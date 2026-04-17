Шанс на миллион: как травмы лидеров «Лейкерс» открыли дверь для Бронни в плей-офф

Для многих болельщиков серия первого раунда плей-офф между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» — настоящий подарок. Два ветерана в лице Леброна Джеймса и Кевина Дюранта сразятся друг с другом в плей-офф впервые с 2018 года. Дюрант побеждал в таких сериях Леброна дважды, в то время как Джеймс выигрывал лишь раз. По количеству выигранных матчей в личных встречах постсезона преимущество также на стороне Кевина — 9:5. Однако в 2026 году дуэль титанов обретает совершенно иной подтекст: в этот раз за противостоянием легенд изнутри будет наблюдать, а скорее всего, и напрямую в нём участвовать Бронни Джеймс. Для молодого защитника игры на вылет могут стать шансом закрепиться в составе и заставить критиков окончательно замолчать.

Сын Леброна был выбран на драфте НБА 2024 года и с тех пор не раз выслушивал едкие высказывания в свой адрес и обвинения в непотизме. Теперь же, когда травмы получили сразу два лидера калифорнийской команды, Лука Дончич и Остин Ривз, Бронни может выйти из тени своего великого отца. Потеря двух ключевых игроков, определявших темп и результативность «озёрников», стала серьёзным ударом по планам тренерского штаба и поводом для тревоги болельщиков, но одновременно открыла окно возможностей для Джеймса-младшего. То, что для команды обернулось кризисом, для Бронни стало вызовом, которым он может воспользоваться сполна.

Сам Леброн не скрывает гордости за сына и считает, что право на эти минуты в плей-офф Бронни вполне заслужил.

Леброн Джеймс форвард «Лейкерс» «То, что я нахожусь с ним на одной площадке — в плей-офф, в регулярке или на тренировках —лучшее, что случалось в моей карьере. Это выше всех моих достижений. За последние пару лет он через многое прошёл, так что это просто невероятно. Он заработал это право, он заслужил его и будет готов».



Бронни, в свою очередь, недавно отметил, что воодушевлён возможностью помочь команде и полностью к этому готов: «Это то, чего я всегда хотел. Моя мечта — играть в плей-офф. Мне не удалось выступить в «Мартовском безумии», однако эта сцена гораздо масштабнее. Я воодушевлён возможностью выйти на паркет и помочь команде пройти в плей-офф как можно дальше».

Леброн и Бронни Джеймсы Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Несмотря на скепсис, сопровождавший защитника с момента драфта, апрельский отрезок показал, что Бронни способен давать результат под давлением. В отсутствие лидеров его средние показатели составили 7,2 очка при 47% реализации с игры. Особенно впечатляет точность дальних попаданий — 43% из-за дуги, что выглядит значительно убедительнее цифр первого номера того же драфта Закари Рисашера, который в тот же период реализовывал лишь 10% трёхочковых. Главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик подчёркивает, что верит в бросок Джеймса-младшего и планирует использовать его как цепкого игрока в защите, способного разрушать атакующие схемы соперника за счёт агрессии и правильного выбора позиции.

Для Бронни, чей путь в большой спорт три года назад едва не прервался из-за остановки сердца, выход на паркет в серии с «Рокетс» может стать моментом профессионального триумфа. Пока ветераны будут вести борьбу за наследие, молодой защитник станет бороться за своё место под солнцем. И даже если «Лейкерс» проиграют, сам Бронни в этой битве может победить.