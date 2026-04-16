Как «Клипперс» отдали такой матч? Стефен Карри и Эл Хорфорд сделали невозможное!

До середины четвёртой четверти «Клипперс» уверенно контролировали игру: их защита хорошо справлялась с соперником, не давая разогнаться, а сами они спокойно принимали важные решения. За 9 минут 53 секунды до конца у них было преимущество в 13 очков (98:85) и хорошие шансы на победу. Но дальше всё начало меняться не сразу, а из-за серии коротких, нервных отрезков, которые команда не смогла стабилизировать — и игра постепенно вышла из-под их контроля.

Первую половину матча «Клипперс» уверенно контролировали — их защита работала чётко, не давала «Голден Стэйт» привыкнуть к своему стилю, и Стефен Карри за первую часть игры набрал всего восемь очков. Преимущество хозяев нарастало без резких скачков, но стабильно. Всё начало меняться с третьей четверти: Карри стал чаще брать мяч, за шесть минут набрал 16 очков и быстро сократил отставание, при этом команда «воевала» в том же составе. После этого у «Клипперс» уже не получалось так же надёжно держать игру под контролем — им приходилось сильнее стягиваться в защиту, и на дуге у соперника появилось больше свободы.

«Клипперс» — «Голден Стэйт», плей-ин НБА — 2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В четвёртой четверти ситуация на площадке изменилась: Эл Хорфорд попал четыре трёхочковых, три из них — под конец матча. Благодаря этому «Голден Стэйт» сначала почти догнал соперника, а потом и вышел вперёд — за две минуты до сирены они вели 117:115. У «Клипперс» в это время атака забуксовала: они действовали медленно, бросать приходилось в последние секунды владения. Концовка осталась за гостями. Их рывок 16:6 решил исход матча, а ключевым стал седьмой трёхочковый Карри за 50 секунд до конца. Он набрал 35 очков, 27 — во второй половине. Кавай Леонард в четвёртой четверти почти ничем не помог своей команде — до последних секунд он вообще не забивал.

Итог этого поражения — не просто проигранный матч, а и то, как команда подошла к концу регулярки. Два неудачных матча с «Портлендом» отбросили «Клипперс» на девятое место, из-за чего проход в плей-офф оказался сложнее. Несмотря на 42 победы и продолжение своей долгой удачной серии, запаса прочности «Клипперс» не хватило, чтобы преуспеть в плей-ин.

К слову, неудача «Клипперс» сказалась не только на них самих. Теперь «Тандер» достанется лотерейный пик — такие долгосрочные обмены продолжают влиять на команды и спустя сезоны. Помимо этого, во время второй половины у судьи возникли проблемы со здоровьем — Бена Тейлора заменил второй рефери, но ход матча остался прежним, организация чуть поменялась.

«Голден Стэйт» ещё не выбыл из борьбы, так как команда Стива Серра сыграет с «Финиксом» за шанс попасть в плей-офф. Победитель этой встречи затем встретится с действующим чемпионом — «Оклахомой». Несмотря на неудачный сезон и травмы, «Уорриорз» всё ещё имеют шанс продлить сезон.