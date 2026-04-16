Баскетбол Статьи

Зенит подал заявку на участие в Евролиге: зачем клуб из Санкт-Петербурга идёт в турнир и какие цели преследуются, разбор

«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
Михаил Нюхин
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге
Петербуржцы хотят уравняться с ЦСКА.

Вчера из Европы пришли необычные новости. Евролига планирует расширить состав постоянных участников. По информации СМИ Старого Света, в число желающих вступить в турнир попал «Зенит».

Генеральный директор петербургского клуба Александр Церковный подтвердил эту информацию в интервью «Чемпионату».

Александр Церковный
Александр Церковный
генеральный директор «Зенита»

«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. Мы готовы в любой момент не просто вернуться, а сразу занять сильные позиции, отвечающие задачам большого клуба».

Мы не видим российские клубы в Евролиге уже четвёртый сезон подряд, но сине-бело-голубые хотят туда вступить. Разбираемся, зачем, что будет и полезно ли это для нашего баскетбола.

Зачем?

Игроки «Зенита», сезон-2025/2026

Игроки «Зенита», сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

Причин может быть множество, однако всех их объединяет одно — большие амбиции «Зенита». Ни для кого не секрет, что петербургский клуб хочет всего и сразу. Франшизе ещё нет 12 лет, но в достижениях уже значатся чемпионство, трофеи и относительные успехи в Евролиге. Несмотря на отстранение российского спорта, амбиции нисколько не убавились. Петербуржцы уже привезли в город на Неве Томаса Эртеля, Дуэйна Бэйкона и Джонни Джузэнга: баскетболистов, чей уровень не подлежит сомнению.

Желание быть командой со статусом «постоянный участник Евролиги» — достаточно логичное продолжение амбициозного поведения.

Сюда же добавляем принципиальное противостояние с ЦСКА. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев, поздравляя клуб с 10-летним юбилеем, отметил, что именно сине-бело-голубые прервали гегемонию армейцев.

Александр Медведев
Александр Медведев
председатель совета директоров «Зенита»

«Поздравляю всех с юбилеем и хочу напомнить, что эти 10 лет были разные. Были сложные периоды, были уникальные победы, когда мы сокрушили монополию ЦСКА»

Для руководства важно составлять конкуренцию московскому гранду. Теперь «Зенит» хочет показать, что в Европе уважают не только столицу России.

Что будет?

Болельщики «Зенита», сезон-2025/2026

Болельщики «Зенита», сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

Глупо отрицать, что предмет нашего обсуждения никак не связан с политикой. Многое зависит от геополитической ситуации в мире. Да, меры по отстранению россиян постепенно становятся мягче (посмотрите на водные виды спорта), но всё ещё сильны.

Верить нужно в лучшее, но готовиться к худшему. Сейчас невозможно представить, что Евролига примет российские клубы обратно. Непонятно, как играть с условными «Баварией» или «Жальгирисом». Получить визу в Германию практически невозможно, а в Литве наши команды встретят с «большой теплотой», если вообще пропустят в страну. Каждый раз отменять или проводить матчи на нейтральной территории невозможно. На 99,9% вариант со скорым возвращением отпадает.

Однако и впадать в депрессию не надо! Заявку «Зенита» вполне могут принять, и останется ждать более благоприятных времён.

В чём польза?

БК Зенит Подробнее

Сине-бело-голубые лишний раз напомнили Европе о нашем существовании. Да, мы ещё тут, мы пытаемся развиваться, пожалуйста, позвоните нам. Это хорошо.

«Зенит» сделал интересный кейс. Мы не играем, но хотим туда. Можно даже допустить, что это лишнее давление на руководство Евролиги. Обязательно будем следить за этим.

