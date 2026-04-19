Ну надо же. Трей Янг всё ещё бесит Нью-Йорк, хотя он уже не в «Атланте» — и это забавно

После перехода Трея Янга в «Вашингтон» болельщики «Нью-Йорка» по-прежнему ярко реагируют на него, если слышат его имя в «Мэдисон Сквер Гарден». Всё связано с тем, что он очень разозлил их в плей-офф 2021 года и открыто провоцировал фанатов. Поэтому, хотя он уже не играет за «Атланту», болельщики продолжают ему это припоминать — у «Никс» долгая память на такие моменты.

Впрочем, никаких сюрпризов — «Никс» спокойно обыграли «Атланту» 113:102. Джейлен Брансон с самого старта задал темп и набрал 19 очков. «Атланта» попыталась догнать благодаря Си Джей Макколлуму и Джалену Джонсону, разрыв к перерыву был маленьким. После большой паузы обе команды стали играть аккуратно, но у «Атланты» многое зависело от индивидуальных прорывов, а командных действий не хватало.

Во второй половине Карл-Энтони Таунс стал главной фигурой на площадке. Если в начале он был не так заметен, то после перерыва часто получал мяч и приносил команде очки — набрал 19 за вторую часть встречи. Благодаря этому «Никс» справились с атакой, когда у Брансона пошёл спад. В третьей четверти игра часто останавливалась: были паузы, фолы и споры — например, судьи дали технический после контакта Макколлума и Брансона, да и на Митчелле Робинсоне специально фолили. Всё это сбивало ритм. «Атланта» в этот момент потеряла свою игру и уже не могла быстро переходить от обороны в атаку.

Всё решилось в концовке, когда команды разделяло всего одно владение. «Никс» сделали рывок на 10 очков — после «трёшки» Таунса и результативных действий Джордана Кларксона преимущество стало солидным. У «Атланты» были попытки догнать, однако они не смогли развить успех, и «Никс» уверенно довели матч до победы.

О Джи Ануноби и Джош Харт особенно помогли своей команде не столько набранными очками, сколько действиями в защите, борьбой под кольцом и своей работой при сменах. Для команды Майка Брауна это была первая встреча плей-офф в нынешнем составе, и они сыграли по уже знакомому плану: аккуратно контролировали мяч, избегали потерь и пробовали разные варианты в позиционной атаке. «Нью-Йорк» добился победы благодаря размеренному темпу и грамотному распределению сил во второй половине. Следующая игра этой серии — в ночь на 21 апреля.