«Денвер» — на высоте. Йокич и Мюррэй ударно начали плей-офф НБА, сломив «Миннесоту»

В 2024 году «Миннесота» выбила «Денвер» из плей-офф. Противостояние Николы Йокича и Энтони Эдвардса будоражит ещё до старта их серии первого раунда. Но кому-то из главных лиц лиги придётся вылететь уже на этой стадии. Каким получился их стартовый матч в этом постсезоне?

«Миннесота» с первых минут старалась атаковать из-за дуги: две «трёшки» забросил Донте Дивинченцо. У «Денвера» сперва особо ничего не получалось, но затем включились Кэмерон Джонсон и Джамал Мюррэй. У «волков» игра не шла у главной звезды Энтони Эдвардса, зато его шикарно подменял Джейден Макдэниелс, оформивший 10 очков всего за половину четверти. Гости после «трёшки» Эдвардса рванули вперёд — 21:12. Дэвид Адельман взял тайм-аут. Йокичу активно мешал под кольцом Руди Гобер. Никола даже трижды потерял мяч за 12 минут на паркете, что очень необычно для лидера «Денвера». Гости удивляли в атаке, атакуя очень эффективно, хозяева — напротив, практически безобразно. Лишь под конец четверти «Наггетс» немного проснулись. 33:23 — отрезок за «Миннесотой».

Мюррэй тащил на себе «Денвер» во второй 12-минутке. Шикарно помогал «воклам» со скамейки Айо Досунму, который не только забрасывал «трёшки», но и отрабатывал в защите. Хозяева после ещё двух очков от Мюррэя почти вплотную подобрались к сопернику — 40:43. При этом Эдвардс после одного из подборов скорчил гримасу боли, взявшись за колено. Энтони продолжил встречу, но стало ясно, что он играет с повреждением. «Самородки» сильно прибавили в плане розыгрыша, Йокича не пускали под кольцо, поэтому Никола реализовал два трёхочковых броска. У «Миннесоты» за дело взялся Эдвардс. Главная звезда «волков» часто проходил в «краску», заканчивая атаки. Впрочем, это не помешало «Денверу» сравнять счёт (62:62), выиграв вторую четверть — 39:29.

Рывок 6:0 от «Денвера» последовал на старте третьего отрезка, в котором четыре очка записал на свой счёт Йокич. «Миннесота» набрала всего одно очко за три минуты, затем Джулиус Рэндл забросил «двушку», а Дивинченцо — «трёшку». Но Джокер и Аарон Гордон оформили аналогичный ответ со своей стороны, заставив Криса Финча взять тайм-аут. Мюррэй и остальные продолжили великолепно действовать, оформив рывок 14:0. Игра уходила из рук «волков». Макдэниелс на эмоциях толкнул в спину Йокича, схлопотав технический фол. Если бы не вышедший со скамейки Эдвардс и точный трёхочковый от Майка Конли, гости бы проиграли четверть с огромным отставанием. В любом случае «Денвер» оказался сильнее со счётом 31:17.

Заключительная четверть началась с удачного отрезка от гостей — Рэндл, Гобер и Досунму набрали семь очков на троих. Адельман взял паузу, после которой «трёшку» положил Эдвардс. «Миннесота» полностью вернулась в игру, лишь дальнее попадание Кристиана Брауна и 2+1 от Йокича охладили пыл гостей. За шесть минут до конца матча «Денвер» вёл со счётом 100:95. Особо ничего не изменилось и после трёх минут, так как разница осталась аналогичной (106:101). В концовке хозяева отлично использовали свои возможности. Прежде всего со штрафной линии. «Наггетс» одержали победу с результатом 116:105.

Наиболее результативным игроком стал Мюррэй, на счету которого 30 очков, пять подборов и семь передач. Йокич буднично был полезен во всём, оформив трипл-дабл: 23 очка, 12 подборов и 10 передач. Отменно помогал и Гордон — 16 очков и семь подборов. У «Миннесоты» весь стартовый состав вносил колоссальный вклад, набрав больше 12 очков. Но больше всего выделялся Эдвардс — 22 очка, девять подборов и семь передач и Гобер — 17 очков и 10 подборов.

Матч в целом был равный. «Денвер» больше бросал со штрафной линии. Чаще всего фолы на себе собирал Мюррэй, чем пользовался безупречно. По всем остальным статистическим показателям команды были практически идентичны. Тем не менее ответа на Йокича и Мюррэя у «Миннесоты» не нашлось. Первая победа в серии за «самородками».