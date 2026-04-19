Что известно о травме Дончича и когда «Лейкерс» дождутся его возвращения

С ситуацией вокруг Луки Дончича всё пока довольно неопределённо — точных сроков его возвращения нет, и это для плей-офф обычное дело. В «Лейкерс» сразу сказали только, что он пропустит оставшуюся часть регулярного сезона.

Дальнейшие решения станут принимать исходя из того, как игрок будет себя чувствовать, а не из расписания матчей с «Хьюстоном». У него растяжение задней поверхности бедра второй степени. Обычно на восстановление уходит от трёх до шести недель, но тут главное — как мышца реагирует на нагрузку. Торопиться не будут, потому что есть риск повторной травмы.

В начале апреля Дончич получил травму во встрече с «Оклахомой». С тех пор он не играл. После лечения в Европе он вернулся в Лос-Анджелес — и снова с командой, однако пока ещё не готов выходить на площадку. По данным журналиста Йована Бухи, в клубе рассматривают вариант, при котором Дончич появится ближе к середине серии — возможно, в третьем или четвёртом матче. Но гарантий никто не даёт: даже если он сыграет, его состояние ещё будут пристально оценивать прямо во время встреч.

Лука Дончич и Остин Ривз на скамейке «Лейкерс», плей-офф НБА — 2026 Фото: Getty Images

Плюс ко всему, Остин Ривз не сможет помочь команде почти до конца первого раунда из-за травмы. Его возвращение возможно, только если «Лейкерс» пройдут дальше. Сейчас у команды минус два ключевых игрока, поэтому тренерский штаб во главе с Джей Джей Редиком вынужден менять подход, пробовать новые схемы в защите и пытаться закрыть сильные стороны соперника — что, судя по всему, и удалось, если судить по первому матчу.

Лука Дончич показывает отличные результаты в этом сезоне — больше 33 очков, около восьми подборов и передач за встречу. Но сейчас главное — не его статистика, а готов ли он физически. Возвращаться он будет только тогда, когда врачи дадут добро, и на турнирную ситуацию смотреть не будут. Пока же «Лейкерс» ведут 1-0 в серии с «Рокетс».