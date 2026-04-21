Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2025/2026, Кливленд — Торонто: обзор матча от 21 апреля, Кавальерс повели в серии со счётом 2-0, статистика

«Кливленд» ведёт у «Торонто» 2-0. Но до образа чемпиона они не дотягивают
Артемий Берстенев
Да и серия ещё далека от ясности.

Вторая игра закончилась победой «Кливленда», но команда до сих пор не выглядит полностью уверенно. После счёта 115:105 хозяева ведут 2-0, хотя «Торонто» не раз навязывал борьбу. «Кливленд» не терял лидерство, однако делал это больше эпизодами, чем мощной игрой весь матч. Донован Митчелл набрал 30 очков и стал ключевым игроком в концовке, когда «Торонто» почти догнал хозяев. Его семь подряд очков пришлись очень кстати. Харден добавил 28 очков и был полезен во всех аспектах, особенно когда «Торонто» пытался забрать темп игры под себя.

Митчелл и Харден работают вместе так, что их роли не накладываются друг на друга. Джеймс помогает команде создавать пространство и берёт на себя часть нагрузки, давая Доновану шанс забивать против слабой обороны. Митчелл завершает атаки так, как и ждёшь от игрока его уровня. Для обоих это редкий случай в плей-офф — партнёр такого масштаба помогает меньше зависеть от одного человека, и сопернику труднее перестраиваться. Мобли набрал 25 очков и сделал восемь подборов, и такая результативность стала нормой — обычно у «Кливленда» стабильно есть три игрока с 15-20+ очками. Правда, чтобы схема работала, нужна крепкая защита снаружи. У Хардена раньше были претензии по обороне, но сейчас его стабильность особенно важна. Пока с Митчеллом в защите не так уж и плохо, однако именно этот момент даст ответ, на что способны в серии.

Канадцы ответили агрессивно, усиленно играя в защите и вариативно в нападении. Скотти Барнс достиг отметки в 26 очков, что стало его лучшим показателем в этой стадии сезона. Барретт, в свою очередь, активно помог, внеся 22 очка и девять подборов. Хотя по ходу третьей четверти «Торонто» проигрывал 16 очков, игроки смогли быстро наверстать упущенное и показать характер. Команда не сбавляла обороты и постоянно искала слабые места в защите «Кливленда».

Хотя «Кливленд» выиграл у «Торонто» уже 12 матчей подряд в плей-офф и это повторение исторического рекорда, говорить, что серия закончена, всё ещё рано. Можно считать, что «Рэпторс» уже нашли слабые места у соперника: физическое давление и борьба под кольцом дают результат. Бывает, что не самые известные игроки «Торонто» буквально вытесняют «больших» «Кливленда» из-под кольца, и это тревожный знак. Следующая встреча пройдёт в Торонто — посмотрим, насколько хорошо «Кливленд» умеет перестраиваться. Дома свою задачу «Кавальерс» выполнили, но игра была слишком нервная, чтобы считать их явными фаворитами. Атака у «Кливленда» по-прежнему сильна, а вот как команда справится с прессингом «Торонто» и сможет ли наладить защиту — это станет решающим фактором в серии. Третий матч пройдёт в ночь на 24 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Харден - 28, Мобли - 25, Аллен - 10, Страс - 6, Меррилл - 5, Шрёдер - 5, Тайсон - 3, Уэйд - 3, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Барретт - 22, Мюррей-Бойлс - 17, Уолтер - 14, Мамукелашвили - 12, Ингрэм - 7, Шид - 3, Лоусон - 2, Пёлтль - 2, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис, Баттл
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
