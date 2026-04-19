ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2025/2026, Лейкерс — Хьюстон: обзор матча от 19 апреля, Леброн Джеймс и Бронни Джеймс вышли на площадку, статистика

Леброн и Бронни — первый дуэт отца и сына в плей-офф. А ещё у «Лейкерс» неожиданный герой!
Артемий Берстенев
У «Лейкерс» появился внезапный герой!
«Лос-Анджелес» удачно начал постсезон без Луки Дончича и Остина Ривза, а «Хьюстон» обошёлся без Кевина Дюранта.

Оба клуба лишились своих ключевых баскетболистов ещё до самого начала матча, так что привычного стартового расклада в серии «Лейкерс» и «Хьюстона» не получилось. Здесь всё решали простые навыки: кто лучше выбирает момент для броска, быстрее соображает и умеет контролировать темп игры. В итоге выиграли «Лейкерс» — 107:98. Подробнее о первой игре серии — в обзоре «Чемпионата».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

Хозяева построили игру на строгой атаке, поэтому попадали почти две трети бросков. Команда Джей Джей Редика быстро двигала мяч, не устраивала ненужных пауз и искала удобные моменты для бросков — из-за этого оборона «Хьюстона» не догоняла. Главное действующее лицо — Люк Кеннард. Он отличился точными движениями и хорошей реализацией: пять из пяти трёхочковых и 27 очков в итоге. К слову, такого выступления в плей-офф у «Лейкерс» не было с 1997 года — тогда это удалось Роберту Орри.

Леброн Джеймс вновь взял на себя роль главного распасовщика. В первой четверти он выстроил атакующую игру через ассисты, а дальше сам начал набирать очки. Он вошёл в редкий клуб игроков старше 40, раздававших 10 и больше передач в плей-офф, туда раньше дважды попадал Джон Стоктон. Во втором отрезке Леброн и его сын Бронни впервые вместе вышли на площадку в плей-офф — исторический момент. Но никаких накладок не возникло, поскольку они уже не раз играли вместе по ходу сезона, даже ассистировали друг другу.

Леброн Джеймс
форвард «Лейкерс»

«Чёрт, я только что вышел на площадку вместе со своим сыном в матче плей-офф. Наверное, это самое безумное, что вообще со мной случалось за всю карьеру. Это просто невероятно — находиться там вместе с ним, с его братом и сестрой, с его мамой на трибунах, с бабушкой. Это какое-то сумасшествие. Моя мама наблюдает, как в плей-офф играют и её сын, и её внук. Это просто безумие».

«Хьюстон» без Кевина Дюранта сделал ставку на подборы, но плохо реализовывал свои возможности. Как итог, атаки часто не складывались. Лидеры набрали свои очки, но игры как у единой команды не вышло. «Лейкерс» компенсировали свои проблемы за счёт глубины состава, где Деандре Эйтон и Маркус Смарт сделали важный вклад. Во второй части встречи хозяева ушли вперёд и спокойно довели матч до победы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра показала, что «Лейкерс» даже в усечённом составе смогли действовать организованно, а «Хьюстон» слишком разрознен. Будет интересно посмотреть, смогут ли гости в следующий раз наладить игру без своего лидера (но не стоит исключать возвращение Дюранта). Узнаем это в ночь на 22 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Раписание всех матчей плей-офф НБА — смотрите здесь
