдал 10 передач, но его вклад не ограничивался только атакой. Во второй четверти из-за его подножки травмировался Бэм Адебайо — у того проблемы со спиной, и он не смог закончить матч. Это сильно поменяло оборону «Майами», особенно когда соперник проходил в «краску».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра после игры был очень прямолинеен.

Эрик Споэльстра
главный тренер «Майами»

«Я не думаю, что это забавно. Я не считаю это чем-то невинным. На мой взгляд, это глупый поступок, очень опасный. За такое игрок должен понести наказание. Таких вещей не должно быть в нашей игре — ставить подножку сопернику. Кто-то обязательно должен был это заметить. За такие действия нужно было удалять с площадки».

До конца третьей четверти «Майами» держал игру под контролем. Дэвион Митчелл активно защищался и часто проходил под кольцо, а Эндрю Уиггинс набирал очки хорошими решениями. Преимущество «Майами» было небольшим, но оно сохранялось: их атаки проходили быстрее, и им приходилось реже бросать в сложных ситуациях.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В середине матча «Шарлотт» начал играть проще в нападении. Коби Уайт несколько раз точно попал издалека, в том числе и на последних секундах третьей четверти, и благодаря этому хозяева вышли вперёд — 89:83. Этот момент не стал переломным, но заставил защиту «Майами» больше внимания уделять броскам с периметра, из-за чего под кольцом освободилось больше места. В четвёртой четверти гости снова перехватили инициативу: два попадания Нормана Пауэлаа вывели их вперёд 102:95, после чего «Хит» сосредоточились на удержании нужного ритма. «Шарлотт» лишь изредка отвечал попаданиями, но не смог выдать удачную серию. После сложного трёхочкового от Уайта с угла счёт сравнялся. У Тайлера Хирроу был шанс выиграть матч, но его бросок не попал в цель.

В овертайме никто не тянул время — команды быстро обменивались очками. Болл сначала увеличил отрыв «Шарлотт», но потом ошибся и позволил Хирроу набрать три очка с линии. Хозяева быстро перешли в атаку после тайм-аута, Ламело попал непростой бросок и вновь вывел команду вперёд. У гостей не осталось времени на ответ: Майлз Бриджес успел заблокировать попытку соперника, что и решило исход.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Шарлотт» не всегда уверенно играл и ошибался в важные моменты, но в концовке собрался и выжал максимум из того, что осталось. Этого хватило, чтобы пройти дальше в плей-ин: команда всё ещё борется за последнюю путёвку в плей-офф Востока и теперь сыграет с проигравшим пары «Филадельфия» — «Орландо». Так завершился первый матч плей-ин в этом году.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл
