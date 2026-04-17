Дончич и Каннингем снова в гонке за награды. Для Энтони Эдвардса чуда, увы, не нашлось

НБА скорректировала применение правила 65 матчей в двух конкретных случаях. Лука Дончич и Кейд Каннингем допущены к голосованию за личные награды, несмотря на недобор до установленного порога. Решение принято совместно лигой и профсоюзом игроков на основании пункта об «исключительных обстоятельствах» в коллективном соглашении.

Дончич сыграл 64 матча в регулярном чемпионате. Два пропущенных декабрьских матча были по семейным причинам — у него родился ребёнок. Каннингем вышел на площадку 63 раза, а пропущенные игры пришлись на март, когда словенец восстанавливался после проблем с лёгким. В обоих случаях НБА признала причины уважительными, и команды договорились об этом напрямую — арбитраж не потребовался.

Статистика Луки Дончича и Кейда Каннингема в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Параллельно отдельно рассматривали ситуацию с Энтони Эдвардсом из «Миннесоты», который сыграл 61 матч и пытался оспорить своё недопущение через арбитра. Увы, заявление защитника отклонили — в список номинантов Эдвардса не внесли. Получилось, что по ходу сезона использовали две схемы: кого-то (после обсуждений) просто исключали, а чьи-то претензии официально разбирали и отказывали.

Смысл правила тот же — минимум в 65 игр нужен, чтобы игроки не пропускали матчи выборочно и чтобы критерии наград стали едиными. Глава лиги Адам Сильвер заявлял, что после введения правила лидеры чаще выходят на площадку. В целом, правило работает так, как изначально планировалось, несмотря на намерения профсоюза игроков НБА смягчить условия.

Статистика Энтони Эдвардса в сезоне-2025/2026 Фото: Cole Burston/Getty Images

Лига не дала чёткого списка «исключительных обстоятельств», так что трактовать правила можно по-разному. Есть только разделение на пропуски из-за управления нагрузкой и по личным или медицинским причинам. При этом профсоюз считает, что система подлежит доработке. Клубы хотят больше прозрачности, а президент NBPA Фред Ванвлит уже предлагал расширить число тех, кто голосует за индивидуальные награды. Сейчас суще только общие рамки, но как конкретно оформлять исключения — ещё не решили.

В итоге НБА сначала уточняет, кто официально в деле, и уже потом рассылает бюллетени — статус игроков и награды теперь идут рука об руку и без неожиданных сюрпризов.