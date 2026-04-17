Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Умер главный тренер Астаны Рамунас Цвирка, работавший и побеждавший в молодёжной Единой лиге ВТБ

Брал золото в России и Казахстане. Умер литовский специалист Рамунас Цвирка
Виталий Весёлый
Скончался Рамунас Цвирка
Ему было всего 59 лет.

17 апреля пришло неожиданное и печальное известие — скончался главный тренер «Астаны» Рамунас Цвирка. Литовскому специалисту было всего 59 лет. Причины смерти на данный момент не уточняются. В пресс-службе команды подчёркивают, что его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить, а коллектив и руководство выражают глубокие соболезнования семье и близким Рамунаса в связи с этой тяжёлой утратой.

Цвирка возглавил «Астану» перед стартом сезона-2025/2026. Команда пропустила нынешний розыгрыш Единой лиги ВТБ, зато во внутреннем первенстве под руководством литовца показывала выдающиеся результаты. Клуб уверенно выиграл регулярный чемпионат Казахстана, одержав 28 побед в 32 матчах, и обеспечил себе выход в полуфинал плей-офф с первого места.

Такой успех в «Астане» болельщики из Казахстана не воспринимали как какую-то случайность, ведь именно Цвирка стоял у истоков исторического триумфа алма-атинского баскетбола. До перехода в столицу он возглавлял «Ирбис-Алатау». В сезоне-2023/2024 Рамунас привёл эту команду к золотым медалям – первым для Алма-Аты со времён легендарного «Отырара».

Рамунас Цвирка

Фото: pbcastana.kz

В том триумфальном сезоне Цвирка сумел создать эффективный сплав из опытных игроков, молодёжи и легионеров, проиграв в регулярном чемпионате всего один раз. Руководство клуба позже отмечало, что именно идеи литовского специалиста позволили максимально раскрыть сильные стороны каждого баскетболиста. За два года работы в «Ирбисе-Алатау» Рамунас принёс команде золото и серебро, дважды заслуженно став тренером года в Казахстане.

Особое место в биографии специалиста из Литвы занимала работа в России. Рамунас был признанным мастером по подготовке резерва, возглавляя молодёжные составы подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита». Под его началом «Химки-2» дважды становились победителями Единой молодёжной лиги и выигрывали международный турнир EYBL. Коллеги всегда отмечали его глубокую экспертизу и умение найти подход к молодым талантам, помогая им перескакивать на профессиональный уровень. Помимо работы с молодёжью, его опыт включал выход в топ-16 Еврокубка с литовским «Невежисом» и чемпионство в украинской Суперлиге с «Азовмашем».

Уход Рамунаса Цвирки — потеря профессионала, чья тренерская карьера длилась более 20 лет. Литовский специалист обладал редким даром выстраивать чемпионские коллективы в самых разных условиях: от небольших амбициозных проектов до признанных грандов. Особое внимание он уделял работе с резервом — его подход к молодым игрокам неизменно приносил результат, позволяя вчерашним юниорам уверенно переходить в большой баскетбол. Цвирка стал значимой фигурой как для российского, так и для казахстанского спорта. Теперь поход за очередным титулом «Астана» продолжит уже без своего наставника, но в память о нём.

