Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Виктор Вембаньяма стал лучшим защитником сезона-2025/2026 — француз стал самым молодым обладателем награды DPOY

У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА. Виктор — самый юный и единогласный DPOY!
Артемий Берстенев
У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА
За француза теперь можно порадоваться.

В НБА полно ярких цифр, но в этом сезоне за Виктора Вембаньямy единогласно проголосовали как за лучшего защитника года — это случилось впервые. Таких результатов добиваются немногие, однако Вембаньяма всю регулярку был опорой для «Сан-Антонио» и помог команде занять второе место на Западе.

А теперь к самому интересному. Француз стал самым молодым, кто получал эту награду — ему всего 22 года. До этого приз выигрывали минимум в 23: это Элвин Робертсон, Дуайт Ховард, Кавай Леонард и Джарен Джексон-младший. Но дело не просто в возрасте, а в том, насколько быстро он смог адаптироваться к условиям лиги, где понимать игру и действовать по позиции обычно учатся с годами.

Однако всё-таки особо стоит отметить, что Вембаньяма не только самый молодой, но и первый игрок, которого все без исключения (!) признали лучшим защитником сезона. Никому ранее не удавалось собрать все голоса в этой номинации. Похожее единодушие в последний раз случилось в 2016 году со Стефеном Карри в другой категории — MVP. Как правило, когда выбирают лучшего защитника, всегда появляется много разных мнений, так что здесь, по сути, исключительный случай.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В тройку попали также Чет Холмгрен из «Оклахомы» и Осар Томпсон из «Детройта», однако голосов за первое место они не получили. Как и прошлогодний победитель Эвана Мобли, что тоже странно. Обычно такое случается, когда появляется игрок, который значительно сильнее остальных влияет на защиту, а не просто потому, что конкуренты стали хуже. После награждения Вембаньяма отметил, что главный вызов сезона для него был в необходимости сыграть 65 матчей, чтобы попасть в голосование. Получить награду при маме ему было особенно приятно.

В этом сезоне у Виктора отличная статистика, хорошо показывающая, что он одновременно и результативен, и силён в защите. В среднем он набирает 25 очков, делает 11,5 подбора, отдаёт 3,1 передачи и столько же блокирует бросков за матч, при этом реализует больше половины своих бросков. С такими данными он входит в маленькую группу игроков, которые могут быть лучшими защитниками и стабильно приносить команде по 25 очков. Раньше такое удавалось только Джордану, Хакиму Оладжьювону и Яннису Адетокунбо.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 35, Фокс - 17, Касл - 17, Васселл - 15, Корнет - 10, Харпер - 6, Шампани - 6, Джонсон - 3, Барнс - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 30, Хендерсон - 18, Уильямс - 11, Шарп - 10, Холидэй - 9, Камара - 8, Грант - 5, Клингэн - 4, Тибулл - 3, Уэсли, Ян, Мюррэй, Крейчи, Сиссоко

В первом матче с «Портлендом» центровой «Спёрс» набрал 35 очков и пять раз попал из-за дуги. Но главное здесь не сумасшедшая результативность, а то, как он строил игру в защите — соперник почти не проходил в «краску» и чаще бросал со средней. К слову, Вембаньяма всего лишь второй в истории клуба, кто получил награду лучшему защитнику на третий год в лиге. До этого подобное удавалось Дэвиду Робинсону в начале 1990-х. Получается, у «Спёрс» снова есть «большой», вокруг которого можно смело строить будущее команды без постоянных перемен. И мы сейчас за этим наблюдаем.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 18, Фокс - 17, Васселл - 16, Харпер - 10, Корнет - 10, Шампани - 9, Джонсон - 7, Брайант - 7, Вембаньяма - 5, Барнс - 4, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 31, Холидэй - 16, Авдия - 14, Уильямс - 11, Камара - 10, Шарп - 9, Клингэн - 9, Грант - 5, Мюррэй - 1, Уэсли, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко
