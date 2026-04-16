Сделка, проклявшая «Клипперс». Зато действующим чемпионам НБА приносит одну выгоду

Летом 2019 года переход Пола Джорджа в «Клипперс» наделал немало шума во всей НБА. Клуб из Лос-Анджелеса пошёл на этот шаг не только ради усиления состава, но и, как сообщалось в СМИ, для удовлетворения запроса Кавая Леонарда. По информации инсайдеров, Кавай дал понять клубу, что для борьбы за чемпионство ему нужен Джордж. Это стало ключевым фактором, подтолкнувшим «Лос-Анджелес» к историческому обмену с «Оклахомой». На тот момент многим казалось, что «парусники» обеспечили себе статус фаворита на годы вперёд, однако по прошествии времени становится всё очевиднее, что сделка оказалась одной из самых неоднозначных в истории лиги.

Центральной фигурой обмена со стороны «Оклахомы» стал Шей Гилджес-Александер. На тот момент он только завершил свой дебютный сезон (11-й пик драфта-2018) со средними показателями в 10,8 очка и 3,3 передачи в регулярке. Молодого канадца считали перспективным игроком и умным разыгрывающим, но даже преданные болельщики «Тандер» едва ли могли представить, что он дорастёт до уровня MVP. Однако именно Шей стал главным активом, позволившим «Оклахоме» запустить процесс перестройки и прийти к титулу чемпионов в 2025 году.

Помимо Шея и Данило Галлинари, «Оклахома-Сити» получила пять пиков первого раунда и два права обмена пиками, которые продолжают приносить плоды и сегодня. Даже сейчас, в 2026 году, последствия того решения преследуют «Клипперс». После поражения в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (121:126) в плей-ин сезона-2025/2026 клуб из Лос-Анджелеса официально выбыл из борьбы за титул. Этот результат закрепил за «Тандер» очередной драфт-актив «Клипперс» и определил их положение в лотерее драфта-2026 — с шансами примерно в 7% на попадание в топ-4.

Несмотря на колоссальные затраты, спортивные результаты «парусников» за эти годы оказались скромными. Лучшим достижением команды с момента приобретения Джорджа стал выход в финал Западной конференции в 2021 году. Это был единственный случай в истории франшизы, когда клуб забрался так далеко. Безусловно, на результат во многом повлияли травмы. Без них существовал бы реальный шанс, при котором сделка не выглядела бы столь односторонней: не получи Кавай повреждение в 2021 году, «Лос-Анджелес» вполне мог забрать титул в том сезоне или следующем. В итоге эпоха Джорджа в «Клипперс» завершилась без громких побед, и форвард покинул клуб в 2024-м.

С тех пор положение «Лос-Анджелеса» лучше не стало. Ситуацию едко прокомментировал Крис Пол, завершивший карьеру в середине нынешнего сезона. Легендарный разыгрывающий, который провёл в «Клипперс» семь лет и недолго возвращался в стан «парусников» в этом сезоне, после своего отчисления лишился возможности провести полноценный заключительный год в лиге. Сразу после вылета бывшего клуба из плей-ин Пол опубликовал в социальных сетях мем с похоронами.

Кавай Леонард и Шей Гилджес-Александер, сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

Конечно, в истории НБА было немало односторонних сделок, но случай с Джорджем стоит особняком. Если недавний обмен Луки Дончича многие называют худшим с точки зрения логики, то сделку «Клипперс» — просто провалом. Даже крах «Бруклина» при Михаиле Прохорове после приобретения звёздного, но возрастного трио в лице Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Джейсона Терри не кажется столь катастрофическим. Тогда «Нетс» отдали за ветеранов три пика первого раунда, что позволило «Бостону» получить Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, построив чемпионское ядро. Но «Клипперс» в дополнение к внушительному пакету пиков расстались ещё и с уже готовой суперзвездой — Шеем.

Истории подобных обменов наглядно показывают, какими рисками сопровождаются попытки построить команду-контендер. «Клипперс» получили статус претендента на бумаге, но фактически лишились рычагов развития на годы вперёд. И пока в Лос-Анджелесе пытаются найти выход из затянувшегося кризиса, «Оклахома» продолжает извлекать выгоду от своих решений.