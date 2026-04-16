Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Элайджа Стюарт перешёл в УНИКС на замену травмированному Тайрону Брюэру в Единой лиге ВТБ

Элитный снайпер и рекордсмен. Кто поможет УНИКСу в плей-офф вместо Тайрона Брюэра
Виталий Весёлый
Элайджа Стюарт
Американец с опытом выступлений в Европе и G-лиге: на что способен новичок казанцев Элайджа Стюарт?

После того как стало понятно, что Тайрон Брюэр не сумеет помочь УНИКСу в плей-офф, казанцы оперативно принялись искать нового легионера на замену. Им стал 30-летний американец Элайджа Стюарт (196 см, 88 кг), соглашение с которым рассчитано до конца сезона. Новичок уже не только прошёл медобследование и присоединился к команде, но и появился на площадке в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Разбираемся, что известно о новобранце казанцев и чего от него ожидать.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 69
УНИКС
Казань
Зенит: Мун - 21, Емченко - 17, Мартюк - 15, Джузэнг - 12, Фрейзер - 6, Роберсон - 6, Шаманич - 5, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Карасёв, Узинский, Бако
УНИКС: Рейнольдс - 15, Лопатин - 10, Швед - 10, Бингэм - 9, Захаров - 8, Манфорд - 6, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 2, Пьерр - 1, Стуленков, Стюарт

Необходимость в экстренном усилении возникла после матча с «Уралмашем», в котором Брюэр получил тяжёлую травму надплечья. Победитель конкурса слэм-данков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026 выбыл на длительный срок и оказался выведен из заявки. На бумаге в лице Стюарта УНИКС получил качественное пополнение — опытного снайпера, способного закрыть позиции второго и третьего номеров. За плечами у Элайджи семь сезонов в Европе, включая выступления в чемпионатах Италии, Польши и Румынии, а также опыт выступлений в фарм-клубах «Милуоки Бакс» и «Индианы Пэйсерс» в G-лиге НБА.

Главный козырь Стюарта — результативность. По итогам сезона-2023/2024 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля, набирая 20,6 очка в среднем за матч. В сводном рейтинге самых результативных игроков сильнейших европейских лиг того года Элайджа вошёл в топ-5, соседствуя с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом (25,4) из Единой лиги, тогда выступавшим за «Енисей». Нынешнюю кампанию американец начинал в «Бней Герцлии», где подтвердил свой статус, набирая в Лиге чемпионов 19,4 очка при 3,2 подбора и 1,4 блок-шота, а в 17 матчах израильского первенства его средняя статистика составила впечатляющие 20,2 очка, 4,4 подбора и 3,9 передачи. Такие цифры могут говорить не только о солидных атакующих навыках новобранца УНИКСа, но и о его защитном потенциале и умении работать на щитах.

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Спортивный директор казанцев Богдан Богачёв отметил, что клуб рассчитывает на атлетизм и «дальнобойность» новичка. К слову, Стюарт покидал университет Южной Калифорнии в статусе рекордсмена программы по количеству реализованных трёхочковых (245). Ещё в колледже Элайджа зарекомендовал себя как солидный исполнитель, который может сыграть в клатче: на его счету победный бросок в матче первого раунда «Мартовского безумия» сезона-2016/2017. При этом американец всегда был полезен на обеих сторонах площадки — уже в студенческие годы он входил в число лидеров команды по блок-шотам. Как считает Богачёв, габариты новичка позволят Велимиру Перасовичу эффективно внедрить его в игровые схемы, а медобследование подтвердило готовность Стюарта к нагрузкам.

Дебют Элайджи пришёлся на непростой выездной матч с «Зенитом». Американец провёл на паркете чуть меньше восьми минут, не отметившись результативными действиями, однако успев совершить один перехват. Очевидно, что игроку, только присоединившемуся к казанцам, ещё потребуется время на адаптацию к комбинациям и требованиям тренерского штаба. Тем не менее появление такого исполнителя в ротации существенно расширяет возможности в нападении. УНИКС поблагодарил Брюэра за вклад в успехи команды. От новобранца же и клуб, и болельщики вправе ожидать той атакующей мощи, что может стать одним из ключевых факторов в предстоящем плей-офф.

