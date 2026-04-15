«Без страха перед ЦСКА». Беседа с форвардом УНИКСа Беленицким перед плей-офф Единой лиги

Часто можно услышать, что российский баскетбол сейчас в кризисе и не воспроизводит такое число талантов, что мы видели ещё 10-15 лет назад, когда национальная команда могла на равных бороться с мировыми грандами. Проверить силу сборной на крупных турнирах мы сейчас по причине всем известных обстоятельств не можем, но заметен важный положительный момент. Всё чаще в клубах Единой лиги выходят на ведущие роли молодые россияне.

В их числе — лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий. Воспитанник МБА начинал свой путь в профессиональном баскетболе в «Нижнем Новгороде», а два года назад переехал чуть ниже по Волге. За это время 23-летний спортсмен стал любимцем казанской публики, в шутку называющей Михаила «нашим Леброном», и постепенно под руководством Велимира Перасовича стал одним из лучших игроков команды по всем статистическим показателям.

В интервью «Чемпионату» после завершения «Финала четырёх» Basket Cup в Санкт-Петербурге Беленицкий поделился своим мнением о турнире, а также рассказал, с какими ожиданиями его команда подходит к плей-офф Единой лиги.

«С полной обоймой мы бы показали совсем другую игру с ЦСКА, нам не хватило свежести»

— Что думаете о «Финале четырёх» Basket Cup?

— Интересный формат, хотелось, правда, победить. Тяжело смотреть за радостью соперника, однако у нас большое будущее. Серебро — тоже результат, нельзя его обесценивать.

Ожидали большего, конечно, и в финале рассчитывали на более упорную борьбу, но в целом отыграли достойно. Это и подспорье для нас, и урок перед плей-офф. Поняли, какие моменты надо исправить, где добавить. Проиграли здесь — отыграемся в следующем матче, уже в Единой лиге.

— Чего УНИКСу не хватило в решающей встрече?

— Если говорить конкретно о встрече с ЦСКА, мы понимали, что нас ждёт максимально непростой матч, так в итоге и вышло. В какой-то момент столкнулись с тем, что никак не могли забить, не получалось, хотя создавали много моментов для открытого броска.

Не реализовали свои броски, за счёт этого и получилось преимущество у соперника, мы набрали всего шесть очков за вторую четверть, и ЦСКА сильно ушёл вперёд. Но во второй половине собрались, сделали всё, что могли, упирались в защите. Показали уверенность, агрессию. Это плюс на будущее.

— Что помешало оформить камбэк? В какой-то момент вы действительно были близки по счёту.

— Вероятно, мы уже наелись, потому что не хватило свежести. Не хватило больших, травмированных, Маркусу Бингэму стало плохо, и он не смог нам помочь. ЦСКА не сбавлял темп, ребятам из ротации было тяжело бегать и в защиту, и в нападение. Соперник действовал здорово.

— С таким ЦСКА вообще реально бороться?

— Разумеется, и мы это показали своими действиями во второй половине. У нас были шансы победить и в этой игре. Хорошо действовали в командной защите, Дима Кулагин отдал все силы, все, кто у нас был, по максимуму выкладывались в защите.

— Насколько определяющую роль сыграли проблемы с составом?

— С полной обоймой была бы совсем другая игра. С Бингэмом была бы бо́льшая ротация и у Джалена Рейнольдса, Маркус — неоценимый игрок и в защите, и в нападении, через него многое строится. То, что его не было — для нас стало большим ударом, мы старались закрыть эту позицию: и я выходил на край, и Руслан Абдулбасиров, и Дишон Пьерр, но всё равно тяжело.

— В текущей ситуации на вас лёг большой объём работы и в защите, и в нападении. Как с этим справляться?

— Стараюсь выполнять установки тренера, я понял свою роль сейчас более точно, стараюсь больше работать на команду, создавать моменты для партнёров, в защите отдаваться на полную. В моменте, наверное, перебарщиваю с фолами, есть такая проблема, однако результат — есть результат. Это работает.

— Есть ощущение, что такой близкий матч даст позитив на будущее?

— Я про это и говорю: наша игра показывает, что всё возможно, даже вторую четверть я бы не назвал провальной, на самом деле. У нас не получилось реализовать свои моменты, мы не забили, но очень здорово действовали в нападении, в плане рисунка игры. У нас было много открытых бросков, которые просто нужно попадать. Алексей Швед в раздевалке сказал, что хорошо чувствует свой бросок обычно, однако в этот раз не пошло.

«Все команды, которые выйдут в плей-офф, сдаваться просто так не будут»

— Страха перед ЦСКА у УНИКСа больше нет? И в этом сезоне уже их побеждали.

— У меня, по крайней мере, точно не было никакой дрожи и страха перед ними. Старался отдаваться, делать что могу. Выдавать чуть больше даже, чем ты можешь.

— Есть мнение среди спортсменов, что промежуточные трофеи мешают главной цели. ЦСКА забрал регулярный чемпионат, Basket Cup — для вас это хороший знак?

— Хочется в это верить, надеяться, что традиция продолжится. Чтобы в итоге мы забрали основной трофей, но я уверен, что ЦСКА просто сдаваться не будет и постарается опровергнуть эти стереотипы. А мы сделаем всё, чтобы их подтвердить.

— С 2019 года победитель регулярного чемпионата не побеждает в плей-офф, в том числе не выигрывал и УНИКС. В чём ключевая сложность? Выложились в гладком чемпионате и не оставили сил на плей-офф?

— Вполне возможно, как один из вариантов. И есть момент с настроем соперника, все настраиваются на тебя по-особенному — ты выиграл регулярный чемпионат, команда с первым посевом, выходишь с первого места и становишься явным раздражителем.

