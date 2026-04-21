У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА. Виктор — самый юный и единогласный DPOY!

В НБА полно ярких цифр, но в этом сезоне за Виктора Вембаньямy единогласно проголосовали как за лучшего защитника года — это случилось впервые. Таких результатов добиваются немногие, однако Вембаньяма всю регулярку был опорой для «Сан-Антонио» и помог команде занять второе место на Западе.

А теперь к самому интересному. Француз стал самым молодым, кто получал эту награду — ему всего 22 года. До этого приз выигрывали минимум в 23: это Элвин Робертсон, Дуайт Ховард, Кавай Леонард и Джарен Джексон-младший. Но дело не просто в возрасте, а в том, насколько быстро он смог адаптироваться к условиям лиги, где понимать игру и действовать по позиции обычно учатся с годами.

Однако всё-таки особо стоит отметить, что Вембаньяма не только самый молодой, но и первый игрок, которого все без исключения (!) признали лучшим защитником сезона. Никому ранее не удавалось собрать все голоса в этой номинации. Похожее единодушие в последний раз случилось в 2016 году со Стефеном Карри в другой категории — MVP. Как правило, когда выбирают лучшего защитника, всегда появляется много разных мнений, так что здесь, по сути, исключительный случай.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В тройку попали также Чет Холмгрен из «Оклахомы» и Осар Томпсон из «Детройта», однако голосов за первое место они не получили. Как и прошлогодний победитель Эвана Мобли, что тоже странно. Обычно такое случается, когда появляется игрок, который значительно сильнее остальных влияет на защиту, а не просто потому, что конкуренты стали хуже. После награждения Вембаньяма отметил, что главный вызов сезона для него был в необходимости сыграть 65 матчей, чтобы попасть в голосование. Получить награду при маме ему было особенно приятно.

В этом сезоне у Виктора отличная статистика, хорошо показывающая, что он одновременно и результативен, и силён в защите. В среднем он набирает 25 очков, делает 11,5 подбора, отдаёт 3,1 передачи и столько же блокирует бросков за матч, при этом реализует больше половины своих бросков. С такими данными он входит в маленькую группу игроков, которые могут быть лучшими защитниками и стабильно приносить команде по 25 очков. Раньше такое удавалось только Джордану, Хакиму Оладжьювону и Яннису Адетокунбо.

В первом матче с «Портлендом» центровой «Спёрс» набрал 35 очков и пять раз попал из-за дуги. Но главное здесь не сумасшедшая результативность, а то, как он строил игру в защите — соперник почти не проходил в «краску» и чаще бросал со средней. К слову, Вембаньяма всего лишь второй в истории клуба, кто получил награду лучшему защитнику на третий год в лиге. До этого подобное удавалось Дэвиду Робинсону в начале 1990-х. Получается, у «Спёрс» снова есть «большой», вокруг которого можно смело строить будущее команды без постоянных перемен. И мы сейчас за этим наблюдаем.