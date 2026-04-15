Ламело Болла не удалили за то, что он травмировал Бэма Адебайо. Почему?

Многие болельщики и эксперты с нетерпением ждали матча плей-ин между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча без явного фаворита обещала стать ярким событием, однако в итоге оказалась в центре обсуждений из-за спорного судейского эпизода. Поражение «Хит» в овертайме со счётом 126:127 не просто выбило команду из борьбы за плей-офф, но и оставило тяжёлый осадок на фоне травмы лидера Бэма Адебайо и судейского решения, к которому после игры возникло немало вопросов.

Инцидент произошёл в начале второй четверти. После заблокированного броска разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл оказался на паркете, в то время как Адебайо забирал подбор. Уже лёжа Болл схватил центрового «Хит» за левую лодыжку. Как итог — тяжёлое падение бигмена «Майами», приведшее к травме нижней части спины. Несмотря на очевидность опасного контакта, свисток судей не прозвучал и игра продолжилась. Старший судья встречи Зак Зарба после матча признал, что арбитры оказались ограничены правилами.

Зак Зарба судья НБА «Свисток не прозвучал в реальном времени, и игра продолжилась. Поскольку владение сменилось и последовал тайм-аут, окно для видеоповтора по правилам было уже закрыто. Мы не могли вернуться к этому моменту, так как остановка не произошла незамедлительно».

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра на пресс-конференции не скрывал разочарования, подчеркнув, что подобные эпизоды недопустимы: «Судья Кёртис Блэр был рядом. Это его ответственность — видеть такое. А если нет, значит, это должен был заметить Зак Зарба. Кто-то обязан был это увидеть. За такое нужно удалять. В баскетболе нет места подобным вещам. Я не считаю это забавным. Это была глупая и опасная игра, за которую нужно наказывать. Подножкам не место в лиге. Травма Бэма вывела из строя нашего лучшего игрока, но даже это не лишило нас воли к борьбе».

О серьёзности повреждения Адебайо после встречи высказался и защитник «Хит» Тайлер Хирроу, который отметил, что состояние партнёра вызвало тревогу у всей скамейки.

Тайлер Хирроу защитник «Майами Хит» «Я никогда не видел, чтобы он так хромал. Бэм — из тех парней, кто обычно всегда остаётся на площадке и бьётся до конца. То, что он не смог продолжить игру, говорит лишь о том, насколько сильную боль он испытывал. Мы все понимаем, такого не должно быть на площадке».

Сам Ламело, ставший в итоге автором победного броска в овертайме, принёс извинения, сославшись на то, что действовал неосознанно после удара по голове. Но для «Майами» эти слова уже не имели значения. Потеряв ключевого бигмена, команда лишилась преимущества в «краске». Адебайо на паркете больше не появился, однако стоит отдать флоридцам должное — команда боролась до самого конца.

Развязка получилась максимально драматичной: в концовке основного времени впереди были именно игроки «Хит», однако разыгрывающий «Хорнетс» Коби Уайт точным трёхочковым перевёл игру в овертайм, где чаша весов долго колебалась в обе стороны. Хирроу за 8,7 секунды до сирены реализовал три штрафных броска, выведя «Майами» вперёд, но именно Болл ответил результативным проходом под кольцо. У команды из Флориды оставалось время на последнюю атаку, однако бросок цели не достиг.

Примечательны слова Споэльстры, сказанные после матча.

Эрик Споэльстра главный тренер «Майами Хит» «Наш лучший игрок выбыл, и это очень жаль. Но, повторюсь, это не повлияло на концовку. Я не хочу ничего отнимать у «Хорнетс». Они провели отличный второй отрезок сезона, и это была настоящая битва. Побеждает тот, кто остаётся с мячом в руках в последнем владении. У нас была такая возможность, но именно они реализовали решающий момент».

Победа в овертайме позволила «Хорнетс» продолжить борьбу за попадание в плей-офф. В следующем матче они встретятся с проигравшим в паре «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс». Сильнейший в этом противостоянии получит восьмой номер посева в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сразится с «Детройт Пистонс».

Несмотря на то что эпизод уже в прошлом, вопрос о дисциплинарных санкциях остаётся открытым. Сразу после финальной сирены Зарба пояснил, что на данном этапе инцидент передан на рассмотрение НБА. Именно руководство лиги в ближайшие дни должно изучить все повторы и вынести вердикт о возможной дисквалификации или штрафе для защитника «Шарлотт». Если действия Болла признают неспортивными, наказание последует уже постфактум. Конечно, ошибки в большом спорте случались всегда, и от них никто не застрахован. Хочется просто надеяться, что в дальнейшем мы будем обсуждать не их.