Леброн без поддержки или мощный Дюрант. Почему надо смотреть серию «Лейкерс» — «Хьюстон»

18 апреля стартует плей-офф НБА. Фавориты в целом понятны и в Восточной, и в Западной конференциях, но есть одна пара, заслуживающая отдельного внимания. «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» уже в первом раунде — давайте поговорим об этих клубах подробнее.

Форма и состояние

Лука Дончич и Остин Ривз Фото: Kevin Terrell/Getty Images

Начнём с «Лейкерс», которые обеспечили себе преимущество домашней площадки в этом раунде плей-офф. В конце регулярки травму получил лидер клуба Лука Дончич. После обследований стало понятно, что растяжение подколенного сухожилия выбило разыгрывающего на значительный срок с учётом скорого постсезона. Затем пришла ещё одна неутешительная новость — серьёзное повреждение получил ещё и Остин Ривз. Сразу два лучших скорера команды выбыли перед самой важной частью сезона. Катастрофа!

Дончич в среднем набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора и отдавал 8,3 передачи, являясь лучшим скорером не только «Лейкерс», но и всей НБА. Ривз — 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи. Как говорил Кузя из сериала «Универ», «потеря потерь». И это действительно так, потому что с 99-процентной вероятностью оба пропустят первый раунд. Даже если кто-то из них вернётся ближе к концу серии с «Хьюстоном», а это нужно не влететь 0-4 или 1-4, то ни Дончич, ни Ривз не будут выступать на свой максимум из-за отсутствия качественной подготовки. Плюс возможен риск рецидива. Леброн Джеймс остался практически в одиночестве, без огневой мощи от лучших бомбардиров клуба.

Что же касается «Хьюстона», то у команды из Техаса таких проблем нет. «Рокетс» давно привыкли выступать без Стивена Адамса и Фреда Ванвлита. Первый провёл всего 32 игры в сезоне, второй — ни одной. Все остальные главные лица — Кевин Дюрант, Алперен Шенгюн, Амен Томпсон и Джабари Смит — на месте. Причём все провели как минимум 72 матча в регулярке, что говорит об отличных кондициях и готовности сражаться в плей-офф.

Сильные и слабые стороны команд

«Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Сильные стороны «Лейкерс» сейчас обсуждать очень сложно. Даже если бы вылетел Леброн, кажется, это было бы проще нивелировать, чем отсутствие одновременно Дончича и Ривза. Да, Джеймс всё ещё невероятно полезен — для 41-летнего «дедушки». Его игровой IQ, опыт и колоссальное влияние — то, что точно поможет команде, однако без должного окружения Король уже не тот, что был раньше. Защита у Леброна хромает, он не может выкладываться на максимум на обеих сторонах паркета, «Хьюстон» обязательно будет пользоваться этим, нагружая его.

К ролевикам тоже есть вопросы, потому что есть Дончич, Ривз и Леброн, а дальше — пропасть. Только Руи Хатимуру можно выписать из этого уравнения. Японец в среднем по сезону набирал 11,5 очка при 3,3 подбора. Впечатляет его реализация: 51,4% с игры и 44,3% из-за дуги — элитные показатели для ролевика. Ещё можно выделить Маркуса Смарта, которого многие списали, но он продолжает приносить пользу на обеих сторонах паркета.

Конечно, он уже не тот защитный монстр, каким был раньше, тем не менее защитник может сделать то, что от него требуется в ответственный момент. Деандре Эйтон — до сих пор непонятный многим персонаж. Мне в том числе. Вроде бы он полезный, а в то же время и нет. Иногда Деандре принимает настолько неверные решения в простых ситуациях, что задаёшься вопросом: «Что ты делал в лиге на протяжении последних восьми лет?»

Слабые стороны «Лейкерс» при этом очевидны — это потеря стабильных опций, приносящих очки как с дальней дистанции, так и с ближней. Дончич также собирал на себе огромное количество фолов. Эйтон, Хатимура, Смарт, Кеннард и Ларэвиа вместе генирируют меньше одного словенца (8,2 против 10,1). При этом ресурсов заменить таких звёзд нет. Команде придётся выступать с тем, что есть.

Кевин Дюрант Фото: Alex Slitz/Getty Images

Если говорить о силе «Хьюстона», то на ум сразу приходит защита. Подопечные Име Удоки одни из лучших по игре в обороне. В среднем «Рокетс» позволяли соперникам набирать 110 очков за матч — четвёртый показатель во всей НБА. Меньше пропускали только «Бостон», «Оклахома» и «Детройт». Ещё «Хьюстон» — лучший в лиге по подборам. Даже с учётом травмы Стивена Адамса, который царил на щитах, «Рокетс» всё равно значительно лучше остальных собирают отскоки. 48,1 против 41,0 у «Лейкерс» в среднем за игру по ходу регулярки. «Озёрники» вообще одни из худших в лиге по данному компоненту.

Нельзя не сказать и о том, что «Хьюстон» уступает только «Детройту» в НБА по среднему количеству блок-шотов. Если сравнивать с «Лейкерс», то тут снова пропасть — 5,8 против 4,3. Защита «Рокетс» просто на другом уровне, нежели у «Лос-Анджелеса». «Озёрники» могли брать за счёт нападения, однако травмы ключевых игроков обнулили этот фактор. Скамейка у клуба из Техаса намного сильнее — как по статистике, так и по влиянию на результат.

Слабость «Хьюстона» лишь в том, что команда больше сосредоточена на игре вблизи кольца, нежели на бросках из-за дуги. А главные звёзды клуба — Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн — не сочетаются друг с другом на площадке. Об этом говорит не только насмотренность, но и цифры. Когда оба на паркете Net Rating клуба составляет «+1,6», когда один из них отсутствует — больше «+16». Кевин и Алперен не подходят друг другу, однако даже так «Рокетс» являются очевидными фаворитами в противостоянии.

Есть ли шансы у «Лейкерс»?

Джей Джей Редик и Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

На протяжении всего сезона «Хьюстон» играл в низком темпе, который свойственен плей-офф. Получается, команда прекрасно готова к тому, что ждёт клуб в постсезоне. Джей Джей Редику некем крыть Дюранта. Форвард провёл очень стабильную и сильную регулярку — на уровне первой-второй символических сборных — 26,0 очка, 5,5 подбора, 4,8 передачи при 52% реализации с игры и 41,3% из-за дуги. Космические цифры для команды, нацеленной на защиту, и для самого Кевина, которому уже исполнилось 37 лет.

Не забываем и про Амена Томпсона. Этот защитный универсал может съесть с потрохами любого оппонента. Даже Леброн в нынешнем состоянии не проблема для Томпсона. Шансы «Лейкерс» на успех невероятно малы. И преимущество домашней площадки не даёт никакой уверенности, что «озёрники» могут оказаться во втором раунде. Максимум, на что способна команда в нынешнем состоянии — одна-две победы в серии. В бóльшее пока верится с огромным трудом. «Хьюстон» должен без проблем проходить соперника. По крайней мере, на бумаге, а как оно будет на самом деле — увидим совсем скоро.