Команда Йокича растеряла солидное преимущество и проиграла дома. Что пошло не так?

Игра явно поделилась на две части. В начале «Денвер» уверенно контролировал ход матча, но под конец этот контроль испарился, несмотря на то что соперник не оказывал особого давления. «Миннесота» победила не благодаря одному удачному отрезку, а потому, что постепенно выравнивала положение, хозяева же никак на это не отвечали. Первая четверть прошла полностью под диктовку «Денвера»: отличная игра Джамала Мюррэя, быстрый темп, точные броски, и гости не успевали защищаться. Разрыв доходил до 16 очков. Однако уже со второй четверти «Тимбервулвз» поменяли стиль игры, стали чаще проходить под кольцо, лучше бороться за подборы, и это помогло постепенно сократить отставание.

Решающую роль сыграла смена подхода Энтони Эдвардса. В первом матче он в основном бросал издалека, а сейчас стал увереннее идти к кольцу. Это изменило баланс в обороне «Денвера» и дало «Миннесоте» больше возможностей подбирать отскоки. Благодаря чему у гостей получилось доминировать по очкам со вторых шансов. После первой половины был паритет, даже несмотря на невероятный бросок Мюррэя. В третьей четверти «Денвер» прибавил, и Никола Йокич выдал сильный отрезок, но нападение хозяев оставалось предсказуемым и не задействовало Йокича в «краске», чем умело воспользовались гости.

Решающие минуты матча показали, что у этой схемы есть предел. В последние пять минут «Денвер» плохо атаковал, набирая гораздо меньше очков, чем обычно. После того как счёт стал 107:104, команда смогла набрать только семь очков — проблема была даже не в промахах, а в том, что игроки бросали в неудобных ситуациях, а роли остались прежними. Йокич и Мюррэй в четвёртой четверти не реализовали почти все свои попытки, а остальные, наоборот, почти не ошибались, но им не доверяли мяч чаще. В отдельных моментах это хорошо видно: например, Мюррэй поспешил с броском, из-за чего «Миннесота» тут же забила в ответ. Такие решения в концовке играют большую роль, они не дают команде контролировать мяч и увеличивают случайность итогового результата. Когда к этому добавляется отсутствие изменений по ходу встречи, возникает ощущение, что что-то было упущено в управлении командой.

В этом матче использование Йокича было не самым удачным. Команда нечасто играла через пост-ап и редко пыталась продавливать защиту сразу после получения мяча. Обычно хозяева действовали по стандарту — взаимодействие с Мюррэем, однако новых решений почти не было. Это позволило «Миннесоте» держать зону компактной, не раскрываться, в атаке же всё зависело от дальних бросков, которые под конец не залетели. А вот «Тимбервулвз» в концовке не меняли свои схемы — после тайм-аута уверенно набрали очки с линии, потом перехватили передачу и забили в быстром отрыве. В защите уверенно контролировали подбор, хорошо помогали друг другу и почти не давали сопернику повторных атак. Руди Гобер задавал нужный тон на своей половине.

Ситуация в серии резко изменилась. «Денвер» потерял преимущество домашней площадки, и теперь «Наггетс» предстоит играть в Миннеаполисе. Хотя команда в гостях так же хороша, всё же недоработки в атаке могут обойтись им слишком дорого по ходу серии. Главная нагрузка ложится на Йокича и Мюррэя, так как остальной состав не особо помогает. Причина поражения — это не одна ошибка, а их совокупность: отдавали подборы, допускали просчёты в концовке, играли слишком шаблонно и не корректировали тактику по ходу встречи. Этим соперник и воспользовался.