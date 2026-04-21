«Нью-Йорк» сам всё испортил. «Атланта» наказала «Никс» за расслабленность

До середины третьей четверти матч между «Нью-Йорком» и «Атлантой» складывался предсказуемо: хозяева вели игру, плотно защищались и контролировали мяч. Карл-Энтони Таунс долго не мог включиться, однако к концу третьей четверти стал главным действующим лицом, набрав сразу 14 очков. После этого преимущество «Нью-Йорка» выросло до двузначного, и, казалось, исход предрешён. Но концовка осталась за «Атлантой», которая в итоге победила с разницей в одно очко.

У «Никс» больше сильных игроков и запасные помощнее, однако разница не слишком большая. Команда умеет сражаться в контактной игре и вытаскивать долгие атаки, но тут важнее всего оставаться собранными до самого конца. В этот раз всё решил именно ряд ошибок: нельзя было давать «Атланте» шанс на камбэк. В четвёртой четверти структура игры изменилась. Си Джей Макколлум спокойно начал сокращать разрыв, не спешил с бросками. Его попадание за 2.08 до конца вывело «Хоукс» вперёд, после этого он набрал ещё два очка и ответил на трёхочковый Джейлена Брансона. Преимущество «Атланты» стало результатом цепочки грамотных действий, а не случайности. Макколлум набрал 32 очка и показал, как можно решать в концовке, даже промахнувшись дважды с линии штрафных на последних секундах.

В этом отрезке стало видно, что подходы к организации атак у команд разные. Брансон хорошо действует в решающие минуты, но ему приходится всё время прорываться через защиту один на один, постоянно идти в контакт с соперниками и менять направление, из-за этого он сильнее устаёт к концовке и хуже защищается. В серии из нескольких матчей такая нагрузка становится проблемой. В четвёртой четверти «Нью-Йорк» набрал всего 15 очков, хотя до этого отмечался примерно по 30 за каждую двенадцатиминутку — явный спад. Команда Майка Брауна стала действовать проще и менее разнообразно, владения сократились, а атаки стало сложнее завершать. Впечатление такое, что в самой концовке у команды всё пошло не так, хотя до этого она полностью владела инициативой.

Победа «Атланты» не должна удивлять, ведь это сильная команда, которая не теряет форму и дисциплину даже когда проигрывает, а за любую расслабленность соперника тут же наказывает. Если бы у них был более надёжный центровой, оценка их потенциала была бы значительно выше. Отлично проявили себя запасные — Жонатан Куминга набрал 19 очков, из стартовой пятёрки Джален Джонсон добавил 17 и в концовке снял почти все вопросы, когда забил за 10 секунд до сирены и увеличил разницу.

«Нью-Йорк» же в концовке стал действовать слишком предсказуемо. Мяч почти не двигался, все смотрели на одного лидера. Обороне соперника легко было разобраться, что делать. Нечто похожее часто бывает с командами, которые надеются только на одну схему в решающие моменты. В последней атаке Микал Бриджес бросал в непростой ситуации — команда не взяла тайм-аут, не было возможности что-то поменять. С таким подбором игроков это не самое плохое решение, но и не лучшее из возможных. Счёт в серии равный, и у «Нью-Йорка» есть ресурсы, чтобы сыграть умнее в следующий раз.