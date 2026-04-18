«Люблю вас до смерти». Кажется, это конец эпохи «Голден Стэйт»

Ночью «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртый раз за 12 сезонов не вышел в плей-офф НБА. И если в прошлые разы у этого были вполне непреодолимые препятствия в виде серьёзной травмы Стефена Карри и прочего, то на этот раз всё выглядит иначе. Да, вновь можно притянуть травмы, мол, не было Джимми Батлера, Моузеса Муди, вот с ними поборолись бы! Но нужно смотреть правде в глаза: «Уорриорз» закончились пару-тройку лет назад, и это необратимый процесс.

Эти последние 12 сезонов командой руководил Стив Керр. Это его первое и, скорее всего, последнее место работы в качестве главного тренера. И за эти 12 лет (а де-факто – за восемь, к моменту последнего титула «ГСВ»), он уже успел войти в топ-4 самых титулованных тренеров в истории НБА. Больше чемпионств только у Джона Кундлы, Пэта Райли, Грега Поповича (по пять), Реда Ауэрбаха (девять) и, конечно же, Фила Джексона (11).

Вполне возможно, его история, его эпоха сегодня закончилась. Когда стало ясно, что «Уорриорз» не попадают в плей-офф и сезон для них завершается, он обнял Стефена Карри и Дрэймонда Грина, сказав: «Не знаю, что будет дальше, но парни, я люблю вас до смерти».

Что это, если не прощание? Понятно, что никаких гарантий нет. Но в последние сезоны реально сложилось впечатление, что Стив подустал. Достойных кандидатов на смену достаточно, вот только всё равно ничего не поменяется, пока Стефен Карри не завершил карьеру. Ну или пока ему не добыли реальную вторую звезду.

Стив Керр — именно менеджер, а не тренер в классическом виде. Он далеко не только про тактику, фишечки и прочее. Он ещё и про атмосферу внутри, про формирование правильной ментальности. Зачастую это даже важнее, чем нюансы самой игры. Керр как раз про это. Многие ведь говорят, что он пришёл на готовое рабочее место, которое ему подготовил Марк Джексон. И это правда, Джексон также имеет прямую причастность к успеху династии «Голден Стэйт». Именно он если не раскрыл, то поверил и подтолкнул Стефена Карри к шагу вперёд. Но ведь далеко не просто сохранить фундамент, который был до тебя, не сломать всё и строить с нуля, а продолжать планомерное развитие. Однако Керр сделал именно это. Он не стал душить лидеров, дал им быть собой, позволил креативить. Но параллельно он именно работал с ролевиками, без которых не было бы успеха.

Самая большая и главная претензия к Керру — это развитие молодых игроков, которого от него почти так и не увидели. За все 12 лет при нём с нуля разве что Джордан Пул вырос во что-то, и то это было только в системе «Голден Стэйт» и испарилось вне её. И с огромным натягом можно добавить Кевона Луни. И то он не стал топом, просто добротным ролевиком.

Стив Керр со своими игроками, плей-ин НБА — 2026 Фото: Getty Images

Патрик Маккоу, Дэмиан Джонс, Джордан Белл, Крис Буше, Эрик Паскаль, Хуан Тоскано-Андерсон, Джеймс Уайзмен, Жонатан Куминга, Моузес Муди, Трэйс Джексон-Дэвис, Брэндин Подзиемски.

Все они начинали карьеру в НБА именно у Стива Керра в «Голден Стэйт», но так и не вышли даже на уровень Джордана Пула. И в этом Керр уступает всем вышеперечисленным тренерам из топа. Но Стив всё равно классно чувствовал свою систему и круто встраивал туда уже опытных и зачастую не звёздных игроков: Эндрю Уиггинса, Дэвида Уэста, Зазу Пачулию, Неманью Бьелицу, Гэри Пэйтона, Отто Портера, Кевина Дюранта. Без них не было бы династии «Голден Стэйт», однако Керр нашёл к ним ключи и всё феноменально настроил воедино. Стив Керр сам всегда был именно таким игроком.

Керр вообще человек удивительной судьбы. Напрямую принимал участие в создании двух лучших команд в истории баскетбола, набирался опыта у Фила Джексона, Грега Поповича, Ленни Уилкенса и всё это преобразовал во что-то великое. Как же здорово, что мы видели это в режиме реального времени.

Если Стив останется тренером «Голден Стэйт» и ещё пару-тройку раз не выйдет в плей-офф — это абсолютно никак не скажется на его наследии. Но кажется, что он действительно устал и готов уйти сейчас, сделав всё от себя всё зависящее.