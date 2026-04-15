«Зенит» реабилитировался перед фанатами. У УНИКСа неудачный период

Совсем недавно завершился Winline Basket Cup, а уже Единая лига ВТБ радует болельщиков ярким матчем недели, в котором «Зенит» принимал УНИКС. В последней очной встрече питерцы оказались сильнее, причём добыли победу на выезде. Каким получилось новое противостояние грандов?

Хозяева паркета с первых минут стали действовать активно на обеих сторонах паркета. Возвращение Георгия Жбанова после травмы сыграло свою роль. «Зенит» оформил рывок 11:5 во многом благодаря отличной игре Андрея Мартюка под кольцом. Центровой записал на свой счёт сразу семь очков. Но «трёшка» от Алексея Шведа и данк от Дмитрия Кулагина вплотную приблизили УНИКС к оппоненту — 10:11. Игра максимально раскрылась: бело-голубые очень удачно находили моменты для проходов и бросков издали. Например, забросили из-за дуги Джонни Джузэнг и Владислав Емченко. Питерцы сделали качественный рывок, заставив Велимира Перасовича взять тайм-аут при счёте не в пользу казанцев (15:21). У казанцев не получалось практически ничего как в атаке, так и в защите. Вышедший со скамейки Ксавьер Мун буквально не чувствовал сопротивления, набрав семь очков. 32:17 — «Зенит» выиграл четверть.

На второй отрезок команды вышли «умирать» — каждое владение сопровождалось контактом и борьбой. За три минуты клубы набрали лишь одно очко на двоих! Однако затем «Зенит» прорвало — рывок 10:2, а выделялись Емченко и Мартюк. Перасович не мог просто смотреть за тем, как его команда трещит по швам, и взял тайм-аут. И пауза помогла УНИКСу прийти в себя! Денис Захаров и Джален Рейнольдс после выхода на паркет реализовали по трёхочковому броску. Правда, у бело-голубых продолжало залетать практически всё: Мартюк собирал на себе фолы и забрасывал штрафные, Мун поливал с различных дистанций. При этом питерцы феноменально действовали на подборе. Вовремя включился у казанцев Ксавьер Манфорд. После его дальнего попадания уже Деян Радоньич прибегнул к своей паузе. Гости немного подобрались к сопернику, но четверть всё равно осталась за «Зенитом» — 20:17.

Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС было не узнать на старте третьего отрезка. Команда после большого перерыва заметно прибавила в обороне, не позволяя себе вольностей, как раньше. Гости набрали семь безответных очков кряду. Впрочем, «Зенит» отправился догонять соперника. Казанцы контролировали игру в этой четверти. Джален Рейнольдс отлично пробирался к кольцу и оформлял лэй-апы, однако под конец десятиминутки, кажется, у УНИКСа закончились силы. Питерцы совершили рывок 7:0, в котором Мун набрал пять очков, благодаря этому хозяева паркета оставили за собой отрезок со счётом 14:13.

Старт заключительной четверти оказался точно таким же, как и в третьей, — УНИКС оформил рывок 7:0. Радоньич вмешался в игру своим тайм-аутом. Мун помог команде немного прийти в себя, но пять очков от Шведа вернули казанцам веру в то, что камбэк возможен. Правда, «Зенит» перехватил инициативу. Джузэнг отрабатывал на обеих сторонах паркета, Мартюк всё так же кошмарил «краску» соперника, Трент Фрейзер совершал важные перехваты, а Владислав Емченко набирал очки разными способами. Рейнольдс и Швед отдали все силы, чтобы попытаться достать соперника, однако слишком уж велико было преимущество хозяев. «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 86:69.

Наибольшей результативностью в матче отметился Мун. На счету защитника 21 очко, два подбора и пять передач. С ним на паркете «Зенит» был неостановим, о чём говорит шикарный «плюс-минус» («+19»). Великолепную встречу провёл Емченко: 17 очков и четыре подбора. Также нельзя не отметить Мартюка, который набрал 15 очков, четыре подбора и два перехвата всего лишь за 16 с половиной минут. Джузэнг остановился на показателях в 12 очков и четыре передачи. УНИКС вёл за собой Рейнольдс. Центровой оформил 15 очков, четыре подбора и две передачи. Лопатин и Швед закончили матч с 10 очками каждый. Алексей добавил к этому два подбора и четыре передачи, Андрей же очень много терял мяч (пять потерь).

«Зенит» просто великолепно начал встречу: команда отдавалась на обеих сторонах паркета и находила дыры в обороне УНИКСа. Причём питерцы доминировали на щитах, не позволяя казанцам собирать подборы даже в своей «краске». Во многом первая половина и стала ключевым отрезком в игре, потому что во второй гости из Татарстана смотрелись уже собранными, не совершая кучу ошибок. Маркус Бингэм находится далеко от своих лучших кондиций. Приступ астмы во время финала Basket Cup, похоже, ещё даёт о себе знать. «Зенит» же реабилитировался за провальный «Финал четырёх» перед своими болельщиками. Три поражения подряд местные, скорее всего, не поняли бы, поэтому бело-голубые от начала и до конца были настроены лишь на победу. УНИКС чуть больше чем за месяц проиграл дважды «Зениту», «Парме» и «Уралмашу» в Единой лиге. На минуточку, до марта у клуба было всего три неудачи за весь сезон! Как же травмы и постоянные перестановки портят всё.