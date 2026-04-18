Леброн вернёт прайм-эру, а «Оклахома» без титула?! Топ-5 необычных сценариев плей-офф НБА

Уже сегодня вечером стартует плей-офф НБА — главная пора вообще в баскетболе. 16 лучших команд вступят в борьбу за кубок Ларри О'Брайена, и лишь одна поднимет его в июне. Есть как фавориты, так и команды, от которых как будто ничего не ждёшь. Но это всё на поверхности, а что, если в постсезоне произойдёт что-то необычное? Подготовили пять неочевидных возможных сценариев.

«Оклахома-Сити Тандер» — без титула

Джейлен Уильямс, сезон-2025/2026 Фото: Ryan Sun/Getty Images

Действующий чемпион НБА, который за год точно не стал хуже. У «Тандер» есть всё, чтобы второй раз подряд поднять кубок Ларри О'Брайена. Но это слишком скучно, согласитесь? Многие забывают, что с 2019 года в НБА команды не брали титул два сезона подряд. На пути у «Тандер» могут оказаться «Денвер», который брал титул ещё три года назад, или же «Сан-Антонио» с монструозным Виктором Вембаньямой. Не забываем про мощные коллективы с Востока, которые также могут стать камнем преткновения в финальной серии. Стоит напомнить, что в прошлом году «Индиана» как раз затащила «Тандер» в семь матчей решающей серии.

«Лейкерс» с Леброном дойдут до финала конференции

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Harry How/Getty Images

Безусловно, каждый постсезон вне зависимости от положения дел «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброн Джеймс приковывают дополнительное внимание. Причём как по отдельности, так и в совокупности. Этот год не исключение. Леброну 41 год, он даже умудряется как-то передвигаться на площадке, но в него никто не верит как в боевую единицу. Это команда Луки Дончича, который, правда, выбыл из-за травмы задней поверхности бедра и далеко не факт, что сыграет в серии первого раунда с «Хьюстоном». Не сыграет и вторая звезда — Остин Ривз. Леброн остался один, и если он героически пройдёт «Хьюстон» с Кевином Дюрантом и Алпереном Шенгюном, выйдя во второй раунд, то уже там и Дончич и Ривз могут вернуться. Может, не до конца здоровыми, но точно отдохнувшими и готовыми дать бой «Оклахоме». А там — кто знает…

Чемпионство возьмёт команда с Востока

Джейлен Дюрен, сезон-2025/2026 Фото: David Jensen/Getty Images

Не то чтобы это супернеочевидный расклад, действительно много достойных команд присутствует в Восточной конференции — «Детройт», «Нью-Йорк», «Бостон», «Кливленд». Но всё же в головах как болельщиков, так и экспертов сидит то, что главные претенденты на титул — на Западе. В частности, речь идёт про «Оклахому» и «Денвер». В меньшей степени — про «Сан-Антонио». В 2020-х годах команды с Востока взяли два титула в шести финалах. Однако они всегда готовы дать бой и постараться совершить сенсацию.

Команда из плей-ин выбьет команду из топ-2

Тьяго Сплиттер, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Апсеты (победа аутсайдера над фаворитом) — неотъемлемая часть плей-офф НБА. И вполне можно ожидать, что и этот сезон не станет исключением. За шестилетнюю историю мини-турнира плей-ин три команды выбили топ-2 команду своей конференции, будучи выходцами из плей-ин. В прошлом сезоне это удалось «Голден Стэйт», который с седьмого места обыграл «Хьюстон», занявший вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ещё один подобный случай произошёл три года назад: тогда «Лейкерс» с того же седьмого места одолели «Мемфис», который был вторым посевом. Но самый яркий пример был в том же 2023 году. «Майами Хит» сначала проиграл первый матч плей-ин, и казалось, что уступит и во втором. Однако он всё же одержал победу. Дальше — сказка. «Майами» выбивает первую сеяную команду — «Милуоки», затем «Хит» проходят «Нью-Йорк» и в семи матчах — «Бостон», тем самым пробившись в финал НБА! Да, в решающей серии сезона «Хит» уже были без сил и здоровья, однако они подарили настоящее безумие всем любителям баскетбола.

Кто-то возьмёт титул впервые в истории

Энтони Эдвардс, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Да-да, в НБА есть команды, которые за свою многолетнюю историю ни разу не становились чемпионами. Из нынешних участников плей-офф таковыми являются три коллектива — «Миннесота Тимбервулвз», «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз». «Орландо» и «Финикс» за свою историю на двоих играли в финалах пять раз, а вот «Миннесота» — ни разу, при этом в нынешнем розыгрыше из этих команд именно у «волков» были бо́льшие шансы на титул. Это вполне реально, но их путь начнётся во встрече с «Денвером», а затем, вполне возможно, будут «Сан-Антонио» и «Оклахома» — один из самых тяжелейших графиков. Однако триумф будет вечен.