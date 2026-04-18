Время влюбиться в баскетбол. За кого болеть, если впервые будете смотреть плей-офф НБА?

Уже сегодня вечером стартует плей-офф НБА — главная пора в баскетболе вообще. 16 лучших команд вступят в борьбу за кубок Ларри О'Брайена, и лишь одна поднимет его в июне. Но это также самое время погрузиться в баскетбол, если не сделали этого раньше. Рассказываем, за кем следить, чтобы не потерять интерес и в следующем сезоне.

«Оклахома-Сити Тандер»

Игроки «Оклахомы», сезон-2025/2026 Фото: Ryan Sun/Getty Images

Действующий чемпион НБА, который за год точно не стал хуже. У «Тандер» есть всё, чтобы второй раз подряд поднять кубок Ларри О'Брайена: главный лидер Шей Гилджес-Александер, который во второй раз подряд будет признан самым ценным игроком НБА, его топовые партнёры Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен, а также одна из лучших скамеек в лиге с качественными ролевиками. У «Оклахомы» молодой и прогрессивный тренер, который также может удивить нестандартными решениями. «Тандер» — настоящий фаворит с качественной игрой: классное движение мяча, топовая защита и непоколебимая уверенность в успехе.

«Нью-Йорк Никс»

Игроки «Нью-Йорка», сезон-2025/2026 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Одна из самых популярных команд лиги вне зависимости от результатов. Но в последние годы с приходом главной звезды Джейлена Брансона дела пошли в гору, и болельщики всё больше ждут от них свершений. «Мэдисон Сквер Гарден» — домашняя площадка «Никс» — буквально является Меккой баскетбола. Это одна из самых громких арен в НБА, и эта атмосфера передаётся даже через экран за десятки тысяч километров. В прошлом сезоне команда остановилась в шаге от выхода в финал, и Нью-Йорк буквально стоял на ушах. В этом году есть предпосылки как минимум к повторению результата, но «Никс» вполне способны сделать ещё шаг вперёд.

«Сан-Антонио Спёрс»

Игроки «Сан-Антонио», сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

По сути, это такая же «Оклахома», которая только в начале своего пути, и все успехи у них впереди. Суперзвезда в лице Виктора Вембаньямы, не менее топовое окружение с молодым тренером. Это команда на долгие годы вперёд. «Спёрс» — франшиза с куда более легендарной историей и со сформировавшейся фан-базой. Ну или может вам чёрный цвет нравится больше, чем синий, тогда это тоже к «Спёрс».

«Кливленд Кавальерс»/«Бостон Селтикс»

Джейлен Браун и Донован Митчелл, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Две восточные команды, у которых разный контекст, но если притопите за них, то это не будет считаться чем-то порицаемым.

С одной стороны — «Кливленд», который стал одной из лучших команд в прошлом сезоне, Но провалился в плей-офф. Однако клуб пополнил Джеймс Харден — многолетняя суперзвезда, которая на закате карьеры находится в активном поиске возможности завоевать долгожданный чемпионский титул. Теперь он оказывается в «Кавальерс» — с уже сформировавшейся звездой Донованом Митчеллом и подающим надежды «большим» Эваном Мобли. У «Кливленда» неплохой состав, и он действительно может пошуметь в постсезоне. Плюс к мотивации Хардена добавляется мотивация Митчелла, который ни разу в своей карьере не проходил второй раунд плей-офф. В этом году их пазл может сложиться.

С другой стороны — «Бостон», который становился чемпионом два года назад и в целом является самым титулованным клубом за всю историю НБА. Однако в прошлом плей-офф главная звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум получил тяжёлую травму прямо по ходу серии с «Нью-Йорком», но героически вернулся раньше срока и готов вновь вести команду за собой. При этом от «Бостона» не ждали свершений без Тейтума, однако они всё равно достойно выступили благодаря усилиям Джейлена Брауна. Как в случае с «Кливлендом», так и в случае с «Бостоном» — это красивые истории, за которые классно будет поболеть.

Кто-то из плей-ин

Игроки «Майами», финал НБА — 2023 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Сначала в плей-офф через плей-ин попали «Портленд» и «Филадельфия», а также вышли «Финикс» и «Орландо» по итогам сегодняшний матчей.

Как правило, от команд из нижней части таблицы не ждут свершений в плей-офф, но они точно могут их добиться, а вы, болея за них, будете одним из немногих, кто переживал за подобный клуб. Если считаете, что это почти нереально, то «Майами Хит» — яркий тому пример. Три года назад «Хит» заняли по итогам регулярного чемпионата седьмое место.

Причём они проиграли первый матч плей-ин и были на волоске от завершения сезона, однако всё же одержали победу во второй встрече мини-турнира. Дальше — сказка. «Майами» выбивает первую сеяную команду — «Милуоки», затем «Хит» проходят «Нью-Йорк» и в семи матчах — «Бостон», тем самым выйдя в финал НБА! Да, в решающей серии сезона «Хит» уже были без сил и здоровья, но они подарили настоящую сказку всем любителям баскетбола.