В итоге даже команда с восьмого места старается сделать всё, чтобы тебе помешать. Им уже нечего терять, они на эмоциях — в итоге, даже если идёшь вперёд, теряешь много сил перед решающими раундами.

— В этом сезоне мы видим много историй, как команды из нижней части турнирной таблицы останавливают фаворитов. Даже на Basket Cup, казалось бы, скромная «Парма» Евгения Пашутина неожиданно для многих взяла бронзу. Получается, уровень чемпионата выравнивается?

— Конечно, уверен, что все команды, которые выйдут в плей-офф, сдаваться просто так не будут. Они уже сделали большую работу, чтобы туда попасть. Всем будет тяжело играть, я бы не ждал каких-то разгромных счетов: что «Парма», что «Уралмаш», что МБА и «Енисей» — все будут кусаться по максимуму, и всем будет тяжело.

— В плане личного настроя и мотивации, сильно меняется подход к делу, когда выходите против «Локомотива-Кубань», ЦСКА, «Зенита» и остальных команд?

— Стараюсь для себя не делать послаблений ни на какие матчи, кто бы ни был в соперниках, но как будто бы есть всё равно момент внутри, он сидит, и на игры с ЦСКА и «Зенитом» находишь в себе дополнительные резервы.

— Впереди несколько матчей регулярного чемпионата, не имеющих для УНИКСа турнирного значения. Как на них выходить?

— У нас задача максимально выкладываться и играть до последнего, не расслабляться ни в одном матче. Будем пробовать какие-то моменты на будущее, игровые ситуации — никаких послаблений. Нужны победы.

— Есть предпочтения касательно возможного соперника в плей-офф?

— Нам без разницы, главное — выйти в финал, а там уже будем играть с тем, кто попадётся.

«У нас отличная командная «химия», и в этом наш большой плюс — мы как единый кулак»

— Вы постепенно становитесь полноправным лидером команды и на паркете, и в раздевалке. Это ваш личный прогресс или доверие тренера?

— Всё вместе, одно вытекает из другого. Тренер начинает больше доверять, благодаря этому сам веришь в себя, начинаешь свободнее действовать на площадке, пробовать что-то новое. Надеюсь, это будет продолжаться. Желаю нашей команде всегда лучшего и стараюсь максимально приносить ей пользу — всё, что в моих силах.

— Алексей Швед взял на себя менторскую роль над вами? Вижу, как его появление в команде преобразило и вашу игру.

— 100%. С Алексеем играть намного проще, максимально опытный человек, очень много где поиграл — в НБА, в Евролиге. С его приходом мы преобразились, он, как никто другой, читает площадку, читает игру. Сам прекрасно атакует, находит момент для броска. В любой ситуации может помочь, подсказать, так что это большой плюс для нас.

— Есть интересный совет от Алексея, который вам отдельно запомнился?

— Из последнего — пожелание как можно чаще давать ему пасы на «трёшки», а он сказал, что под кольцо мне давать больше не будет, я обычно промахиваюсь. Но это он шутя, конечно. Держимся на юморе.

— У вас свободная коммуникация как с российскими ребятами, так и с иностранцами?

— Всё так, у меня хороший английский, и мы со всеми хорошо общаемся. Даже те ребята, которые не очень хорошо знают иностранные языки, всё равно находят способы общаться с легионерами, кто-то им переводит, находим варианты.

Что мне нравится — у нас отличная командная «химия», в этом наш большой плюс. Мы как единый кулак, поэтому даже после таких обидных поражений, как сейчас от ЦСКА в финале Basket Cup, мы не вешаем нос, не расслабляемся, стараемся держаться вместе.

— В регулярном чемпионате УНИКС шёл стабильно, однако под конец сезона заметен определённый спад. Влияние травм, общей усталости игроков?

— Разумеется, очень много ребят в лазарете, есть уже и физическая яма из-за этого, нет лидеров, другим приходится их компенсировать, играть на разных позициях, непривычных для них, играть больше привычного, без смен. В оставшихся матчах нужно как раз разыграться, чтобы найти нужный ритм перед плей-офф и там уже показать себя на все проектные мощности.

— Многие, кстати, считают, что потенциал у этого состава УНИКСа действительно чемпионский. Внутри команды тоже в это верите?

— Да. У нас может быть только одна цель, и мы к ней идём. Всё сделаем для того, чтобы победить.

— Как проводите свободное время? Скрашиваете будни?

— Чаще всего ищем какие-то варианты досуга с моей девушкой, когда она приезжает в Казань. Если дома один, то играю в PlayStation, с ребятами на компьютерах.

— Играете с партнёрами по УНИКСу?

— С ребятами — редко, чаще удаётся с Димой Кулагиным, с Андреем Лопатиным.

— В Казани большое спортивное братство, и на играх УНИКСа часто можно встретить ребят из «Рубина», «Ак Барса», «Зенита-Казань». Сами посещаете матчи в других видах спорта, следите?

— Разумеется. В прошлом году ходил в плей-офф на «Ак Барс», очень понравилась атмосфера. В этом году пока не получалось, но планирую, слежу за новостями, результатами. Матчи все смотреть не удаётся, разумеется, однако слежу за командой и поддерживаю. Также ходил на волейбол, очень понравилось, хочется на футбол, жду тёплую погоду, будет возможность — обязательно схожу, приглашайте.

— Идеальный сценарий — чемпионство казанских команд во всех видах спорта?

— Конечно, если все наши клубы выиграют — это большой плюс для нас, такой интерес к спорту. Все стараемся, все должны внести свой вклад.