«Кливленд» ведёт у «Торонто» 2-0. Но до образа чемпиона они не дотягивают

Вторая игра закончилась победой «Кливленда», но команда до сих пор не выглядит полностью уверенно. После счёта 115:105 хозяева ведут 2-0, хотя «Торонто» не раз навязывал борьбу. «Кливленд» не терял лидерство, однако делал это больше эпизодами, чем мощной игрой весь матч. Донован Митчелл набрал 30 очков и стал ключевым игроком в концовке, когда «Торонто» почти догнал хозяев. Его семь подряд очков пришлись очень кстати. Харден добавил 28 очков и был полезен во всех аспектах, особенно когда «Торонто» пытался забрать темп игры под себя.

Митчелл и Харден работают вместе так, что их роли не накладываются друг на друга. Джеймс помогает команде создавать пространство и берёт на себя часть нагрузки, давая Доновану шанс забивать против слабой обороны. Митчелл завершает атаки так, как и ждёшь от игрока его уровня. Для обоих это редкий случай в плей-офф — партнёр такого масштаба помогает меньше зависеть от одного человека, и сопернику труднее перестраиваться. Мобли набрал 25 очков и сделал восемь подборов, и такая результативность стала нормой — обычно у «Кливленда» стабильно есть три игрока с 15-20+ очками. Правда, чтобы схема работала, нужна крепкая защита снаружи. У Хардена раньше были претензии по обороне, но сейчас его стабильность особенно важна. Пока с Митчеллом в защите не так уж и плохо, однако именно этот момент даст ответ, на что способны в серии.

Канадцы ответили агрессивно, усиленно играя в защите и вариативно в нападении. Скотти Барнс достиг отметки в 26 очков, что стало его лучшим показателем в этой стадии сезона. Барретт, в свою очередь, активно помог, внеся 22 очка и девять подборов. Хотя по ходу третьей четверти «Торонто» проигрывал 16 очков, игроки смогли быстро наверстать упущенное и показать характер. Команда не сбавляла обороты и постоянно искала слабые места в защите «Кливленда».

Хотя «Кливленд» выиграл у «Торонто» уже 12 матчей подряд в плей-офф и это повторение исторического рекорда, говорить, что серия закончена, всё ещё рано. Можно считать, что «Рэпторс» уже нашли слабые места у соперника: физическое давление и борьба под кольцом дают результат. Бывает, что не самые известные игроки «Торонто» буквально вытесняют «больших» «Кливленда» из-под кольца, и это тревожный знак. Следующая встреча пройдёт в Торонто — посмотрим, насколько хорошо «Кливленд» умеет перестраиваться. Дома свою задачу «Кавальерс» выполнили, но игра была слишком нервная, чтобы считать их явными фаворитами. Атака у «Кливленда» по-прежнему сильна, а вот как команда справится с прессингом «Торонто» и сможет ли наладить защиту — это станет решающим фактором в серии. Третий матч пройдёт в ночь на 24 апреля.