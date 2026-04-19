Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025/2026, возможное возвращение Луки Дончича в состав Лейкерс во время серии первого раунда с Хьюстон Рокетс

Что известно о травме Дончича и когда «Лейкерс» дождутся его возвращения
Артемий Берстенев
Что известно о травме Луки Дончича
Комментарии
Есть осторожный прогноз.

С ситуацией вокруг Луки Дончича всё пока довольно неопределённо — точных сроков его возвращения нет, и это для плей-офф обычное дело. В «Лейкерс» сразу сказали только, что он пропустит оставшуюся часть регулярного сезона.

Следить за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!

Дальнейшие решения станут принимать исходя из того, как игрок будет себя чувствовать, а не из расписания матчей с «Хьюстоном». У него растяжение задней поверхности бедра второй степени. Обычно на восстановление уходит от трёх до шести недель, но тут главное — как мышца реагирует на нагрузку. Торопиться не будут, потому что есть риск повторной травмы.

В начале апреля Дончич получил травму во встрече с «Оклахомой». С тех пор он не играл. После лечения в Европе он вернулся в Лос-Анджелес — и снова с командой, однако пока ещё не готов выходить на площадку. По данным журналиста Йована Бухи, в клубе рассматривают вариант, при котором Дончич появится ближе к середине серии — возможно, в третьем или четвёртом матче. Но гарантий никто не даёт: даже если он сыграет, его состояние ещё будут пристально оценивать прямо во время встреч.

Лука Дончич и Остин Ривз на скамейке «Лейкерс», плей-офф НБА — 2026

Лука Дончич и Остин Ривз на скамейке «Лейкерс», плей-офф НБА — 2026

Фото: Getty Images

Плюс ко всему, Остин Ривз не сможет помочь команде почти до конца первого раунда из-за травмы. Его возвращение возможно, только если «Лейкерс» пройдут дальше. Сейчас у команды минус два ключевых игрока, поэтому тренерский штаб во главе с Джей Джей Редиком вынужден менять подход, пробовать новые схемы в защите и пытаться закрыть сильные стороны соперника — что, судя по всему, и удалось, если судить по первому матчу.

Лука Дончич показывает отличные результаты в этом сезоне — больше 33 очков, около восьми подборов и передач за встречу. Но сейчас главное — не его статистика, а готов ли он физически. Возвращаться он будет только тогда, когда врачи дадут добро, и на турнирную ситуацию смотреть не будут. Пока же «Лейкерс» ведут 1-0 в серии с «Рокетс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин
Расписание всех матчей плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android