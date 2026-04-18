Скончался Оскар Шмидт. Выдающийся баскетболист, так и не сыгравший в НБА

Оскар Шмидт, ушедший из жизни 17 апреля 2026 года, был легендой мирового баскетбола, которого часто называли лучшим игроком, не выступавшим в НБА. Это действительно так, поскольку самый яркий период его карьеры прошёл вне североамериканской лиги, хотя шансы туда перейти у него были. Оскар родился 16 февраля 1958 года, на профи-уровне дебютировал в 1974 году, а закончил играть в 2003-м — в сумме это 29 лет. Он долго боролся с опухолью мозга — болезнь у Шмидта нашли ещё в 2011 году, и о его здоровье было известно в СМИ. Из-за болезни в последние годы он меньше появлялся на публике.

Шмидт стал знаменитым в первую очередь как игрок за национальную команду. Он пять раз подряд участвовал в Олимпийских играх — рекорд среди баскетболистов. За все олимпийские турниры он набрал 1093 очка, и до сих пор никто не смог его догнать: ближайший соперник Эндрю Гейз отстаёт на 304 очка, у Кевина Дюранта — 518. В 1988 году в Сеуле Шмидт выдал невероятные результаты: набрал 55 очков в одном матче, в среднем за турнир — 42,3, всего — 338 очков. Такие показатели пока никто не повторил. Также трижды он становился лучшим снайпером Олимпиады.

Оскар Шмидт в составе сборной Бразилии Фото: David Madison/Getty Images

На чемпионатах мира ФИБА Оскар набрал больше всех в истории — 906 очков. Его личный рекорд за встречу — 52 очка в матче с Австралией. В сумме в профессиональной карьере он набрал 49 737 очков, что долгое время было лучшим показателем. Только в 2024-м его превзошёл Леброн Джеймс. Правда, сравнивать их не так просто, так как структура соревнований разная. В 1984 году «Нью-Джерси Нетс» выбрал Шмидта на драфте, но он не поехал в НБА, потому что тогда там не разрешали играть за сборную, а для Шмидта выступать за Бразилию было принципиально. В итоге он ушёл в Италию и играл за «Ювеказерта» не на худших условиях.

Пример этого — финал Панамериканских игр в 1987 году в Индианаполисе, где Бразилия одолела США 120:115, отыграв отставание в 20 очков. Шмидт тогда набрал 46 очков (35 — во второй половине), а у американцев выступали такие, как Дэвид Робинсон и Дэнни Мэннинг. Это был первый случай, когда США уступили в решающей встрече большого турнира у себя дома. Шмидт выступал в клубах Бразилии, Италии и Испании, но дольше всего и результативнее всего — в «Ювеказерта»: взял Кубок Италии, семь раз становился лучшим снайпером, был самым ценным игроком Матча звёзд. В Испании — лучший по очкам. Он был главным разбивающим атаки и делал ставку на дальние броски, когда в баскетболе это только начиналось.

Марк Кьюбан и Оскар Шмидт, звёздный уикенд НБА — 2017 Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Отсутствие НБА в карьере не помешало Шмидту стать признанным баскетболистом. Его приняли в главный баскетбольный Зал славы и в другие почётные списки. Коби Брайант рассказывал, как он был важен для него в Италии.

Коби Брайант легенда НБА, пяткратный чемпион в составе «Лейкерс» «Он был легендой. Когда я рос в Италии, я видел его игру постоянно. Он был моим кумиром. Для меня он оказался воплощением того, каким должен быть снайпер. Он мог бросать с любой дистанции, и его уверенность казалась просто запредельной. Я многому научился, просто наблюдая за тем, как он находит пространство для броска. Он — один из величайших игроков, когда-либо бравших в руки мяч».

О Шмидте вспоминали не только на родине. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр назвал его одним из лучших игроков, а официальные лица и президент Бразилии поблагодарили и выразили соболезнования, отметив его великие заслуги.

Луис Инасиу Лула да Силва президент Бразилии «Оскар Шмидт был не просто выдающимся спортсменом — он стал символом настоящей преданности и любви к нашей стране. Его легендарная «Святая рука» дарила радость миллионам бразильцев, а неизменная верность сборной на протяжении всей карьеры превратила его в вечного героя. Сегодня Бразилия прощается с одним из своих самых великих сыновей, но его наследие будет жить в каждом броске будущих поколений».

В числе флагоносцев на Олимпиаде в Рио-2016 всех удивлял Шмидт — он строил карьеру не так, как другие, и добился успехов вне Америки, отказавшись от НБА. После спорта он стал говорить на публике о своей болезни, а его жизнь закончилась, хотя самые значимые факты его биографии остались прежними.