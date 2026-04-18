Старт плей-офф получился ярким. Но лишь для одной команды в паре «Кливленд» — «Торонто»

Дождались! Плей-офф НБА 2026 года стартовал с противостояния «Кливленда» и «Торонто». Четвёртый и пятый посевы Восточной конференции определяли лучшего в первом матче. Как проходила игра, кто выделялся и кому досталась победа — в материале «Чемпионата».

Джарретт Аллен и Эван Мобли задали тон встречи своими тремя сокрушительными слэм-данками. Скотти Барнс же на действия соперника ответил двумя «трёшками». «Торонто» хорошо боролся на подборах и полагался на дальние броски. «Кливленд» же отлично использовал пик-н-роллы, атакой руководил Джеймс Харден, не только отдававший передачи, но и сам набиравший очки. Игра проходила на равных, однако в определённый момент «Рэпторс» рванули вперёд (27:22), потому что включился Брэндон Ингрэм, и ещё Барнс реализовал третий трёхочковый. Долгое время молчали Донован Митчелл, Сэм Меррилл и Макс Страс — эта троица устроила настоящее шоу под конец отрезка, благодаря чему «Кливленд» выиграл четверть со счётом 35:31.

Начало второй четверти ознаменовалось огромным количеством свистков от судей, что замедлило темп. У «Кливленда» особо ничего не получалось до выхода Хардена на паркет. Борода стал раздавать шикарные передачи, тем самым подкармливая «больших» под кольцом. Но «Торонто» благодаря удачным действиям Джамала Шида сравнялся с соперником — 39:39. Тем не менее Харден и Кеон Эллис набрали на двоих шесть очков, после чего «Кливленд» снова завладел приличным преимуществом (47:42). Концовка перед большим перерывом проходила под контролем хозяев, однако из-за двух «трёшек» Ар Джей Барретта гости удержались на плаву. Впрочем, «Кливленд» всё равно оставил четверть за собой — 26:23.

Перерыв пошёл на пользу «Кливленду», так как после выхода на паркет команда сильно рванула вперёд — 11:2. Тайм-ауты Дарко Раяковича особо не помогали, а каждое владение в атаке давалось «Торонто» с огромным трудом. Мобли, Митчелл и особенно Страс буквально уничтожали соперника на обеих сторонах. Макс нашёл свой дальний бросок и действовал крайне удачно. Хозяева повели с неприличным преимуществом — 82:60. Барретт, Шид и Пёлтль устроили небольшую погоню, отыграв несколько очков. Правда, особой роли это не сыграло, так как «Кливленд» выиграл четверть со счётом 34:22.

«Торонто» уверенно начал заключительный отрезок: Шид, Барнс и Мамукелашвили хорошо действовали в атаке. Правда, Митчелл снова взял дело в свои руки, и от мини-рывка соперника не осталось ничего. У гостей подключился и Барнс, но преимущество хозяев так и держалось в районе 20 очков. Концовка стала простой формальностью — команды обменивались результативными атаками, а «Кливленд» довёл дело до уверенной победы с результатом 126:113.

Митчелл был просто неостановим, набрав 32 очка, три подбора и четыре передачи. Харден великолепно помогал в розыгрыше мяча, закончив встречу с показателями в 22 очка, 10 передач, два подбора и два перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Страс со скамейки добавил от себя 24 очка с тремя подборами. В составе «Торонто» лучшим был Барретт: 24 очка и три передачи. Барнс тоже провёл хорошую встречу, записав на свой счёт 21 очко и семь передач. Ингрэм и Шид набрали по 17 очков каждый.

У «Торонто» не нашлось хорошего ответа на то, как сдержать Митчелла. К тому же гости не понимали, как стабильно останавливать пик-н-роллы от Хардена и Мобли/Аллена. Хозяева великолепно двигали мяч, находили снайперов на дуге и в целом действовали командно. Первая победа за «Кливлендом.