Сыграл все 82 матча — и всё равно не подходит. В НБА обнаружена странная дыра

Лига хотела упростить правила для награждения игроков, но на деле вышло наоборот — появилось больше нестыковок. Яркий пример — Брюс Браун. Защитник не пропустил ни одной игры в сезоне, но всё равно проехал мимо личных наград, так как не уложился в лимит нового правила. Теперь мало просто сыграть 65 матчей — нужно отыграть минимум 20 минут хотя бы в 63. Браун уложиться не смог, одно необходимое выступление оказалось на шесть секунд (!) короче лимита. И уже неважно, насколько близко он был: на бумаге правило срабатывает, и всё — до свидания.

У «Денвера» весь сезон был сплошным экспериментом с составом — кто-то постоянно выпадал из-за травм, тренерам приходилось менять пятёрки почти каждую неделю. В этих условиях Браун стал этакой палочкой-выручалочкой: сегодня закрывает одну позицию, завтра — другую, то играет много, то почти не выходит на площадку — как того потребует ситуация. Вот такая нестабильность и мешает оценить его вклад по обычным стандартам.

Не все игроки одинаково подходят под новое правило по минутам, и тут есть нюансы. Например, Дончич, Эдвардс и Букер проводят на площадке много времени, однако всё равно не дотягивают до нужных критериев — и это при 2000 минут за сезон! Правда, для Луки сделали исключение, как и для Кейда Каннингема — читайте об этом здесь. Зато у Виктора Вембаньямы с этим всё нормально, хотя минут у него меньше: секрет в равномерном распределении нагрузки. Получается, что в нынешней системе главное не просто наиграть побольше, а сделать это «правильно». Правило изначально должно было заставить лидеров играть чаще ради болельщиков, но на деле оно иногда работает странно, поскольку игрок может практически не пропускать матчи, а всё равно не соответствовать требованиям только из-за стиля использования.

Статистика Брюса Брауна в сезоне-2025/2026 Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

В лиге обсуждают альтернативную систему — учитывать не только средние показатели, но и общее время на площадке, например, 2000 минут. Тогда Браун бы прошёл по критериям без лишних вопросов. А пока считаем, как привыкли, и такие случаи не укладываются в действующие правила. В целом Браун — типичный добротный ролевик: почти восемь очков, четыре подбора, две передачи и один перехват за матч, бросает уверенно, но звёзд с неба не хватает. Никаких громких наград ему не светит, зато он стабильно делает своё дело. Благодаря ему у «Денвера» не разваливались схемы даже при замене игроков.

Сезон получился ярким: команда выиграла 12 матчей подряд и финишировала третьей на Западе. В последней игре с «Сан-Антонио» лидеров почти не выпускали — Никола Йокич сыграл символически, чтобы «засчитали» его участие. Это типичная история, так как клубы очень внимательно следят за тем, чтобы выполнить все формальности. В первом раунде плей-офф на пути у «Наггетс» будет «Миннесота», с которой положительный баланс в сезоне, однако какое это будет испытание — узнаем уже скоро.

История с Брауном ― хороший пример того, что действующее правило не всегда идеально. Вроде бы всё нормально, но иногда правило «не видит», чем реально занят игрок. Выходит, что даже абсолютно готовый к игре человек формально может не пройти по критериям.